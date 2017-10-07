Тренер Южной Кореи: Надеемся в будущем играть так же хорошо, как сборная России

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Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

«Хотя наша команда и проиграла, она очень старательно боролась до самого конца, хотя и дважды забила в свои ворота. Мы продолжаем совершенствоваться, интенсивно тренироваться дальше. Надеемся, в дальнейшем будем играть так же хорошо, как российская команда.

В защите у нас были трудные моменты, приведшие к двум автоголам. Это большая проблема, над которой будем работать. Но в то же время мы забили один гол, второй. В нападении будем стараться играть более активно.

Кого бы выделил в составе российской сборной? Можно отметить сильное физическое состояние России, команда играла очень слаженно именно как коллектив.