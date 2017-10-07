Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Погиб вице-премьер Киргизии
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Болгария
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Кипр
Греция
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Швеция8
Люксембург0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Фарерские острова0
Латвия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Босния и Герцеговина3
Бельгия4
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Гибралтар0
Эстония6
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел1
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-22
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Луч-Энергия0
Футбол. Сборные
17:00
Россия4
Южная Корея2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-21
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Оренбург3
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Химки1
Все события
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
В Калининградской области украли боевые катера
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время

Главный тренер сборной России на пресс-конференции признался, что по организации футбол команды пока уступает тому, что был на Кубке конфедераций.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Михаил ГОНЧАРОВ с 3-й Песчаной улицы

— Как оцените взаимодействия Смолова и Кокорина, вышедших впервые за долгое время вместе? Почему Федор до перерыва очень часто опускался в середину поля — делал это согласно установке или ситуативно, в поисках мяча?

— Во-первых, с победой!

По поводу Смолова: игру, особенно — в первом тайме, мы не контролировали, она была рваной. И какие-то вещи в обороне требовалось выполнять, опускаться к опорным полузащитникам. Это Федор и делал. Хотя мы прекрасно знаем, какие у него сильные стороны.

Читайте также
Александр Кокорин: Спасибо Корее за два автогола

По поводу взаимодействия двух нападающих: Кокорин и Смолов старались, максимально выполняли обязательную программу в обороне, перекрывали зоны, и мы благодаря этому не отдали сопернику середину. Что касается атакующих моментов, любым футболистам, какого бы высокого уровня они ни были, нужно время. Форварды старались искать друг друга. Пару раз, по-моему, даже «переиграли» момент, когда следовало отдавать передачу другому партнеру. А так Смолов и Кокорин сыграли вместе после долгого перерыва в другом статусе, чем прежде. Первый шаг мы сделали в правильном направлении. Все остальное будем шлифовать. Оценку выставлять не стану, нужно сначала еще посмотреть матч спокойно.

— Сегодня в сборной дебютировало пять человек (если оставить за скобками матч с «Динамо»): Антон Миранчук, Кузяев, Рауш, Мариу Фернандес и Заболотный. Как вам их действия?

— Хорошо, что в контрольном матче есть возможность делать замены. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» проводят много игр, нужно было распределить нагрузки, плюс сохранить темп за счет шести перестановок по ходу встречи. На Кубке конфедераций готовность и организация игры у нас была все-таки получше, сегодня возникало много необоснованных потерь, иногда мы неправильно располагались. Нужно, опять же, все шлифовать. Какие-то вещи получились, какие-то — нет. А оценки давать не буду. Но, надеюсь, теперь вы все поняли, что матч с «Динамо» мы провели не зря.

— Есть мысли использовать Миранчуков вместе? В «Локомотиве» у них хорошая связка, в сборной же они сыграли по тайму каждый.

— Вы правильно сказали: в «Локомотиве». Я внимательно смотрел последние матчи железнодорожников: 3:0, 3:0… В таких случаях все связки работают хорошо, ведь соперник позволяет.

— Что произошло в концовке? Потеряли концентрацию? Обсуждали ли уже это с футболистами?

— Вы знаете, я прежде всего поздравил их с победой. А все эти нюансы мы в спокойной обстановке обсудим. Может, даже в следующий раз, сейчас у нас две игры подряд. Когда такие вещи случаются… Как вы сказали, они ушли в раздевалку? Да нет вроде, все были на поле. Это могло случиться и в первом тайме, и во втором. Имели место игровые моменты. Первый гол — хорошая подача и победа в единоборстве. Второй — чуть-чуть не хватило расчета.

— Над какими компонентами нужно теперь работать?

— Функционально мы готовы хорошо. Другое дело, что интенсивность, мышление и технику нужно объединять. А то чуть быстрее начинаешь играть — и мяч от тебя убегает. Но, по-моему, это первый раз, когда мы выиграли первый матч сразу после того, как собрались. С Турцией, например, была ничья. Так что это тоже шаг вперед.

— Что понравилось прежде всего?

— Счет. А не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано. Пять минут — как надо, потом следует маленький спад. Не было основательности, иногда теряли мячи, когда терять их просто нельзя. Еще удовлетворен тем, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций. Мы же чувствуем, что они начали относиться к нам с большей симпатией, чем прежде. Только отношением к делу и эмоциями команда может повернуть зрителей к нам лицом и заставить поверить в нас. И спасибо всем, что пришли в такую погоду.

Читайте также
Смолову и Самедову — по 7,0 за игру с Кореей

— Появление с первых минут на флангах Жиркова и Самедова означало повышенную активность в атаке?

— Мы это планировали изначально. Юра в последнее время не так много получал практику, его, соответственно, не хватило не всю игру. Саша, наоборот, выходил в «Спартаке» часто, тем более с небольшой травмой. Поэтому и их замены мы держали в уме. А если бы Мариу Фернандес и Рауш вышли с первых минут, то получилось бы больно много замен в составе. Команда должна ведь оставаться командой! Ввели аккуратненько два новых игрока — Кузяева и Антона Миранчука. Еще раз говорю: мы стараемся, ищем и находим связки, за нас это никто не сделает. Стараемся никого не упустить. Имена — это хорошо, но иногда остается только имя, а футболистам человек уже не является.

— В первом тайме вы что-то эмоционально выговаривали Джикии…

— Он знает, что я от него требовал, в перерыве тоже ему это сказал. Джикия — футболист, который все впитывает. Да, иногда заигрывается, поэтому я ему подсказывал. Если это выглядит чуть-чуть эмоционально… На стадион все-таки народ пришел, 24 тысячи человек. Не могу же я тихо прошептать: «Джикия, пожалуйста, сделай пару шагов». Так что если кажется, что тренер недоволен, он просто хочет докричаться до игрока.

— В паре моментов вы поворачивались к болельщикам и просили их об активной поддержке. Те недостаточно заряжали команду?

— Не в этом дело. Просто когда я менял некоторых ребят, они заслужили аплодисменты, и их требовалось проводить достойно. Контакт ведь налаживается. Надеюсь, никого не обидел.

— Почему заменили Антона Миранчука в перерыве? Остались недовольны им?

— Нет! Вы не обратили внимания, а мы просто перестроились на 5−4−1 во втором тайме. А то игра не полностью получалась, на краях Самедов и Жирков иногда не успевали. И, кстати, соперник после этого совсем перестал что-либо создавать у наших ворот в течение первых 30 минут. Чисто тактическая замена.

Читайте также
Футболист Рауш остался доволен дебютом за сборную России по футболу

Син ТХЭ Ен: «НАДЕЮСЬ, В БУДУЩЕМ КОРЕЯ БУДЕТ ИГРАТЬ ТАК ЖЕ ХОРОШО, КАК И РОССИЯ»

— Наша команда пусть и проиграла, но боролась до самого конца, — сказал главный тренер корейцев. — Тем более, имели место голы в свои ворота… Будем продолжать совершенствоваться. Надеемся, что в дальнейшем будем играть также хорошо, как и российская сборная.

— Защита отметилась автоголами. А как оцените атакующий футбол вашей команды?

— Действительно, в защите у нас были трудные моменты, которые и привели к двум мячам в свои ворота. Это проблема, нужно над ней работать. Но в то же время мы смогли забить два ответных гола. Тем не менее, будем трудиться и над повышением активности в атаке.

— Кого бы выделили в составе российской команды? Кто доставил больше всего неудобств?

— Хочу отметить прежде всего очень отличное физическое состояние россиян. Плюс команда как коллектив играла крайне слаженно.

— Перед матчем вы выделяли Кокорина. Как оцените его футбол? Он действительно лидер?

— Сегодня он показал отличную физическую форму и наряду с 10-м номером (Смоловым. — Прим. «СЭ») был очень активен в нападении. Считаю, Кокорин продолжает оставаться серьезным и опасным футболистом.

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (Ли Чхон Ен) 87′
  Чи Дон Вон (Ли Чхон Ен) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Ли Чхон Ен
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве
События дня НХЛ: Панарин в порядке и без Кейна
Лунев, Фернандес, Рауш и ещё четыре дебютанта сборной России
«Динамо» на вылете: Калитвинцев отправлен в отставку
As: Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из Лиги чемпионов
Тренер Южной Кореи: Надеемся играть так же хорошо, как Россия
Новости
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь