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19:03 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России победили команду Южной Кореи в товарищеском матче

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:2 в товарищеском футбольном матче, прошедшем в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Ранее сборная Южной Кореи завоевала путевку на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В последний раз сборная России забивала четыре гола в одном матче 8 сентября 2015 года, когда переиграла в отборе чемпионата Европы 2016 года команду Лихтенштейна (7:0).

Вратарь Игорь Акинфеев вышел на четвертое место по количеству матчей за сборную страны (102), опередив своего одноклубника по ЦСКА Василия Березуцкого (101). Полузащитник Юрий Жирков сравнялся по этому показателю с идущим 10-м Владимиром Бессоновым (по 79). Лидируют Сергей Игнашевич (120), Виктор Онопко (113) и Олег Блохин (112).

В составе сборной в официальных матчах дебютировали два полузащитника — 21-летний Антон Миранчук из «Локомотива» и 24-летний Далер Кузяев из «Зенита». Десятый матч за команду провел 29-летний центральный защитник ЦСКА Виктор Васин.

Вышедший в стартовом составе полузащитник Александр Самедов — единственный, кто принял участие во всех трех матчах россиян с южнокорейцами. В ноябре 2013 года сборные провели товарищеский матч в ОАЭ (россияне выиграли 2:1), а в 2014 году сыграли в первом туре группового этапа чемпионата мира в Бразилии (1:1).

Следующий матч российская команда проведет 10 октября против сборной Ирана. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена».

Россия 4:2
Первый тайм: 1:0
Южная Корея
7.10.2017, 17:00 Зрители: 24183 матчи: Сборные Арена ЦСКА
Главные тренеры
Станислав Черчесов Тхэ Ен Син
Голы
44′ Федор Смолов (А. Самедов) 9
55′ Ким Чу Ен  
57′ Ким Чу Ен  
83′ Алексей Миранчук 15
  Квон Кен Вон (55732) 87′
  Чи Дон Вон (55732) 90+3′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Федор Кудряшов 13
Александр Кокорин 9
64′ Александр Самедов 19
Мариу Фернандес 2
64′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
46′ Антон Миранчук 17
Дмитрий Тарасов 22
74′ Александр Ерохин 21
Алексей Миранчук 15
74′ 80′ Федор Смолов 9
Антон Заболотный 11
8′ 75′ Далер Кузяев 7
Магомед Оздоев 27
21 Ким Сын Гю
5 Ким Чу Ен
15 Квон Кен Вон
20 Чан Хен Су (к)
17 Хо Йон Чон
6 Чон У Ен 63′ 63′
16 Ки Сон Ен
19 Ким Ен Гвон 63′
2 О Джэ Сок
13 Ку Джа Чхоль 70′
12 Пак Чон У
9 Хван Ый Джо 63′
11 Чи Дон Вон
22 Квон Чхан Хун 79′
10 Нам Тэ Хи
7 Сон Хын Мин 79′
18 Хван Иль Су
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
4 Угловые 9
13 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Южная Корея
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