Саид Эззатоллахи: Для Ирана это привилегия играть с Россией

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По его словам, он счастлив играть в России, ведь это позволяет ему набраться необходимого опыта.

— Для нас завтра будет очень важная игра. Для нас это привилегия играть с Россией. И наша, и ваша команда растут.

— Вы чувствуете свой прогресс в РФПЛ?

— Я рад играть в России. Это хороший опыт. В прошлом сезоне я играл в Лиге чемпионов. В последний сезон был сложный момент, но я чувствую поддержку. Чувствую поддержку и от Карлуша Кейруша. Последние матчи в «Амкаре» показали то, что мы на правильном пути. Сейчас я думаю только о приближающимся чемпионате мира. (Артур ЕНИКЕЕВ).