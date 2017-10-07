Виталий Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина. Растем
Глава РФС оценил итоги контрольного матча с Кореей.
Глава РФС оценил итоги контрольного матча с Кореей.
Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ
с 3-й Песчаной улицы
— В целом очень хороший контрольный матч получился, — начал Мутко. — Я признателен сборной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. И даже хорошо, что было много угловых, штрафных у наших ворот. Это дает возможность ребятам сыгрываться. В этом ведь и есть суть контрольных матчей.
В целом результатом удовлетворен, хотя огорчает, что в конце пропустили два мяча. Но вы знаете, что когда ведешь 4:0, и остается пять минут, всегда присутствует
В
— Главный тренер сборной Кореи отметил физическое состояние наших игроков.
— Да, практически все футболисты прибыли в расположение сборной в хорошем функциональном состоянии. Перед Кубком конфедераций мы видели иную картину. Ребята — профессионалы. У нас быстрая команда, есть сразу несколько вариантов игры. Мариу Фернандес вот появился. Есть варианты… Движемся в правильном направлении.
— Как вам игра Рауша и Фернандеса?
— Рауш проявил себя, еще когда мы вызывали его в прошлый раз. Здорово сыграл против «Динамо» и усилил конкуренцию в своей линии. Очень добротный, старательный игрок. Может, немного перестраховывался. Но с пасом у него все в порядке, устойчивая психика, разбирается в любой ситуации. Мне он еще тогда понравился, сейчас тоже. И потом выступать в бундеслиге — это уже показатель определенного уровня. Что касается Фернандеса, мы все знаем его уровень. Это боец. Но ему тоже надо освоиться. Это быстрый игрок, сразу добавил скорости.
— Что скажете о корейской команде?
— Уступая 0:4, она забила два мяча, что говорит о характере и настрое. Считаю, матч получился полезным и для нас, и для Кореи. Думаю, эта сборная будет достойно выглядеть на чемпионате мира.
— Почему
— А сейчас только они отобрались в финальный турнир. Вы посмотрите, что творится в квалификации. Везде такая битва идет, во многих группах пока ничего не ясно. Уже потом, возможно, будет соперник из Южной Америки. Кроме того есть договоренность с Испанией и Италией.
— Был разговор, что в ноябре будет матч с Аргентиной.
— Ну я и говорю… Подождите еще один тур, и мы определимся. Ведем переговоры, но приходится ждать.
— А есть вариант, что если сыграем с Испанией, то потом и с Италией тоже встретимся?
— У нас есть такие планы. И Франция тоже в планах. Так что поднимаемся в плане уровня соперников. И это очень хорошо. Получится настоящая подготовка!
|Россия
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4:2
Первый тайм: 1:0
|Южная Корея
|Станислав Черчесов
|Тхэ Ен Син
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)