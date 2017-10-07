Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Дания0
Румыния0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Казахстан0
Армения0
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Польша0
Черногория0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Литва0
Англия0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Словакия0
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Словения0
Шотландия0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Чехия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Все события
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ показали способности ракетоносца РФ в 60-секундном видео
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
19:55 (мск), источник: Советский спорт

В трех голах из четырех поучаствовал вратарь! Чем Акинфеев лучше Лунева

Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита» Андрея Лунева, еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Армеец ответил тренеру делом — в игре с Южной Кореей он был одним из лучших на поле.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

ХЕТ-ТРИК ПО-ВРАТАРСКИ

Совершенно невероятно — из четырех забитых сборной Россией голов сразу к трем ногу приложил Акинфеев! Именно его, а не корейца Ким Чжу Юна, дважды поразившего свои ворота, правильно считать творцом нашей победы.

Первый гол Россия забила после подачи Самедова на Смолова от углового флажка. А заработал его Кокорин в контратаке. Точную передачу на 80 метров ему сделал Акинфеев. Вратарь очень быстро разобрался в ситуации — поймал мяч и тут же отправил его нападающему. Промедли Игорь — и Кокорин не ворвался бы в штрафную. Допусти капитан технический брак — и атака тоже не получилась бы. Но все было сделано своевременно и технически чисто.

Читайте также
Виталий Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина. Растем

В третьей голевой атаке Акинфеев отыграл мяч на фланг Юрию Жиркову в район средней линии поля. Перед пасом голкипер осмотрел поле и выбрал лучший вариант из имеющихся. Абы куда он бить не стал.

В четвертой результативной комбинации Акинфеев нашел на чужой половине поля Алексея Миранчука. Как и в эпизоде с Александром Кокориным, вратарь сделал длинную передачу. Отличие одно — в первом случае он подкинул себе мяч под передачей, во втором — ударил с земли. Для Акинфеева это не принципиально — в заданный на чужой половине квадрат он попадает, пожалуй, лучше всех в премьер-лиге любым способом.

Акинфеев идеально вписывается в стиль Черчесова — отвечать сопернику быстрой атакой при первой же возможности. Имея вратаря-дальнобойщика, совсем не обязательно иметь на поле мощного форварда. Очень часто команды в сложных моментах так действуют — ищут длинными передачами габаритного игрока. Вратарю и защитникам нужно лишь послать мяч в его направлении в надежде, что он преуспеет в борьбе со всеми, а партнеры зацепят подбор. Акинфеев может найти передачей и скромного по физическим данным игрока. Это большой козырь и ЦСКА, и сборной России.

РОЛЬ ЭПИЗОДОВ

У сборной России до сих пор нет слаженных действий в атаке. Но откуда им взяться? С Южной Кореей впервые при Черчесова в связке сыграли Смолов и Кокорин. До этого они не только вместе не выступали, но никто из них не действовал в сочетании с Артемом Дзюбой. На Евро-2016 все они играли в основе. Когда нет автоматизма впереди, компенсировать его отсуствие можно уверенной игрой сзади и выжимом максимума из эпизодов. Но такие фрагменты нужно создавать. Акинфеев относится к тем игрокам, которые могут сочинить. И это не новость. На КК-2017 в матче с Новой Зеландий (2:0), Россия трижды создавала опасные подходы к воротам после его длинных передач!

Читайте также
Смолов и Кокорин совместимы. На шлифовку — восемь месяцев

Важность эпизодов ни в коем случае нельзя недооценивать. В 2016 году во многом благодаря трепетному к ним отношению сборная Исландии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Сразу три мяча исландцы забили в результате аутов! Неизменно их вбрасывал центральный полузащитник (!) Арон Гуннарссон. Обычно этим занимаются фланговые игроки. Но зачем отказываться от возможности создать момент? В свое время за талант вбрасывать ауты Гуннарссон попал в «Ковентри» к Крису Коулману — валлийский тренер прекрасно знал, насколько важны стандарты в британском футболе.

Судя по всему, Станислав Черчесов важность эпизодов тоже понимает. На это намекает появление в стартовом составе Александра Самедова, который в «Спартаке» сейчас не блистает. Самедов является одним из лучших наших футболистов по качеству подач в штрафную площадь. С его передачи Федор Смолов забил гол в ворота Южной Кореи. Когда соперник забил первый автогол, подавал тоже Самедов. При Черчесове со стандартами у сборной России отношения вообще складываются замечательно — так мы забили семь из 20 голов.

Чтобы Черчесов в такой ситуации отказался от Акинфеева, вратарь должен дать серьезный повод. Но его нет. Часто ли он ошибается? Примерно раз в год. Сложность в том, что эти ошибки запоминаются — приходятся на важные поединки. Но где гарантия, что вратарь «Зенита» Андрей Лунев, лишь второй сезон выступающий в премьер-лиге, будет в важных матчах безошибочен? Он пока даже в Лиге чемпионов не играл.

С Южной Кореей Игорь Акинфеев классно сыграл не только в атаке, но и в воротах. В моменте, когда по нашим воротам бил Чан Хун, вратарь и вовсе спас.

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (Ли Чхон Ен) 87′
  Чи Дон Вон (Ли Чхон Ен) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Ли Чхон Ен
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 От чего умер Константин Сарсания. Комментарий врача
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
«Бавария» намерена пригласить Лева на тренерский пост
«Салават Юлаев» забросил три безответные шайбы «Сибири»
Магнитогорский «Металлург» победил «Адмирал»
Подопечный Слуцкого Грощицки — в «старте» Польши на матч с Черногорией
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь