Олег Романцев: Обыграли серьезного соперника. Уверен, что сборная еще прибавит
Спарринг с корейцами специально для «СЭ» разобрал бывший главный тренер «Спартака» и нашей национальной команды.
Спарринг с корейцами специально для «СЭ» разобрал бывший главный тренер «Спартака» и нашей национальной команды.
ДОПУСКАЮ, ЧТО ОБОРОНА ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
— Что скажете об очередном сопернике российской сборной? Многие считают, что Корея не из тех, на ком можно проверить готовность.
— Ну и зря. В субботней встрече было видно, что нам противостояла мобильная, с хорошим футбольным вкусом команда, играющая в быстрой, современной манере. Да, корейцы создали не слишком много моментов. Но не выручи Акинфеев после ударов 7-го и 22-го номеров (Сон Хын Мина и Квон Чхан Хуна. — Прим. «СЭ»), то гости могли бы забить и побольше. А вот еще два шанса использовали. В целом мы переигрывали оппонентов, больше владели инициативой, однако — особенно в концовке — азиаты нервы нашим потрепали. Так что спарринг вышел очень полезным. Уверен, на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит.
— Для Черчесова главной проблемой остается оборона?
— Она одна из многих. А выделяют ее прежде всего потому, что завершили карьеры в сборной Игнашевич и братья Березуцкие. А ведь это та линия, с которой начинается команда. И то, что с качественными защитниками у нас не густо, обостряет вопрос.
— Именно поэтому Черчесов, несмотря на игровые ляпы в ЦСКА, продолжает доверять Васину?
— Подобное предположение имеет право на жизнь. Но здесь последнее слово всегда за тренером. Уж
— Тактика с тремя защитниками не слишком рискованна?
— Если крайние хавы в состоянии в течение всей встречи перепахивать фланги от и до, то такая расстановка может оказаться вполне удачной. На мой взгляд, и Жирков, и Самедов вполне справляются. В чем мы в очередной раз и убедились.
— Часто спорят, где оптимальное место Жиркова — на фланге обороны или полузащиты?
— Мне кажется Юрий, с его техникой, обводкой, умением отдать пас, как атакующий хавбек способен принести больше пользы. Хотя и защитникам он обычно помогает охотно.
АВТОГОЛЫ — СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕ СОГЛАСЕН
— Не находите, что средней линии не хватает исполнителя с таким последним пасом, каким владели Мостовой, Титов или Широков?
— В первой половине это действительно ощущалось. Но после перерыва, когда вышел Алексей Миранчук, мне показалось, что ему вполне по силам роль футболиста, через которого можно вести игру. И не потому, что он забил гол — парень с головой, не жадный, читает события на поле. Это для сборной находка. Потом, у нас есть еще опытные Глушаков с Дзагоевым, растущий на глазах Головин. Так что выбор здесь есть. Просто нужно точно расставить акценты.
— Смолов открыл счет после подачи Самедова с углового. В подобных голах есть доля везения?
— Поскольку в современном футболе больше половины мячей забивают со стандартов, случайными их никак не назовешь. В мое время такого не происходило.
— Зато следующие два мяча точно из разряда случайных.
— Не согласен. Да, в обоих случаях 7-й номер (Ким Чун Ен. — Прим. «СЭ») забивал в свои ворота. Но спровоцировали его на это сначала Кокорин, а затем проникающая атака с участием Жиркова и Смолова. Так что все закономерно: ты давишь — соперник ошибается.
— Какое впечатление произвели на вас дебюты Мариу Фернандеса, Рауша, Антона Миранчука и Заболотного?
— С учетом перестройки обороны, приход Фернандеса напрашивался. Что касается Рауша, то я его просто не знаю. Но он, как и Заболотный, играли старательно и пытались себя проявить. Хотя отведенное им время много шансов для этого не давало. Антон Миранчук обедни не портил, но выглядел несколько скованным — дебют
— Голы корейцев — следствие того, что победа была уже у нас в руках?
— В
В ЧЕМПИОНАТ МИРА НУЖНО ВХОДИТЬ С УВЕРЕННОСТЬЮ,
ЧТО
— Будучи у руля сборной, вы предпочитали для спаррингов соперников посильнее или, напротив, тех, с кем легко играть?
— Честно говоря, выбирать особо не приходилось — не тот рейтинг. Но я всегда считал, что чем ближе старт чемпионата, тем мощнее и авторитетнее должен быть оппонент. Только с таким можно по настоящему проверить возможности тех, с кем вступаешь в турнир. Так в 2002-м мы встречались в Париже с французами. А кто у нас в программе подготовки следующий?
— Во вторник Иран в Казани. А потом планируются Испания, Бразилия, Италия или Франция.
— Серьезная компания! Что ж, тем интереснее и ребятам, и болельщикам.
— Насколько важны результаты контрольных матчей? Ведь некоторые считают, что в подобных встречах главное обкатать состав, нащупать связи. А все остальное покажет чемпионат мира.
— Но в него надо войти с уверенность, что ты
— Какое впечатление оставила против Кореи сборная вашего ученика?
— Прежде всего, отметил бы у всех без исключения жажду борьбы и колоссальный настрой, чего не просматривалось на Евро-2016. Обещающе выглядела новая связка форвардов Смолов — Кокорин одинаково активная и впереди, и в обороне. Возможно, целостной, яркой игры на протяжении всех 90 минут показать пока не получается. Но то, что ее поиск идет в правильном направлении — вне сомнения. Уверен, эта сборная еще прибавит.
|Россия
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4:2
Первый тайм: 1:0
|Южная Корея
|Станислав Черчесов
|Тхэ Ен Син
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)