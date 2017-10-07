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7 октября, источник: Спорт-Экспресс

Смолов и Кокорин совместимы. На шлифовку — восемь месяцев

Игорь РАБИНЕР о матче Россия — Корея.

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ПОБЕДА ВАЖНА, КРИТИКА — ТОЖЕ

Официальный сезон домашнего чемпионата мира сборной России крайне желательно было начать с победы — чтобы не вернулась атмосфера сомнений, окружавшая команду прошлой осенью и этой весной. Преддверие Кубка конфедераций и сам турнир, на мой взгляд, показали постепенное, но неуклонное становление команды, которую и после поражений от Португалии и Мексики публика в Москве и Казани провожала аплодисментами. Но, чтобы не расшаталась еще такая хрупкая психология, останавливаться и, тем более, делать шаг назад нельзя было ни в коем случае.

И это при том, что в первых встречах двухматчевых циклов коллектив Станислава Черчесова, что он сам отметит после этих 4:2, до сих пор не выигрывал ни разу. Венгрия перед Кубком конфедераций не в счет — перед ней был длительный сбор в Австрии. В скоротечных же микроциклах такое произошло впервые. В Турции были 0:0, с Коста-Рикой — 3:4. в Катаре — 1:2, с Кот-д'Ивуаром — 0:2. Сейчас кажется, что это было уже очень давно, не правда ли?

Участник чемпионата мира обыгран, в его ворота забито четыре мяча — столько при Черчесове еще не забивалось (по три — Коста-Рике, Бельгии и Венгрии). Казалось бы, радуйся, тренер. Но, когда команда одерживает уверенную — по крайней мере, по счету — победу, многие опытные специалисты предпочитают ее не хвалить, а напротив, искать недочеты. Чтобы не расслабилась и не возомнила о себе лишнего. Ведь счет, особенно в контрольном матче, иногда способен слукавить.

Поэтому, когда Черчесов начал пресс-конференцию со слов: «До перерыва мы не контролировали игру. Она была рваной», — я мысленно ему поаплодировал. Потому что по ходу первого тайма встречи с Кореей видел то же самое — и хотел услышать из уст главного тренера сборной правду. И пусть удар головой Федора Смолова после подачи углового на 44-й минуте отправил наших на перерыв при победном счете, чувства удовлетворенности от игры в тот момент не было. Оказалось, взгляд из ложи прессы совпал с взглядом из технической зоны.

ДВА ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛА — ЩЕЛЧОК ПО САМОМНЕНИЮ

И в этом смысле, может, даже и к лучшему, что в конце игры, при счете 4:0, россияне пропустили два мяча. На результате это не сказалось, болельщик (24 с лишним тысячи на 30-тысячнике в Москве — показатель хороший, и за него надо цепляться) доволен, зато по самомнению футболистов щелкнет наверняка. При победе в четыре, да даже и в три мяча опасность зазнайства была бы куда выше, чем сейчас, когда уже даже и Черчесову не придется включать особую риторику — и так все понятно. Поэтому он, думаю, и не стал критиковать команду на пресс-конференции именно за проваленную концовку. Этого просто не требовалось.

При том, что большую часть второго тайма россияне действовали несравнимо лучше, чем до перерыва. Куда-то пропали и обрезы, и разрывы между линиями, позволявшие Корее в первом тайме выглядеть, на мой вкус, интереснее и цельнее нашей команды. Теперь такого не было и близко, что Черчесов объяснил тактической перестановкой — с 5−3−2 сборная перешла на 5−4−1, и у Жиркова с Самедовым, в одиночку разрывавшихся на своих флангах, появились помощники. Но, справедливости ради, и достаточно быстрые автоголы помогли — когда на 57-й минуте счет уже 3:0, сопернику некуда деваться — он раскроется и облегчит тебе задачу.

Однако в том-то и дело, что, возможно, самый стремительный автодубль в истории мирового футбола в исполнении Ким Чу Ена (два мяча в свои ворота за две минуты!) был вызван не только невезением защитника, играющего у Мануэля Пеллегрини в Китае, но и тем, что мяч до зон, где оказывались возможными подобные рикошеты, в принципе долетал. В первом тайме, когда мяч в основном был у Кореи, такое случалось гораздо реже.

Важно, что к этому моменту команды сделали на двоих только одну замену — вместо Антона Миранчука в перерыве вышел Тарасов. То есть и те, и другие еще играли по сути стартовыми составами, и логика матча, зачастую ломающаяся из-за обилия замен в контрольных встречах, еще не была разорвана. И невозможно сказать, что у России все стало получаться оттого, что у Кореи вышел другой состав.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРИ ПЯТИ ДЕБЮТАНТАХ

Обратим внимание на важную вещь: редко такое бывает, чтобы в одном и том же матче в сборной дебютировали сразу пять футболистов. Здесь же такое событие — естественно, если не брать в расчет сентябрьский спарринг с «Динамо» — случилось у двух игроков стартового состава (Кузяева и Антона Миранчука) и трех резервистов (Мариу Фернандеса, Рауша и Заболотного). Добавим сюда предыдущий черчесовский призыв в чистом виде (Джикию, Кудряшова, Ерохина) и в почти чистом (Васин, Алексей Миранчук) — и получим десять человек из 17 участников этой встречи, которые при предыдущих тренерах за национальную команду или вообще, или почти не выступали. Таков масштаб перемен, и их нельзя не видеть.

Далеко не факт, что без «прокладки» в виде матча с «Динамо», позволившей адаптировать в сборной всех дебютантов, с Кореей Черчесов пошел бы на такие шаги. Это лишний раз подтверждает необходимость того сбора.

Но заметим и другое. В стартовом составе сборной России против корейцев вышли восемь футболистов, игравших с первых минут в последнем нашем матче Кубка конфедераций против Мексики. А успей поправиться Головин — наверняка были бы и девять (в этом случае, вероятно, в запасе оказался бы Антон Миранчук). То есть и преемственность по отношению к последнему турниру налицо.

Черчесов на пресс-конференции этого, собственно, и не скрывал, сказав: «Команда должна быть командой. Мы аккуратно ввели в состав двух новичков». Нет сомнений, что именно поэтому Мариу Фернандес и Рауш синхронно вышли только на замену. В дальнейшем, опять же не сомневаюсь, они навяжут самую серьезную конкуренцию соответственно Самедову и Жиркову — и, допускаю, выиграют ее.

Но оба ветерана очень прилично провели Кубок конфедераций — и, окажись они с ходу на лавке, у них могли бы опуститься руки. Выпустив же их в стартовом составе, Черчесов показал, что продолжает в них верить — и новым футболистам необходимо будет навязать им конкуренцию, а не наоборот. Такой подход выглядит логичным. И, кстати, Самедов подал угловые и на первый, и на второй голы.

СМОЛОВ: 44 МИНУТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ,
ГОЛ И ОТЛИЧНЫЙ ВТОРОЙ ТАЙМ

Самым интересным для большинства, конечно, был первый совместный выход в роли двух форвардов звезд «Зенита» и «Краснодара», экс-динамовцев Александра Кокорина и Федора Смолова. Смогут ли сосуществовать на поле две клубные примы, лучший снайпер нынешнего чемпионата и первый бомбардир двух предыдущих?

Вначале поинтереснее выглядел Кокорин. У Смолова же в первой половине первого тайма не получалось почти ничего. Но он старался, пахал, прессинговал, отходил чуть ли не к центру поля — его не удовлетворяло, что мяч ему полузащита почти не доставляет. И однажды старательность была вознаграждена: Федор отобрал мяч у левого защитника корейцев и прострелил прямо на Кокорина, находившегося в идеальной позиции напротив ворот. Но это в «Зените» форвард, не сомневаюсь, положил бы такой мяч не глядя — в сборной после возвращения ему еще нужно почувствовать уверенность. Он запустил мяч намного выше ворот. И по-моему, после этого упущенного шанса не то чтобы сник, но зенитовского куража лишился.

Нет, для Смолова тот отбор и почти голевая передача еще не стали поворотным моментом в матче. Через пару минут был крайне неудачный пас во время перспективной атаки. Но игрок «Краснодара» продолжал душить соперников, двигаться — и на исходе тайма забил. Угловой, кстати, заработал Кокорин. То есть в первом мяче сборной сезона чемпионата мира так или иначе поучаствовали оба.

И вот после этого на Смолова стало любо-дорого смотреть. Гол сбросил с него всю нервозность первого тайма — и во втором он все делал правильно, с мячом работал на загляденье. И принял определенное участие в обоих автоголах. В первом случае в достаточно непростой ситуации заработал угловой. Во втором — хорошо обработал сложную передачу на у бровки, развил атаку пасом на Жиркова. Через пару мгновений Ерохин пробросил мяч в штрафную — и незадачливая «пятерка» корейцев поймала своего вратаря на противоходе.

Кокорин во втором тайме стал менее заметен — и это можно объяснить сменой тактической модели. Все-таки в «Зените» он привык уже играть на острие — здесь же оказался справа. Смолову же в одиночку на переднем фронте, по-моему, было куда комфортнее, чем при дележке обязанностей форварда с Кокориным до перерыва. Тут и кроется сложность задачи, которая стоит перед Черчесовым.

В первом тайме, казалось, при схеме с двумя форвардами Смолов играет чуть глубже Кокорина. Во втором Александр сместился на фланг. Но вариант, когда Смолов был бы на первой линии, а Кокорин — «под» ним, еще не пробовался. Может, с Ираном? Или в ноябре?

Кстати, очень прилично вышел на замену Заболотный. Визуально показалось, что он не проиграл вообще ни одного единоборства, вступая в них постоянно. И в четвертом голе активно поучаствовал — получив мяч от Алексея Миранчука, плотно пробил и заставил вратаря отбить мяч на того же локомотивца. Учитывая, что Миранчук, похоже, рассматривается Черчесовым скорее как форвард, чем как хавбек, а есть еще и Полоз, перспективы Дзюбы в контексте поездки на ЧМ-2018 кажутся еще более туманными. Впрочем, все в его руках — начнет забивать с интенсивностью Кокорина, и его трудно будет игнорировать.

В целом ситуация с атакой скорее порадовала. Смолов с Кокориным друг друга абсолютно не игнорировали — а такие опасения кое у кого были. Да, им, привыкшим, что в клубах партнеры играют на них, пока трудно делить обязанности форвардов. Но на то и осталось еще восемь месяцев до чемпионата мира, чтобы все эти моменты Черчесову отшлифовать. А шлифовке они, по-моему, определенно поддаются.

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