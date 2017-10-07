Смолов и Кокорин совместимы. На шлифовку — восемь месяцев
Игорь РАБИНЕР о матче Россия — Корея.
Игорь РАБИНЕР о матче Россия — Корея.
ПОБЕДА ВАЖНА, КРИТИКА — ТОЖЕ
Официальный сезон домашнего чемпионата мира сборной России крайне желательно было начать с победы — чтобы не вернулась атмосфера сомнений, окружавшая команду прошлой осенью и этой весной. Преддверие Кубка конфедераций и сам турнир, на мой взгляд, показали постепенное, но неуклонное становление команды, которую и после поражений от Португалии и Мексики публика в Москве и Казани провожала аплодисментами. Но, чтобы не расшаталась еще такая хрупкая психология, останавливаться и, тем более, делать шаг назад нельзя было ни в коем случае.
И это при том, что в первых встречах двухматчевых циклов коллектив Станислава Черчесова, что он сам отметит после этих 4:2, до сих пор не выигрывал ни разу. Венгрия перед Кубком конфедераций не в счет — перед ней был длительный сбор в Австрии. В скоротечных же микроциклах такое произошло впервые. В Турции были 0:0, с
Участник чемпионата мира обыгран, в его ворота забито четыре мяча — столько при Черчесове еще не забивалось (по три —
Поэтому, когда Черчесов начал
ДВА ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛА — ЩЕЛЧОК ПО САМОМНЕНИЮ
И в этом смысле, может, даже и к лучшему, что в конце игры, при счете 4:0, россияне пропустили два мяча. На результате это не сказалось, болельщик (24 с лишним тысячи на 30-тысячнике в Москве — показатель хороший, и за него надо цепляться) доволен, зато по самомнению футболистов щелкнет наверняка. При победе в четыре, да даже и в три мяча опасность зазнайства была бы куда выше, чем сейчас, когда уже даже и Черчесову не придется включать особую риторику — и так все понятно. Поэтому он, думаю, и не стал критиковать команду на
При том, что большую часть второго тайма россияне действовали несравнимо лучше, чем до перерыва.
Однако в
Важно, что к этому моменту команды сделали на двоих только одну замену — вместо Антона Миранчука в перерыве вышел Тарасов. То есть и те, и другие еще играли по сути стартовыми составами, и логика матча, зачастую ломающаяся
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРИ ПЯТИ ДЕБЮТАНТАХ
Обратим внимание на важную вещь: редко такое бывает, чтобы в одном и том же матче в сборной дебютировали сразу пять футболистов. Здесь же такое событие — естественно, если не брать в расчет сентябрьский спарринг с «Динамо» — случилось у двух игроков стартового состава (Кузяева и Антона Миранчука) и трех резервистов (Мариу Фернандеса, Рауша и Заболотного). Добавим сюда предыдущий черчесовский призыв в чистом виде (Джикию, Кудряшова, Ерохина) и в почти чистом (Васин, Алексей Миранчук) — и получим десять человек из 17 участников этой встречи, которые при предыдущих тренерах за национальную команду или вообще, или почти не выступали. Таков масштаб перемен, и их нельзя не видеть.
Далеко не факт, что без «прокладки» в виде матча с «Динамо», позволившей адаптировать в сборной всех дебютантов, с Кореей Черчесов пошел бы на такие шаги. Это лишний раз подтверждает необходимость того сбора.
Но заметим и другое. В стартовом составе сборной России против корейцев вышли восемь футболистов, игравших с первых минут в последнем нашем матче Кубка конфедераций против Мексики. А успей поправиться Головин — наверняка были бы и девять (в этом случае, вероятно, в запасе оказался бы Антон Миранчук). То есть и преемственность по отношению к последнему турниру налицо.
Черчесов на
Но оба ветерана очень прилично провели Кубок конфедераций — и, окажись они с ходу на лавке, у них могли бы опуститься руки. Выпустив же их в стартовом составе, Черчесов показал, что продолжает в них верить — и новым футболистам необходимо будет навязать им конкуренцию, а не наоборот. Такой подход выглядит логичным. И, кстати, Самедов подал угловые и на первый, и на второй голы.
СМОЛОВ: 44 МИНУТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ,
ГОЛ И ОТЛИЧНЫЙ ВТОРОЙ ТАЙМ
Самым интересным для большинства, конечно, был первый совместный выход в роли двух форвардов звезд «Зенита» и «Краснодара»,
Вначале поинтереснее выглядел Кокорин. У Смолова же в первой половине первого тайма не получалось почти ничего. Но он старался, пахал, прессинговал, отходил чуть ли не к центру поля — его не удовлетворяло, что мяч ему полузащита почти не доставляет. И однажды старательность была вознаграждена: Федор отобрал мяч у левого защитника корейцев и прострелил прямо на Кокорина, находившегося в идеальной позиции напротив ворот. Но это в «Зените» форвард, не сомневаюсь, положил бы такой мяч не глядя — в сборной после возвращения ему еще нужно почувствовать уверенность. Он запустил мяч намного выше ворот. И
Нет, для Смолова тот отбор и почти голевая передача еще не стали поворотным моментом в матче. Через пару минут был крайне неудачный пас во время перспективной атаки. Но игрок «Краснодара» продолжал душить соперников, двигаться — и на исходе тайма забил. Угловой, кстати, заработал Кокорин. То есть в первом мяче сборной сезона чемпионата мира так или иначе поучаствовали оба.
И вот после этого на Смолова стало
Кокорин во втором тайме стал менее заметен — и это можно объяснить сменой тактической модели.
В первом тайме, казалось, при схеме с двумя форвардами Смолов играет чуть глубже Кокорина. Во втором Александр сместился на фланг. Но вариант, когда Смолов был бы на первой линии, а Кокорин — «под» ним, еще не пробовался. Может, с Ираном? Или в ноябре?
Кстати, очень прилично вышел на замену Заболотный. Визуально показалось, что он не проиграл вообще ни одного единоборства, вступая в них постоянно. И в четвертом голе активно поучаствовал — получив мяч от Алексея Миранчука, плотно пробил и заставил вратаря отбить мяч на того же локомотивца. Учитывая, что Миранчук, похоже, рассматривается Черчесовым скорее как форвард, чем как хавбек, а есть еще и Полоз, перспективы Дзюбы в контексте поездки на ЧМ-2018 кажутся еще более туманными. Впрочем, все в его руках — начнет забивать с интенсивностью Кокорина, и его трудно будет игнорировать.
В целом ситуация с атакой скорее порадовала. Смолов с Кокориным друг друга абсолютно не игнорировали — а такие опасения кое у кого были. Да, им, привыкшим, что в клубах партнеры играют на них, пока трудно делить обязанности форвардов. Но на то и осталось еще восемь месяцев до чемпионата мира, чтобы все эти моменты Черчесову отшлифовать. А шлифовке они,