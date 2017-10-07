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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолову и Самедову — по 7,0 за игру с Кореей

«СЭ» детально разобрал контрольную игру национальной команды в Москве.

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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 5,5. Отразил пару ударов Сон Хын Мина средней сложности, а в середине второго тайма не дал забить Квон Чхан Хуну в упор. Увы, «сухарь» не заработал, но шансов отбить удары Кво Кен Вона и Чи Дон Вона почти не имел.

ДЖИКИЯ — 6,0. Солидная игра спартаковца в обороне: позицию не терял, большинство единоборств выиграл.

ВАСИН — 5,0. Несколько раз упустил соперников: дважды — Квон Чхан Хуна, который как в первом, так и во втором тайме мог забить. В добавленное время не успел за Чи Дон Воном, поразившим ворота Акинфеева.

КУДРЯШОВ — 5,5. В середине первого тайма проморгал забегание Квон Чхан Хуна, и тот с линии штрафной опасно пробил по воротам. На 28-й минуте выдал отличную передачу на ход Кокорину, но форвард не смог обработать мяч.

САМЕДОВ — 7,0. Неохотно помогал обороне, но в атаке принес массы пользы. Особенно при «стандартах»: две подачи спартаковца с угловых завершились забитыми мячами.

ЕРОХИН — 6,5. В целом, серьезных ошибок не допускал. За исключением одного момента: на 38-й минуте в необязательной ситуации сфолил в сантиметрах от своей штрафной. Дважды заставил Ким Чу Ена отправить мяч в свои ворота — сперва поддавил его при подаче «стандарта», а затем защитник неудачно прервал его пас.

КУЗЯЕВ — 6,0. Порой слишком агрессивно действовал в отборе. Еще до перерыва были моменты, когда он, имея желтую карточку, жестко встречал соперников.

Ант. МИРАНЧУК — 6,5. Без блеска и без провалов отыграл тайм в центре полузащиты. На 25-й минуте сделал изумительный пас в штрафную на Кокорина, в результате которого сборная создала полноценный голевой момент.

ЖИРКОВ — 6,0. Исправно вспахивал левую бровку, но остался в тени партнеров в этой игре.

СМОЛОВ — 7,0. Форварду, привыкшему действовать в атаке в одиночестве, было неуютно играть в паре — пусть и с давним другом. Но это не значит, что Смолов не был полезен. Напротив, нападающий «Краснодара» активно использовал высокий прессинг и уводил за собой защитников, расчищая пространство для Кокорина. Но это касается позиционного нападения, а при «стандартах» Смолов сам себе король, что и доказал, когда красиво замкнул подачу с углового.

КОКОРИН — 6,5. В роли первой скрипки атаки выглядел органично. Много боролся и перемещался по полю, как в «Зените». В первом тайме имел несколько моментов для удара, после перерыва чуть сдал.

ТАРАСОВ — 5,0. Освободил Кузяева от черновой работы, когда вышел на замену вместо Миранчука, что явно обрадовало полузащитника «Зенита». Со своими обязанностями не совсем справился — именно он проиграл верховую дуэль Квон Кен Вону в концовке.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Пару раз забегал вперед вдоль правой бровки, но до ударов дело не доходило.

РАУШ — 6,0. В большей степени занимался обороной, чем атакой. Со своей работой справился хорошо.

Ал. МИРАНЧУК — 6,5. Гол за четверть часа игры — прекрасная статистика железнодорожника.

ОЗДОЕВ — 5,5. Не слишком цепко играл в опорной зоне. При Оздоеве россияне пропустили оба мяча.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Мощно вошел в игру — почти сразу создал голевой момент, плотно пробил по воротам. Вратарь отразил удар тосненца, но Миранчук сыграл на добивании.

КОРЕЯ

КИМ СЫН ГЮ — 4,5. Ни в одном из пропущенных мячей прямой вины вратаря нет, хотя помарки у него случались. На исходе получаса допустил грубую ошибку — отдал пас в борьбу на левого защитника, где того моментально обокрал Смолов и сделал передачу на Кокорина. К счастью для голкипера, нападающий «Зенита» пальнул по воробьям. На последних минутах совершил два красивых сэйва.

КИМ ЧУ ЕН — 3,5. Два несчастных случая — два автогола. Сначала небрежно прервал передачу Самедова с углового, а затем неудачно заблокировал простой пас Ерохина в сторону от ворот.

ЧАН ХЕН СУ — 4,5. Как и вся оборона корейцев, был небезгрешен.

КВОН КЕН ВОН — 5,0. В середине первого тайма «запожарил» в своей штрафной — в простой ситуации, когда все игроки нашей сборной были отыграны, неаккуратно выбил мяч и попал в ноги Ким Чу Ена. За эту ошибку корейцев чуть не наказал Кокорин, не попавший в створ. Чуть позже он же проиграл борьбу Смолову, когда вратарь «затравил» защитника. Исправился за слабую игру голом в концовке.

ЛИ ЧХОН ЕН — 6,5. В первом тайме был не очень заметен, а после перерыва стал действовать активнее и в итоге записал на свой счет аж две голевые передачи.

ЧУН ВУ ЕН — 5,5. Опорный полузащитник при обороне часто опускался вглубь и помогал защитникам ликвидировать атаки россиян.

КУ ДЖА ЧХОЛЬ — 5,5. Заработал штрафной в 17 метрах от ворот, когда Ерохин налетел на него. Больше ничем не запомнился.

КИМ ЕН ГВОН — 5,0. Слабо отыграл в центре поля. Проигрывал борьбу, уступал в единоборствах, был недостаточно настырен при отборе.

КВОН ЧХАН ХУН — 6,0. На третьей минуте улетел в прорыв по правому флангу, но сорвал навес — мяч опустился на сетку ворот Акинфеева. Спустя четверть часа получил неплохой полумомент — забежал за спину обороне и ударил в ближний угол, но не попал. В конце первого тайма бездарно исполнил опасный штрафной, послав мяч на верхнюю трибуну.

ХВАН ЫЙ ДЖО — 4,0. Центрфорвард корейской сборной не запомнился вообще ничем. Даже мяча коснулся раз 15.

СОН ХЫН МИН — 6,0. Лидер корейской сборной часто попадал в объектив камер. Например, в середине первого тайма сначала выстрелил со штрафного точно по центру ворот, а затем отдал неочевидную разрезающую передачу на Квон Чхан Хуна .

КИ СОН ЕН — 5,5. Добавил вариативности атаке корейцев, чего им не хватало в первом тайме. Постоянно обострял игру.

ЧИ ДОН ВОН — 6,0. Заменил в атаке инертного Хван Ый Джо. Перестановка сыграла — в добавленное время нападающий «Аугсбурга» установил окончательный счет.

О ДЖА СУК — 5,0. Фланговый защитник часто подключался к нападению, но ощутимой пользы не принес.

ПАК ЧОН ВУ — 5,0. После его выхода на замену проблемы корейцев в середине поля не пропали.

ХВАН ИЛЬ СУ — 5,5. Фланговый атакующий игрок не смог навязать борьбу крайним защитникам нашей сборной.

НАМ ТХЭ ХИ — 5,0. На 88-й минуте получил право исполнить штрафной, но сделал это ужасно.

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