Станислав Черчесов: Смолову и Кокорину нужно время

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Михаил ГОНЧАРОВ с 3-й Песчаной улицы

— Как оцените взаимодействия Смолова и Кокорина, вышедших впервые за долгое время вместе? Почему Федор до перерыва очень часто опускался в середину поля — делал это согласно установке или ситуативно, в поисках мяча?

— Во-первых, с победой!

По поводу Смолова: игру, особенно — в первом тайме, мы не контролировали, она была рваной. И какие-то вещи в обороне требовалось выполнять, опускаться к опорным полузащитникам. Это Федор и делал. Хотя мы прекрасно знаем, какие у него сильные стороны.

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По поводу взаимодействия двух нападающих: Кокорин и Смолов старались, максимально выполняли обязательную программу в обороне, перекрывали зоны, и мы благодаря этому не отдали сопернику середину. Что касается атакующих моментов, любым футболистам, какого бы высокого уровня они ни были, нужно время. Форварды старались искать друг друга. Пару раз, по-моему, даже «переиграли» момент, когда следовало отдавать передачу другому партнеру. А так Смолов и Кокорин сыграли вместе после долгого перерыва в другом статусе, чем прежде. Первый шаг мы сделали в правильном направлении. Все остальное будем шлифовать. Оценку выставлять не стану, нужно сначала еще посмотреть матч спокойно.

— Сегодня в сборной дебютировало пять человек (если оставить за скобками матч с «Динамо»): Антон Миранчук, Кузяев, Рауш, Мариу Фернандес и Заболотный. Как вам их действия?

— Хорошо, что в контрольном матче есть возможность делать замены. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» проводят много игр, нужно было распределить нагрузки, плюс сохранить темп за счет шести перестановок по ходу встречи. На Кубке конфедераций готовность и организация игры у нас была все-таки получше, сегодня возникало много необоснованных потерь, иногда мы неправильно располагались. Нужно, опять же, все шлифовать. Какие-то вещи получились, какие-то — нет. А оценки давать не буду. Но, надеюсь, теперь вы все поняли, что матч с «Динамо» мы провели не зря.

— Есть мысли использовать Миранчуков вместе? В «Локомотиве» у них хорошая связка, в сборной же они сыграли по тайму каждый.

— Вы правильно сказали: в «Локомотиве». Я внимательно смотрел последние матчи железнодорожников: 3:0, 3:0… В таких случаях все связки работают хорошо, ведь соперник позволяет.

— Что произошло в концовке? Потеряли концентрацию? Обсуждали ли уже это с футболистами?

— Вы знаете, я прежде всего поздравил их с победой. А все эти нюансы мы в спокойной обстановке обсудим. Может, даже в следующий раз, сейчас у нас две игры подряд. Когда такие вещи случаются… Как вы сказали, они ушли в раздевалку? Да нет вроде, все были на поле. Это могло случиться и в первом тайме, и во втором. Имели место игровые моменты. Первый гол — хорошая подача и победа в единоборстве. Второй — чуть-чуть не хватило расчета.

— Над какими компонентами нужно теперь работать?

— Функционально мы готовы хорошо. Другое дело, что интенсивность, мышление и технику нужно объединять. А то чуть быстрее начинаешь играть — и мяч от тебя убегает. Но, по-моему, это первый раз, когда мы выиграли первый матч сразу после того, как собрались. С Турцией, например, была ничья. Так что это тоже шаг вперед.

— Что понравилось прежде всего?

— Счет. А не понравилось то, что играли мы неравномерно, рвано. Пять минут — как надо, потом следует маленький спад. Не было основательности, иногда теряли мячи, когда терять их просто нельзя. Еще удовлетворен тем, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций. Мы же чувствуем, что они начали относиться к нам с большей симпатией, чем прежде. Только отношением к делу и эмоциями команда может повернуть зрителей к нам лицом и заставить поверить в нас. И спасибо всем, что пришли в такую погоду.

— Появление с первых минут на флангах Жиркова и Самедова означало повышенную активность в атаке?

— Мы это планировали изначально. Юра в последнее время не так много получал практику, его, соответственно, не хватило не всю игру. Саша, наоборот, выходил в «Спартаке» часто, тем более с небольшой травмой. Поэтому и их замены мы держали в уме. А если бы Мариу Фернандес и Рауш вышли с первых минут, то получилось бы больно много замен в составе. Команда должна ведь оставаться командой! Ввели аккуратненько два новых игрока — Кузяева и Антона Миранчука. Еще раз говорю: мы стараемся, ищем и находим связки, за нас это никто не сделает. Стараемся никого не упустить. Имена — это хорошо, но иногда остается только имя, а футболистам человек уже не является.

— В первом тайме вы что-то эмоционально выговаривали Джикии…

— Он знает, что я от него требовал, в перерыве тоже ему это сказал. Джикия — футболист, который все впитывает. Да, иногда заигрывается, поэтому я ему подсказывал. Если это выглядит чуть-чуть эмоционально… На стадион все-таки народ пришел, 24 тысячи человек. Не могу же я тихо прошептать: «Джикия, пожалуйста, сделай пару шагов». Так что если кажется, что тренер недоволен, он просто хочет докричаться до игрока.

— В паре моментов вы поворачивались к болельщикам и просили их об активной поддержке. Те недостаточно заряжали команду?

— Не в этом дело. Просто когда я менял некоторых ребят, они заслужили аплодисменты, и их требовалось проводить достойно. Контакт ведь налаживается. Надеюсь, никого не обидел.

— Почему заменили Антона Миранчука в перерыве? Остались недовольны им?

— Нет! Вы не обратили внимания, а мы просто перестроились на 5−4−1 во втором тайме. А то игра не полностью получалась, на краях Самедов и Жирков иногда не успевали. И, кстати, соперник после этого совсем перестал что-либо создавать у наших ворот в течение первых 30 минут. Чисто тактическая замена.

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— Наша команда пусть и проиграла, но боролась до самого конца, — сказал главный тренер корейцев. — Тем более, имели место голы в свои ворота… Будем продолжать совершенствоваться. Надеемся, что в дальнейшем будем играть также хорошо, как и российская сборная.

— Защита отметилась автоголами. А как оцените атакующий футбол вашей команды?

— Действительно, в защите у нас были трудные моменты, которые и привели к двум мячам в свои ворота. Это проблема, нужно над ней работать. Но в то же время мы смогли забить два ответных гола. Тем не менее, будем трудиться и над повышением активности в атаке.

— Кого бы выделили в составе российской команды? Кто доставил больше всего неудобств?

— Хочу отметить прежде всего очень отличное физическое состояние россиян. Плюс команда как коллектив играла крайне слаженно.

— Перед матчем вы выделяли Кокорина. Как оцените его футбол? Он действительно лидер?