Кокорин: Концовка матча с южнокорейцами испортила общее впечатление от игры сборной России

«В концовке мы немного расслабились, плюс они забили красивые голы: первый — со штрафного, во втором моменте мы за спину запустили. Давно такого не было, чтобы соперник забивал два автогола, хорошо, что забили быстро, нам это было только на руку, им это сломало всю игру. Два пропущенных в концовке мяча испортил весь тот азарт, который был во время матча. Наверное, 4:0 не по игре, но два гола в концовке испортили впечатление, лучше бы всего было 2:0», — поделился впечатлениями Кокорин.