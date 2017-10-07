Полоз может пропустить матч с командой Южной Кореи

Игра состоится в субботу в Москве и начнется в 17:00 мск. Как отмечается, в пятницу вечером Полоз почувствовал недомогание. У футболиста наблюдается повышенная температура.

«Врачи сборной России проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия, — говорится в сообщении. — Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе».