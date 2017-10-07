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21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виталий Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина. Растем

Глава РФС оценил итоги контрольного матча с Кореей.

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Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ
с 3-й Песчаной улицы

— В целом очень хороший контрольный матч получился, — начал Мутко. — Я признателен сборной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. И даже хорошо, что было много угловых, штрафных у наших ворот. Это дает возможность ребятам сыгрываться. В этом ведь и есть суть контрольных матчей.

В целом результатом удовлетворен, хотя огорчает, что в конце пропустили два мяча. Но вы знаете, что когда ведешь 4:0, и остается пять минут, всегда присутствует какая-то расслабленность. Есть пища для размышлений. Это начало пути, подготовки. И нам, конечно, есть над чем работать.

В чем-то даже хорошо, что пропустили. А то было бы 4:0, и начали бы сейчас рассказывать, что мы уже где-то там высоко…

— Главный тренер сборной Кореи отметил физическое состояние наших игроков.

— Да, практически все футболисты прибыли в расположение сборной в хорошем функциональном состоянии. Перед Кубком конфедераций мы видели иную картину. Ребята — профессионалы. У нас быстрая команда, есть сразу несколько вариантов игры. Мариу Фернандес вот появился. Есть варианты… Движемся в правильном направлении.

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— Как вам игра Рауша и Фернандеса?

— Рауш проявил себя, еще когда мы вызывали его в прошлый раз. Здорово сыграл против «Динамо» и усилил конкуренцию в своей линии. Очень добротный, старательный игрок. Может, немного перестраховывался. Но с пасом у него все в порядке, устойчивая психика, разбирается в любой ситуации. Мне он еще тогда понравился, сейчас тоже. И потом выступать в бундеслиге — это уже показатель определенного уровня. Что касается Фернандеса, мы все знаем его уровень. Это боец. Но ему тоже надо освоиться. Это быстрый игрок, сразу добавил скорости.

— Что скажете о корейской команде?

— Уступая 0:4, она забила два мяча, что говорит о характере и настрое. Считаю, матч получился полезным и для нас, и для Кореи. Думаю, эта сборная будет достойно выглядеть на чемпионате мира.

— Почему все-таки в соперниках по контрольным матчам у нас оказались две азиатские сборные?

— А сейчас только они отобрались в финальный турнир. Вы посмотрите, что творится в квалификации. Везде такая битва идет, во многих группах пока ничего не ясно. Уже потом, возможно, будет соперник из Южной Америки. Кроме того есть договоренность с Испанией и Италией.

— Был разговор, что в ноябре будет матч с Аргентиной.

— Ну я и говорю… Подождите еще один тур, и мы определимся. Ведем переговоры, но приходится ждать.

— А есть вариант, что если сыграем с Испанией, то потом и с Италией тоже встретимся?

— У нас есть такие планы. И Франция тоже в планах. Так что поднимаемся в плане уровня соперников. И это очень хорошо. Получится настоящая подготовка!

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (Ли Чхон Ен) 87′
  Чи Дон Вон (Ли Чхон Ен) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Ли Чхон Ен
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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