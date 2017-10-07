Футболист Рауш остался доволен дебютом за сборную России по футболу

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Рауш вышел на замену во втором тайме вместо Юрия Жиркова.

«Очень рад, что дебютировал, тем более мы выиграли. Тренер перед выходом на поле пожелал удачи, сказал, что надо делать — надо было действовать, как и Юрий Жирков, и не ошибаться», — рассказал Рауш.

«У южнокорейцев хорошая команда, быстро играет, особенно впереди. Важно, что и мы смогли реализовать свои моменты», — также сказал он.