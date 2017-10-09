Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Певица Максакова исключила ревность как мотив убийства мужа
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саид Эззатоллахи: Для Ирана это привилегия играть с Россией

Полузащтник «Амкара» и сборной Ирана Саид Эззатоллахи в преддверии товарищеского матча против России отметил, что завтра будет очень важная игра.

Источник: Reuters

По его словам, он счастлив играть в России, ведь это позволяет ему набраться необходимого опыта.

— Для нас завтра будет очень важная игра. Для нас это привилегия играть с Россией. И наша, и ваша команда растут.

— Вы чувствуете свой прогресс в РФПЛ?

— Я рад играть в России. Это хороший опыт. В прошлом сезоне я играл в Лиге чемпионов. В последний сезон был сложный момент, но я чувствую поддержку. Чувствую поддержку и от Карлуша Кейруша. Последние матчи в «Амкаре» показали то, что мы на правильном пути. Сейчас я думаю только о приближающимся чемпионате мира. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Напомним, что завтра сборная Ирана проведет товарищеский матч с Россией, начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
«Мы позади в генетическом плане». Нелепые эпизоды отбора на ЧМ
«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь