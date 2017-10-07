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19:14 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь сборной Германии Нойер: Моё восстановление может затянуться до марта

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что его возвращение в строй после травмы ноги может состояться в марте.

Источник: РИА "Новости"

Нойер получил повреждение на тренировке в сентябре, впоследствии вратарь перенес операцию. По первоначальным оценкам предполагалось, что 31-летний немец восстановится от травмы в январе.

«Сейчас я залечиваю травму ноги, процесс может растянуться на шесть месяцев. Конечно, все зависит от того, как будет проходить реабилитация. Я сохраняю оптимизм и рассчитываю, что ситуация изменится к лучшему», — сказал футболист, которого цитирует АФП.

Нойер получил перелом стопы в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в апреле и пропустил Кубок конфедераций в России. В начале августа основной вратарь мюнхенцев вернулся к тренировкам.

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