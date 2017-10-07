Концовки — это не наше. Россия обыграла Корею в Москве, но дважды пропустила

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«ТЕЛЕФОН УБЕРИТЕ!»

Эта встреча с Кореей — третья в истории российского футбола. Предыдущие два матча закончились для нас неплохо: в 2013 в Дубае мы победили неприятеля 2:1 в рамках товарищеской встречи (тогда еще называть их контрольными никто не просил), а спустя год, на ЧМ-2014 в Бразилии, сыграли на групповой стадии вничью. Боль, разочрование и ляп Акинфеева в нашей памяти навсегда.

Источник: РИА "Новости"

Некоторые коллеги перед матчем уверяли, что на «ВЭБ-Арене» весьма теплым субботним днем будет аншлаг. По доброте душевной в это даже поверилось, но по факту ни одного сектора, о трибунах нет и речи, забитым до отказа не удалось. Хотя если верить диктору, на матч пришли 24 183 зрителя. Ну допустим.

Мы, журналисты, привыкли снимать и фотографировать. Это полезно для антуража и вообще часть нашей профессии. Но в этот раз наглядно зафиксировать происходящее на поле официально запретили. Хотелось было сделать несколько фотографий и видео для репортажа. Как прекрасный оркестр играет гимны России и Кореи, как наши парни пожимают руки азиатским соперникам. И стоило включить камеру на смартфоне, как по щелчку пальцев рядом со мной вырос охранник.

— Телефон уберите! Фото- и видеосъемка запрещена, — ошарашил человек в черном.

— В смысле? Я вас не понимаю. Мы ведь журналисты, с аккредитациями, сиим в пресс-ложе. Как снимать нельзя?

— Нельзя и все. Организаторы должны были до вас эту информацию довести.

— А можно я сейчас открою компьютер и буду писать репортаж? Это пока не запрещено? — а что, а вдруг.

— Такого запрета пока нет. Работайте. — ага, и на том спасибо.

Поснимать конечно жутко хотелось. Для сочности и наиболее точной передачи происходящего. Но в то же время оказаться выведенным со стадиона не хотелось больше. Почему на матчах сборной ЖУРНАЛИСТАМ ЗАПРЕЩЕНО СНИМАТЬ, так и осталось загадкой до финального свистка. Хорошо, что писать пока еще можно.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕРЧЕСОВ ВЫБРАЛ 3−5−2

Как писал мой коллега Евгений Ломоносов, одной из главных проблем на матч с Кореей для Станислава Черчесова может стать выбор игровой схемы. В итоге специалист остановился на модуле 3−5−2 с тройкой оборонцев в лице Васина, Джикии и Кудряшова, латералямиЖирковым и Самедовым, игроками центральной оси Кузяевым, Антоном Миранчуком и Ерохиным, а также парой форвардов Смолов-Кокорин.

Федор часто исполнял роль оттянутого форварда, откатываясь назад в надежде как можно быстрее получить мяч от партнеров. Интереснее всего было наблюдать за Кузяевым, наделенным обязанностями классической восьмерки или хавбека box-to-box. Далер порой терялся и не успевал за быстроногими корейцами. Оно и понятно, ведь в «Зените» он выступает на иной позиции.

В первом тайме нашей команде не хватало дальних ударов. Да и ударов в принципе. Мяч до штрафной корейцев доходил часто, но затем терялся в бутсовых зарослях и гетровых дебрях. А надо было бить! Как доказательство, один из самых опасных моментов первой 45-минутки состоялся как раз после удара Кокорина. Чаще бей, Саша! За «Зенит» же залетает, и тут залетит!

Залетело в итоге у Смолова. Еще и с углового. Еще и с подачи Самедова. Александр Навесил в район 11-метровой отметки, откуда Федор с ходу, никем не опекаемый, пробил с отскоком от газона под дальнюю штангу. Неужто стандарты — новое оружие сборной России?

Источник: РИА "Новости"

АВТОГОЛОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

С выходом Тарасова вместо Антона Миранчука игра сборной прекрасней не стала. Дмитрий на свежих ногах частенько ошибался, совершил несколько обрезов да и в целом отобрал у команды одну важную черту — скорость. Но не отобрал нового качества — все тех же стандартов. Снова кросс от правого флажка, на этот раз на ближнюю. А там Кокорин, переправив мяч в одного из корейцев с непроизносимой фамилией, удвоил преимущество нашей команды. И не успела публика отойти, как корейцы закинули в свои ворота еще один мяч. Дуплет из автоголов, уложенный в минуту игрового времени, — это что-то с чем-то! Вот вам и футболисты из Англии, Германии и Японии…

На старте последней 30-минутки Черчесов освежил латералей — вместо Жиркова и Самедова на поле вышли Рауш и Фернандес. Ну и сами понимаете, Марио на стадионе ЦСКА встретили оглушительными аплодисментами, то есть особенно тепло.

На поле появился и второй Миранчук, Алексей. Он поменял Ерохина. Эта замена напрашивалась давно. Не потому что у Александра что-то не получалось, нет. Просто еще одного диспетчера увидеть в деле было большое желание. Тут же произошла и еще одна рокировка, но в опорной зоне: вместо Кузяева вышел Оздоев. В общем, Черчесов пробовал практически всех.

После выхода Миранчука сборная заиграла чуть ли не по термоядерной схеме 5−2−3, где в атакующее трио создали как раз вышедший на поле Алексей и уже проявившие себя Кокорин и Смолов. Но играть в такой формации долго ребятам не пришлось: весьма быстро Смолова поменял Заболотный. А мог Дзюба. Или нет?

Источник: РИА "Новости"

КОНКУРЕНЦИЯ ИЗ НИЧЕГО

Приятно, что в последние 10 минут сборная России не стала сушить игру. Да и как это сделать, когда вновь вышедшим необходимо доказывать свою состоятельность? В этом плане Черчесов безусловно молодец — создал внутреннюю конкуренцию из ничего, в контрольном матче, который ничего не решал. И это при счете 3:0.

Главное, что затея тренера сработала, и Миранчук на пару с Заболотным состряпали еще один гол в ворота корейцев. И вы думали, на этом все закончится? Будто наэлектризованные, наши футболисты побежали и за пятым голом. В трудолюбии им в этот вечер отказать было невозможно. Правда и от корейцев под занавес пропускать не стоило. Особенно дважды.