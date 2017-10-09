Болельщику с ДЦП из Казани предложили стать сотрудником Российского футбольного союза

Источник: РИА "Новости"

Предложение о работе поступило Корчагину на открытой тренировке сборной России перед товарищеским матчем с командой Ирана, который пройдет 10 октября на «Казань Арене».

«От такого предложения нельзя отказываться», — сказал Корчагин журналистам после получения предложения от РФС.

Двадцатилетний Дмитрий Корчагин является давним болельщиком казанского «Рубина» и регулярно посещает домашние матчи команды. Перед началом Кубка конфедераций-2017 он написал письмо игрокам сборной России, в котором рассказал о своей мечте стать футбольным менеджером. Футболисты пригласили его на предматчевую тренировку до игры с командой Мексики и подарили Дмитрию мяч с автографами.