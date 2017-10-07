Вратарь сборной Германии Нойер: Моё восстановление может затянуться до марта

Нойер получил повреждение на тренировке в сентябре, впоследствии вратарь перенес операцию. По первоначальным оценкам предполагалось, что 31-летний немец восстановится от травмы в январе.

«Сейчас я залечиваю травму ноги, процесс может растянуться на шесть месяцев. Конечно, все зависит от того, как будет проходить реабилитация. Я сохраняю оптимизм и рассчитываю, что ситуация изменится к лучшему», — сказал футболист, которого цитирует АФП.