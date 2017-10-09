Кейруш: сборная России стала сильнее по сравнению с Кубком конфедераций
КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибавила в игре по сравнению с Кубком конфедераций 2017 года.
КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибавила в игре по сравнению с Кубком конфедераций 2017 года.
Об этом на
Товарищеская встреча Россия — Иран пройдет во вторник на «Казань-Арене», начало — в 19:00 мск.
«Основное отличие азиатского футбола от европейского — отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром — более организованной, сплоченной и дисциплинированной», — заявил Кейруш.
В субботу российская сборная провела матч с командой Южной Кореи на «ВЭБ-Арене» в Москве и выиграла со счетом 4:2.