Вячеслав Колосков: Связка Кокорин-Смолов может стать одной из лучших на чемпионате мира

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— Живая игра? — первый вопрос Колоскову.

— Да. Матч вышел легким. Хорошие, порой виртуозные комбинации, довольно высокие скорости. Команду физически хватило на все 90 минут. Не было такого, что игроки каждые три минуты бежали на водопой. Не увидел ни одной такой попытки в этой встрече. Значит, сборная находится в оптимальной форме. Еще порадовало, что стадион по ходу встречи потихоньку заполнялся. Болельщики возвращаются, отношение к команде меняется в лучшую сторону.

— Насколько очевидной выглядела победа?

— Да я бы не сказал, что игра шла в одни ворота. Счет на табло где-то похож на разгром, но все-таки не могу утверждать, что мы доминировали весь матч. Корея — точно не дворовая сборная. Более того, в первые 20 минут мне вообще было тревожно.

— Почему?

— Корейцы нас просто переигрывали. Видно, что это техничная, быстрая и сыгранная команда. У России же в этот отрезок времени мало что получалось. После гола со стандарта Смолова мы уже раскрепостились и стали действовать более уверенно. Поздравляю и тренеров, и игроков, и, конечно, РФС, который подобрал такого крепкого спарринг-партнера. Именно в таких матчах проявляется потенциал команды Черчесова. Мы прошли хорошую проверку боем.

— Скептики все равно будут указывать на два автогола…

— Нечасто в футболе такое бывает — нелепость какая-то. Но в обоих случаях наши игроки сидели на спине у соперника и заставили его ошибиться. Это обязательно нужно учитывать!

— Если бы не два гола корейцев в свои ворота, мы бы все равно их дожали?

— Да. Начиная с 25-й минуты, мы стали их переигрывать. Гол Смолова сильно повлиял на ход встречи. У ребят пропала скованность.

— Что насторожило в игре подопечных Черчесова?

— Тренеры лучше нас понимают, что нужно делать. Считаю, первые 20 минут будут внимательно проанализированы. То ли мы умышленно отдали территорию? То ли Корея заставила нас так играть? В любом случае, мы победили очень приличного соперника, матч даст много пищи для размышлений.

— Угловые становятся страшным оружием нашей сборной?

— Здесь ведь все зависит от уровня защитников соперника. Конечно, стандарты нужно наигрывать. Но рассчитывать только на них в матчах с более классными командами не стоит, это довольно легкомысленно. Против более крепкой обороны такие номера могут и не пройти.

— Чем удивил стартовый состав?

-Тренеры уже определились с обоймой игроков, которые будут целенаправленно готовиться к чемпионату мира. Возможно, к ним добавятся один-два исполнителя, которые восстановятся после травм. Но костяк уже есть! Правильно, что выпустили с первых минут Жиркова. Мы увидели если не прежнего Юрия, то футболиста, который точно выглядел на уровне. Черчесов убедился, что защитник способен принести пользу национальной команде.

— Вышедшие на замену Рауш и Фернандес навяжут конкуренцию Жиркову и Самедову?

— По Раушу выводы делать пока рано. Он не так много пока сыграл за сборную. А Мариу Фернандеса я считаю одним из сильнейших, если не сильнейшим, футболистом на своей позиции. Все зависит от такики, которую выберет Черчесова. Можно выпускать Самедова. А можно и Фернандеса. Оба — сильные исполнители, но Фернандес, с моей точки зрения, более универсальный игрок.

— Как вам связка впереди Кокорин-Смолов?

— И Кокорин, и Смолов — игроки высокого международного уровня. Оба — прирожденные бомбардиры — со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира.

— Даже так?

— Да. У них очень высокий потенциал. Эта пара может стать одной из лучших.

— Перед этим матчем злопыхатели припоминали Акинфееву его ошибку в матче с корейцами на чемпионате мира-2014. В этой встрече Игорь доказал, что по-прежнему вратарь номер один в стране?

— Да дело не только в его спасении во втором тайме, когда он ногой отбил мяч. Как он выходит на перехваты, как руководит обороной, как начинает атаки — все это говорит о том, что равных Акинфееву сегодня в России нет. Ошибки случаются со всеми. Великий Яшин тоже пропускал обидные голы.

Но кое-кто рано похоронил Игоря, списал его со счетов. Если ничего не случится, он так и останется первым номером сборной на чемпионате мира.

— Лучший игрок матча с Кореей?