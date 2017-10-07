В трех голах из четырех поучаствовал вратарь! Чем Акинфеев лучше Лунева

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ХЕТ-ТРИК ПО-ВРАТАРСКИ

Совершенно невероятно — из четырех забитых сборной Россией голов сразу к трем ногу приложил Акинфеев! Именно его, а не корейца Ким Чжу Юна, дважды поразившего свои ворота, правильно считать творцом нашей победы.

Первый гол Россия забила после подачи Самедова на Смолова от углового флажка. А заработал его Кокорин в контратаке. Точную передачу на 80 метров ему сделал Акинфеев. Вратарь очень быстро разобрался в ситуации — поймал мяч и тут же отправил его нападающему. Промедли Игорь — и Кокорин не ворвался бы в штрафную. Допусти капитан технический брак — и атака тоже не получилась бы. Но все было сделано своевременно и технически чисто.

В третьей голевой атаке Акинфеев отыграл мяч на фланг Юрию Жиркову в район средней линии поля. Перед пасом голкипер осмотрел поле и выбрал лучший вариант из имеющихся. Абы куда он бить не стал.

В четвертой результативной комбинации Акинфеев нашел на чужой половине поля Алексея Миранчука. Как и в эпизоде с Александром Кокориным, вратарь сделал длинную передачу. Отличие одно — в первом случае он подкинул себе мяч под передачей, во втором — ударил с земли. Для Акинфеева это не принципиально — в заданный на чужой половине квадрат он попадает, пожалуй, лучше всех в премьер-лиге любым способом.

Акинфеев идеально вписывается в стиль Черчесова — отвечать сопернику быстрой атакой при первой же возможности. Имея вратаря-дальнобойщика, совсем не обязательно иметь на поле мощного форварда. Очень часто команды в сложных моментах так действуют — ищут длинными передачами габаритного игрока. Вратарю и защитникам нужно лишь послать мяч в его направлении в надежде, что он преуспеет в борьбе со всеми, а партнеры зацепят подбор. Акинфеев может найти передачей и скромного по физическим данным игрока. Это большой козырь и ЦСКА, и сборной России.

РОЛЬ ЭПИЗОДОВ

У сборной России до сих пор нет слаженных действий в атаке. Но откуда им взяться? С Южной Кореей впервые при Черчесова в связке сыграли Смолов и Кокорин. До этого они не только вместе не выступали, но никто из них не действовал в сочетании с Артемом Дзюбой. На Евро-2016 все они играли в основе. Когда нет автоматизма впереди, компенсировать его отсуствие можно уверенной игрой сзади и выжимом максимума из эпизодов. Но такие фрагменты нужно создавать. Акинфеев относится к тем игрокам, которые могут сочинить. И это не новость. На КК-2017 в матче с Новой Зеландий (2:0), Россия трижды создавала опасные подходы к воротам после его длинных передач!

Важность эпизодов ни в коем случае нельзя недооценивать. В 2016 году во многом благодаря трепетному к ним отношению сборная Исландии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Сразу три мяча исландцы забили в результате аутов! Неизменно их вбрасывал центральный полузащитник (!) Арон Гуннарссон. Обычно этим занимаются фланговые игроки. Но зачем отказываться от возможности создать момент? В свое время за талант вбрасывать ауты Гуннарссон попал в «Ковентри» к Крису Коулману — валлийский тренер прекрасно знал, насколько важны стандарты в британском футболе.

Судя по всему, Станислав Черчесов важность эпизодов тоже понимает. На это намекает появление в стартовом составе Александра Самедова, который в «Спартаке» сейчас не блистает. Самедов является одним из лучших наших футболистов по качеству подач в штрафную площадь. С его передачи Федор Смолов забил гол в ворота Южной Кореи. Когда соперник забил первый автогол, подавал тоже Самедов. При Черчесове со стандартами у сборной России отношения вообще складываются замечательно — так мы забили семь из 20 голов.

Чтобы Черчесов в такой ситуации отказался от Акинфеева, вратарь должен дать серьезный повод. Но его нет. Часто ли он ошибается? Примерно раз в год. Сложность в том, что эти ошибки запоминаются — приходятся на важные поединки. Но где гарантия, что вратарь «Зенита» Андрей Лунев, лишь второй сезон выступающий в премьер-лиге, будет в важных матчах безошибочен? Он пока даже в Лиге чемпионов не играл.