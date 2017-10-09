Кейруш: сборная России стала сильнее по сравнению с Кубком конфедераций

«Основное отличие азиатского футбола от европейского — отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром — более организованной, сплоченной и дисциплинированной», — заявил Кейруш.