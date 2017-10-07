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20:38 (мск), источник: Советский спорт

Александр Кокорин: Спасибо Корее за два автогола

Кокорин, Кузяев, Рауш и президент РФС Виталий Мутко поделились эмоциями от победы над Южной Кореей.

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КОКОРИН: ДВА ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛА ИСПОРТИЛИ АЗАРТ

— Два автогола? Спасибо корейцам! Давно такого не было. Нам на руку, а им сломало всю игру. Со Смоловым в связке играли хорошо, много черновой работы выполнили, отрабатывали в обороне.

— Но в концовке пропустили дважды…
— Да, весь азарт испортили. 4:0 — намного приятнее, пусть и не совсем по игре. Но я рад, что отыграл полный матч за сборную.

МУТКО: ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ

— Хороший контрольный матч получился. Сборная Кореи быстрая, мобильная, играет в агрессивный футбол. Я очень рад, что было много угловых, штрафных, стандартов в нашу сторону. Это даёт возможность ребятам сыгрываться. Результатом удовлетворён. Но немножко огорчён, что в конце пропустили два мяча. Но когда 4:0 ведут, остается 3−5 минут, есть какая-то расслабленность. Это начало пути, подготовки к ЧМ, еще есть над чем работать.

— Главный тренер корейцев выделил физическое состояние российских игроков.
— Все игроки прибыли в очень хорошем функциональном состоянии. Перед Кубком конфедераций мы видели немножко иную картину. Пришлось совсем небольшую работу сделать. Еще бы наладить сыгранность в средней линии. Есть и разные варианты игры. Появился Марио, левый и правый фланг сразу побежали.

— Как вам игра Рауша и Фернандеса?
— Рауш сыграл здорово и против «Динамо», он усилил конкуренцию, очень добротный игрок, старательный, психика устойчивая, в любой ситуации разбирается. Что касается Марио, мы все его качества знаем, он — боец. Но ему ещё нужно освоиться. Он нам сразу добавил скорости, практически с его прострела забили мяч.

— Как вы оцениваете корейскую команду?
Очень хорошая, до конца играла, забила два мяча. И для сборной россии и Кореи эта игра дала много пользы. Команда быстрая и агрессивная, на ЧМ будет достойно выглядеть.

РАУШ: РАД ДЕБЮТУ

— Очень рад, что дебютировал за сборную России. И рад, что мы выиграли.

— Что говорил тренер перед тем, как выпустить на поле?
— Пожелал удачи, показал, что на стандартах делать, где мне стоять, чтобы ошибок не было.

— Корейцы удивили, что два гола в свои ворота забили?
— Я думаю, у них очень хорошая команда, сильная, быстро вперед играют.

КУЗЯЕВ: СПРАВИЛИСЬ С АТАКОЙ КОРЕЙЦЕВ

— Игра была непростая, несмотря на такой счет. Южная Корея — хороший соперник. Очень рад, что победили.

— Вы действовали больше в обороне, а в «Зените» играете ближе к атаке. Есть ли разница?
— Я уже привык играть на разных позициях, куда тренер поставит, там и буду действовать.

 — Насколько сложным с точки зрения соперника выдался матч?
— Выносливые ребята, они неплохо комбинировали играли в пас, в касание. Но в целом мы справились с их атакой.

— То что в концовке пропустили, испортило настроение?
— Ну может немного, ребята в концовке немного расслабились. Всегда нужно играть до финального свистка.

— Какие ощущения были, когда корейцы два гола подряд в свои ворота забили?
— Радость что ведем 3:0. Не важно, как забили.

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (Ли Чхон Ен) 87′
  Чи Дон Вон (Ли Чхон Ен) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Ли Чхон Ен
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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