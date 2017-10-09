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16:29 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщику с ДЦП из Казани предложили стать сотрудником Российского футбольного союза

КАЗАНЬ, 9 окт — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Жителю Татарстана Дмитрию Корчагину, с детства страдающему ДЦП (нарушение мышечного тонуса), предложили стать сотрудником Российского футбольного союза (РФС) и готовить материалы для официального сайта организации.

Источник: РИА "Новости"

Предложение о работе поступило Корчагину на открытой тренировке сборной России перед товарищеским матчем с командой Ирана, который пройдет 10 октября на «Казань Арене».

«От такого предложения нельзя отказываться», — сказал Корчагин журналистам после получения предложения от РФС.

Двадцатилетний Дмитрий Корчагин является давним болельщиком казанского «Рубина» и регулярно посещает домашние матчи команды. Перед началом Кубка конфедераций-2017 он написал письмо игрокам сборной России, в котором рассказал о своей мечте стать футбольным менеджером. Футболисты пригласили его на предматчевую тренировку до игры с командой Мексики и подарили Дмитрию мяч с автографами.

Приступить к работе в РФС он сможет 10 октября на игре футболистов сборных России и Ирана.

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