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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Полоз может пропустить матч с командой Южной Кореи

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Нападающий сборной России Дмитрий Полоз из-за проблем со здоровьем может пропустить товарищеский матч с командой Южной Кореи, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

Игра состоится в субботу в Москве и начнется в 17:00 мск. Как отмечается, в пятницу вечером Полоз почувствовал недомогание. У футболиста наблюдается повышенная температура.

«Врачи сборной России проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия, — говорится в сообщении. — Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе».

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10 октября в Казани сборная России проведет товарищескую встречу с командой Ирана.

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