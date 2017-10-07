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20:17 (мск), источник: ТАСС

Кокорин: Концовка матча с южнокорейцами испортила общее впечатление от игры сборной России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Два пропущенных в концовке встречи мяча испортили впечатление от игры сборной России по футболу в матче с командой Южной Кореи. Об этом журналистам сказал нападающий российской сборной Александр Кокорин.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Гости забыли два мяча на 87-й и 90-й минутах.

«В концовке мы немного расслабились, плюс они забили красивые голы: первый — со штрафного, во втором моменте мы за спину запустили. Давно такого не было, чтобы соперник забивал два автогола, хорошо, что забили быстро, нам это было только на руку, им это сломало всю игру. Два пропущенных в концовке мяча испортил весь тот азарт, который был во время матча. Наверное, 4:0 не по игре, но два гола в концовке испортили впечатление, лучше бы всего было 2:0», — поделился впечатлениями Кокорин.

Форвард оценил свои действия в связке с Федором Смоловым: «Хорошо игралось. Выполнил много черновой работы, много опускались, но старались и атаковать. Вроде неплохо, но есть, над чем работать».

На вопрос, не разочарован ли он тем, что не удалось забить, Кокорин ответил: «Больше рад, что провел на поле весь матч, потому что давно не играл за команду».

Во вторник, 10 октября, сборная проведет контрольную игру с командой Ирана на «Казань-Арене».

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (Ли Чхон Ен) 87′
  Чи Дон Вон (Ли Чхон Ен) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Ли Чхон Ен
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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