Лунев, Фернандес, Рауш и ещё четыре дебютанта сборной России
Серьёзный повод посмотреть матч Россия — Южная Корея.
Серьёзный повод посмотреть матч Россия — Южная Корея.
Месяц тому народ недоумевал: какой прок сборной от спарринга с клубом, болтающимся внизу таблицы
Андрей Лунёв — вратарь, «Зенит»
Нынешний тренер сборной не понаслышке знает, что такое сидеть «под» знаменитым коллегой и годами ждать шанса. Черчесов не зачах в тени Дасаева, выбился на ведущие роли, и его пример должен воодушевлять нынешних конкурентов Акинфеева. В первую очередь — Лунёва. В спарринге с «Динамо» Андрей дал понять тренеру сборной, что он может на него положиться. Впрочем, Станислав Саламович, уверен, в этом и не сомневался: сезон в «Зените» Лунёв проводит очень ровно и без срывов. С москвичом в рамке
Марио Фернандес — правый защитник, ЦСКА
На фоне доморощенных латералей Фернандеса выгодно выделяют два качества — высокая наступательная активность и колоссальная выносливость. Любая замена Марио в ЦСКА — маленькое ЧП. В этом сезоне обрусевший бразилец отбегал от начала до конца 17 из 18 матчей «армейцев», а единственный раз покинул поле досрочно по травме — в дерби с «Динамо».
Евгений Чернов — левый защитник, «Тосно»
Немногие футболисты сохранили свои позиции в «Зените» после летней смены власти, и считанные единицы сберегли действительно добрые воспоминания о прежнем тренере. По крайней мере Чернов должен испытывать к «дедушке» Луческу признательность — за первое и достаточно близкое знакомство с
Константин Рауш — левый защитник, «Кёльн»
Крайне противоречивым получается второе полугодие для Рауша. На одной чаше весов вызов в сборную исторической родины, на другой — скверные выступления «Кёльна». После успешного прошлого сезона «козлов» будто подменили — поражения следуют одно за другим, что на внутренней, что на внешней аренах. Как результат — последние места в немецкой и европейской лигах. Впрочем, Рауш достаточно взрослый и сформировавшийся мастер, чтобы не «поплыть» под грузом отрицательных результатов и шквалом критики. Если Петер Штёгер своему сибиряку доверяет, то у Станислава Черчесова тем более нет оснований разочаровываться в Константине. Свой предыдущий, сентябрьский, тест в сборной Рауш сдал на отлично: качественную работу в обороне подкрепил голевой передачей.
Далер Кузяев — правый, центральный полузащитник, «Зенит»
Черчесов с Кузяевым разминулись в Грозном — зато встретились в сборной. И встречу эту не назовёшь случайной: право на неё Далер заслужил впечатляющим выступлением в начале нынешнего сезона. Уроженец Набережных Челнов представляет собой редкий тип мастера широкого профиля: отнять, отдать, забить — всё умеет.
Антон Миранчук — атакующий полузащитник, «Локомотив»
Антон ещё четыре года тому, в кубковом матче с «Ротором», дебютировал в первой команде «Локомотива», но только сейчас заиграл наравне
Антон Заболотный — нападающий, «Тосно»
Заболотный превосходно воспользовался первым шансом, данным Черчесовым (гол «Динамо»), и скорее всего получит новый, причём сегодня же. Понятно, что при полностью здоровых Кокорине и Смолове вероятность выхода Антона в старте минимальна, но возможность смоделировать игру с большим нападающим на острие тренер тоже вряд ли упустит — уж во