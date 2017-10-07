Александр Кокорин: Спасибо Корее за два автогола
Кокорин, Кузяев, Рауш и президент РФС Виталий Мутко поделились эмоциями от победы над Южной Кореей.
Кокорин, Кузяев, Рауш и президент РФС Виталий Мутко поделились эмоциями от победы над Южной Кореей.
КОКОРИН: ДВА ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛА ИСПОРТИЛИ АЗАРТ
— Два автогола? Спасибо корейцам! Давно такого не было. Нам на руку, а им сломало всю игру. Со Смоловым в связке играли хорошо, много черновой работы выполнили, отрабатывали в обороне.
— Но в концовке пропустили дважды…
— Да, весь азарт испортили. 4:0 — намного приятнее, пусть и не совсем по игре. Но я рад, что отыграл полный матч за сборную.
МУТКО: ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ
— Хороший контрольный матч получился. Сборная Кореи быстрая, мобильная, играет в агрессивный футбол. Я очень рад, что было много угловых, штрафных, стандартов в нашу сторону. Это даёт возможность ребятам сыгрываться. Результатом удовлетворён. Но немножко огорчён, что в конце пропустили два мяча. Но когда 4:0 ведут, остается 3−5 минут, есть
— Главный тренер корейцев выделил физическое состояние российских игроков.
— Все игроки прибыли в очень хорошем функциональном состоянии. Перед Кубком конфедераций мы видели немножко иную картину. Пришлось совсем небольшую работу сделать. Еще бы наладить сыгранность в средней линии. Есть и разные варианты игры. Появился Марио, левый и правый фланг сразу побежали.
— Как вам игра Рауша и Фернандеса?
— Рауш сыграл здорово и против «Динамо», он усилил конкуренцию, очень добротный игрок, старательный, психика устойчивая, в любой ситуации разбирается. Что касается Марио, мы все его качества знаем, он — боец. Но ему ещё нужно освоиться. Он нам сразу добавил скорости, практически с его прострела забили мяч.
— Как вы оцениваете корейскую команду?
Очень хорошая, до конца играла, забила два мяча. И для сборной россии и Кореи эта игра дала много пользы. Команда быстрая и агрессивная, на ЧМ будет достойно выглядеть.
РАУШ: РАД ДЕБЮТУ
— Очень рад, что дебютировал за сборную России. И рад, что мы выиграли.
— Что говорил тренер перед тем, как выпустить на поле?
— Пожелал удачи, показал, что на стандартах делать, где мне стоять, чтобы ошибок не было.
— Корейцы удивили, что два гола в свои ворота забили?
— Я думаю, у них очень хорошая команда, сильная, быстро вперед играют.
КУЗЯЕВ: СПРАВИЛИСЬ С АТАКОЙ КОРЕЙЦЕВ
— Игра была непростая, несмотря на такой счет. Южная Корея — хороший соперник. Очень рад, что победили.
— Вы действовали больше в обороне, а в «Зените» играете ближе к атаке. Есть ли разница?
— Я уже привык играть на разных позициях, куда тренер поставит, там и буду действовать.
— Насколько сложным с точки зрения соперника выдался матч?
— Выносливые ребята, они неплохо комбинировали играли в пас, в касание. Но в целом мы справились с их атакой.
— То что в концовке пропустили, испортило настроение?
— Ну может немного, ребята в концовке немного расслабились. Всегда нужно играть до финального свистка.
— Какие ощущения были, когда корейцы два гола подряд в свои ворота забили?
— Радость что ведем 3:0. Не важно, как забили.
|Россия
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4:2
Первый тайм: 1:0
|Южная Корея
|Станислав Черчесов
|Тхэ Ен Син
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виктор Кошшои (Венгрия)