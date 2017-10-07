Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче

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Ранее сборная Южной Кореи завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В последний раз сборная России забивала четыре гола в одном матче 8 сентября 2015 года, когда переиграла в отборе чемпионата Европы 2016 года команду Лихтенштейна (7:0).

Вратарь Игорь Акинфеев вышел на четвертое место по количеству матчей за сборную страны (102), опередив своего одноклубника по ЦСКА Василия Березуцкого (101). Полузащитник Юрий Жирков сравнялся по этому показателю с идущим 10-м Владимиром Бессоновым (по 79). Лидируют Сергей Игнашевич (120), Виктор Онопко (113) и Олег Блохин (112).

В составе сборной в официальных матчах дебютировали два полузащитника — 21-летний Антон Миранчук из «Локомотива» и 24-летний Далер Кузяев из «Зенита». Десятый матч за команду провел 29-летний центральный защитник ЦСКА Виктор Васин.

Вышедший в стартовом составе полузащитник Александр Самедов — единственный, кто принял участие во всех трех матчах россиян с южнокорейцами. В ноябре 2013 года сборные провели товарищеский матч в ОАЭ (россияне выиграли 2:1), а в 2014 году сыграли в первом туре группового этапа чемпионата мира в Бразилии (1:1).