Олег Романцев: Обыграли серьезного соперника. Уверен, что сборная еще прибавит

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ДОПУСКАЮ, ЧТО ОБОРОНА ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

— Что скажете об очередном сопернике российской сборной? Многие считают, что Корея не из тех, на ком можно проверить готовность.

— Ну и зря. В субботней встрече было видно, что нам противостояла мобильная, с хорошим футбольным вкусом команда, играющая в быстрой, современной манере. Да, корейцы создали не слишком много моментов. Но не выручи Акинфеев после ударов 7-го и 22-го номеров (Сон Хын Мина и Квон Чхан Хуна. — Прим. «СЭ»), то гости могли бы забить и побольше. А вот еще два шанса использовали. В целом мы переигрывали оппонентов, больше владели инициативой, однако — особенно в концовке — азиаты нервы нашим потрепали. Так что спарринг вышел очень полезным. Уверен, на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит.

— Для Черчесова главной проблемой остается оборона?

— Она одна из многих. А выделяют ее прежде всего потому, что завершили карьеры в сборной Игнашевич и братья Березуцкие. А ведь это та линия, с которой начинается команда. И то, что с качественными защитниками у нас не густо, обостряет вопрос.

— Именно поэтому Черчесов, несмотря на игровые ляпы в ЦСКА, продолжает доверять Васину?

— Подобное предположение имеет право на жизнь. Но здесь последнее слово всегда за тренером. Уж кто-кто, а Черчесов со своим вратарским опытом должен чувствовать, на что способен защитник. И если решает, что Васин ему поможет, то имеет на это полное право. Хотя, допускаю, что перестановки в обороне еще будут.

— Тактика с тремя защитниками не слишком рискованна?

— Если крайние хавы в состоянии в течение всей встречи перепахивать фланги от и до, то такая расстановка может оказаться вполне удачной. На мой взгляд, и Жирков, и Самедов вполне справляются. В чем мы в очередной раз и убедились.

— Часто спорят, где оптимальное место Жиркова — на фланге обороны или полузащиты?

— Мне кажется Юрий, с его техникой, обводкой, умением отдать пас, как атакующий хавбек способен принести больше пользы. Хотя и защитникам он обычно помогает охотно.

АВТОГОЛЫ — СЛУЧАЙНОСТЬ? НЕ СОГЛАСЕН

— Не находите, что средней линии не хватает исполнителя с таким последним пасом, каким владели Мостовой, Титов или Широков?

— В первой половине это действительно ощущалось. Но после перерыва, когда вышел Алексей Миранчук, мне показалось, что ему вполне по силам роль футболиста, через которого можно вести игру. И не потому, что он забил гол — парень с головой, не жадный, читает события на поле. Это для сборной находка. Потом, у нас есть еще опытные Глушаков с Дзагоевым, растущий на глазах Головин. Так что выбор здесь есть. Просто нужно точно расставить акценты.

— Смолов открыл счет после подачи Самедова с углового. В подобных голах есть доля везения?

— Поскольку в современном футболе больше половины мячей забивают со стандартов, случайными их никак не назовешь. В мое время такого не происходило. Во-первых, мы строже действовали в обороне, во-вторых, тогда игра была более комбинационной. А сейчас многие команды делают ставку на штрафные и угловые, усиленно работая над их отработкой. Что касается гола Смолова, то здесь и навес вышел идеальным, и форвард точно просчитал, как на него откликнуться. В тесноте штрафной это непросто. Класс!

— Зато следующие два мяча точно из разряда случайных.

— Не согласен. Да, в обоих случаях 7-й номер (Ким Чун Ен. — Прим. «СЭ») забивал в свои ворота. Но спровоцировали его на это сначала Кокорин, а затем проникающая атака с участием Жиркова и Смолова. Так что все закономерно: ты давишь — соперник ошибается.

— Какое впечатление произвели на вас дебюты Мариу Фернандеса, Рауша, Антона Миранчука и Заболотного?

— С учетом перестройки обороны, приход Фернандеса напрашивался. Что касается Рауша, то я его просто не знаю. Но он, как и Заболотный, играли старательно и пытались себя проявить. Хотя отведенное им время много шансов для этого не давало. Антон Миранчук обедни не портил, но выглядел несколько скованным — дебют все-таки.

— Голы корейцев — следствие того, что победа была уже у нас в руках?

— В какой-то мере. Если это так, то следует напомнить всем без исключения футболистам, что они выходят на поле не только забивать, но и не пропускать. Хотя как-то неловко говорить прописные истины игрокам сборной. Неприятным оказался четвертый гол, забитый после прострела 11-го номера (Чи Дон Вон. — Прим. «СЭ») справа. Здесь, по-моему, Фернандес, не успел вовремя выйти из обороны, что бы оставить соперника в положении «вне игры». Нечто похожее мы видели и на Кубке конфедераций. Чем не повод для размышлений?

В ЧЕМПИОНАТ МИРА НУЖНО ВХОДИТЬ С УВЕРЕННОСТЬЮ,

ЧТО ЧЕГО-ТО СТОИШЬ

— Будучи у руля сборной, вы предпочитали для спаррингов соперников посильнее или, напротив, тех, с кем легко играть?

— Честно говоря, выбирать особо не приходилось — не тот рейтинг. Но я всегда считал, что чем ближе старт чемпионата, тем мощнее и авторитетнее должен быть оппонент. Только с таким можно по настоящему проверить возможности тех, с кем вступаешь в турнир. Так в 2002-м мы встречались в Париже с французами. А кто у нас в программе подготовки следующий?

— Во вторник Иран в Казани. А потом планируются Испания, Бразилия, Италия или Франция.

— Серьезная компания! Что ж, тем интереснее и ребятам, и болельщикам.

— Насколько важны результаты контрольных матчей? Ведь некоторые считают, что в подобных встречах главное обкатать состав, нащупать связи. А все остальное покажет чемпионат мира.

— Но в него надо войти с уверенность, что ты чего-то стоишь. А это состояние рождают только победы. Задачу добиться их и надо ставить перед каждой игрой независимо от статуса соперника. По крайней мере, я со своими командами поступал именно так. Надеюсь, что Черчесов от этого не отступит.

— Какое впечатление оставила против Кореи сборная вашего ученика?