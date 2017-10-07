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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Южной Кореи: Надеемся в будущем играть так же хорошо, как сборная России

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён поделился впечатлениями от поражения в контрольном матче с командой России.

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Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«Хотя наша команда и проиграла, она очень старательно боролась до самого конца, хотя и дважды забила в свои ворота. Мы продолжаем совершенствоваться, интенсивно тренироваться дальше. Надеемся, в дальнейшем будем играть так же хорошо, как российская команда.

В защите у нас были трудные моменты, приведшие к двум автоголам. Это большая проблема, над которой будем работать. Но в то же время мы забили один гол, второй. В нападении будем стараться играть более активно.
Кого бы выделил в составе российской сборной? Можно отметить сильное физическое состояние России, команда играла очень слаженно именно как коллектив.

Кокорин был хорошо готов физически и сегодня, наряду со Смоловым, был очень активен в нападении. Считаю, он продолжает оставаться опасным игроком, — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (55732) 87′
  Чи Дон Вон (55732) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Хо Йон Чон
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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