Виталий Мутко: Дальше по плану Испания, Италия, Франция, Аргентина. Растем

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Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ

с 3-й Песчаной улицы

— В целом очень хороший контрольный матч получился, — начал Мутко. — Я признателен сборной Кореи. Это быстрая, мобильная команда, которая играет в агрессивный футбол. И даже хорошо, что было много угловых, штрафных у наших ворот. Это дает возможность ребятам сыгрываться. В этом ведь и есть суть контрольных матчей.

В целом результатом удовлетворен, хотя огорчает, что в конце пропустили два мяча. Но вы знаете, что когда ведешь 4:0, и остается пять минут, всегда присутствует какая-то расслабленность. Есть пища для размышлений. Это начало пути, подготовки. И нам, конечно, есть над чем работать.

В чем-то даже хорошо, что пропустили. А то было бы 4:0, и начали бы сейчас рассказывать, что мы уже где-то там высоко…

— Главный тренер сборной Кореи отметил физическое состояние наших игроков.

— Да, практически все футболисты прибыли в расположение сборной в хорошем функциональном состоянии. Перед Кубком конфедераций мы видели иную картину. Ребята — профессионалы. У нас быстрая команда, есть сразу несколько вариантов игры. Мариу Фернандес вот появился. Есть варианты… Движемся в правильном направлении.

— Как вам игра Рауша и Фернандеса?

— Рауш проявил себя, еще когда мы вызывали его в прошлый раз. Здорово сыграл против «Динамо» и усилил конкуренцию в своей линии. Очень добротный, старательный игрок. Может, немного перестраховывался. Но с пасом у него все в порядке, устойчивая психика, разбирается в любой ситуации. Мне он еще тогда понравился, сейчас тоже. И потом выступать в бундеслиге — это уже показатель определенного уровня. Что касается Фернандеса, мы все знаем его уровень. Это боец. Но ему тоже надо освоиться. Это быстрый игрок, сразу добавил скорости.

— Что скажете о корейской команде?

— Уступая 0:4, она забила два мяча, что говорит о характере и настрое. Считаю, матч получился полезным и для нас, и для Кореи. Думаю, эта сборная будет достойно выглядеть на чемпионате мира.

— Почему все-таки в соперниках по контрольным матчам у нас оказались две азиатские сборные?

— А сейчас только они отобрались в финальный турнир. Вы посмотрите, что творится в квалификации. Везде такая битва идет, во многих группах пока ничего не ясно. Уже потом, возможно, будет соперник из Южной Америки. Кроме того есть договоренность с Испанией и Италией.

— Был разговор, что в ноябре будет матч с Аргентиной.

— Ну я и говорю… Подождите еще один тур, и мы определимся. Ведем переговоры, но приходится ждать.

— А есть вариант, что если сыграем с Испанией, то потом и с Италией тоже встретимся?