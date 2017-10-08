Головин вернулся в расположение ЦСКА и не сыграет с иранцами

Таким образом, хавбек не сыграет в товарищеском матче сборной России против команды Ирана, который пройдет во вторник в Казани.

Головин прибыл в сборную с травмой голеностопа, полученной в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0), и тренировался на протяжении всего времени по индивидуальной программе. В субботу он не был включен в заявку национальной команды на контрольный матч против сборной Южной Кореи в Москве (4:2).