Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Ходорковский поздравил Путина с днем рождения в эфире телеканала
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Дания
Румыния
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Казахстан
Армения
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Польша
Черногория
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Литва
Англия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словакия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Чехия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Ко дню рождения Путина в Берлине сделали 2-метровое графити
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
11:33 (мск), источник: Р-Спорт

Головин вернулся в расположение ЦСКА и не сыграет с иранцами

МОСКВА, 8 окт — Р-Спорт. Восстанавливающийся от травмы полузащитник Александр Головин вернулся из сборной России в расположение московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, хавбек не сыграет в товарищеском матче сборной России против команды Ирана, который пройдет во вторник в Казани.

Читайте также
Виталий Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина. Растем

Головин прибыл в сборную с травмой голеностопа, полученной в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0), и тренировался на протяжении всего времени по индивидуальной программе. В субботу он не был включен в заявку национальной команды на контрольный матч против сборной Южной Кореи в Москве (4:2).

Полузащитник в воскресенье прибыл на базу ЦСКА в Ватутинках, где продолжит восстановление после повреждения. Точные сроки возвращения Головина в строй не сообщаются.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль»
Хэмилтон выиграл Гран-при Японии
Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать первую победу в сезоне
Франция победила команду Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018
Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Спорт-Экспресс
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь