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01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов и Кокорин — шанс на веселье!

Даем свою версию стартового состава сборной России на матч с Кореей.

Источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов с первого же дня дал всем понять, что слово «товарищеские» применительно к матчам сборной России употреблять не стоит. Сейчас, когда до одного из главных футбольных турниров в истории нашей страны остается восемь месяцев, а подготовка выходит на финишную прямую, важность контрольных игр и вовсе поднимается едва ли не до официальных. И можно не сомневаться, что тренерский штаб каждый раз будет стараться наигрывать плюс-минус сильнейший состав, на который и стоит рассчитывать следующим летом.

Предыдущий матч (не берем в расчет сентябрьский тестовый сбор для ближайших резервистов и новичков) сборная России провела 24 июня на Кубке конфедераций против мексиканцев. Тогда, напомним, она предстала в следующем виде: Акинфеев — Джикия, Васин, Кудряшов — Самедов, Ерохин, Головин, Глушаков, Жирков — Смолов, Бухаров. На тот момент это была действительно мощнейшая наша сборная, и спорить можно было разве что по одной позиции максимум.

Сейчас Черчесов уже не раз подчеркнул, что Акинфеев продолжает оставаться первым номером, и, несмотря на прогресс Лунева, вопрос смены вратаря в команде даже не поднимается. Есть все предпосылки к тому, что предстанет ровно в таком же виде и трио центральных защитников: и Джикия, и Васин, и Кудряшов почти всегда выходят в основе своих клубов и отлично знакомы со схемой 3−5−2. Да, к тому же армейцу есть вопросы по необъяснимым и нередким ошибкам, но намного ли стабильнее другие партнеры-конкуренты?

В остальных линиях теперь предвидятся корректировки. Пройдемся последовательно по пунктам.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС | Источник: Спорт-Экспресс

1) Мариу Фернандес оправился от проблем с носом, помешавших ему сыграть на Кубке конфедераций, и рвется в бой. Процедура смены гражданства пройдена, разрешение от ФИФА получено, дебютный матч против «Динамо» (и даже дебютный гол) состоялся. Сейчас ничего не должно помешать ему сыграть уже не за «полуторную», а за главную команду. Тем более главный конкурент Смольников перестал попадать в состав «Зенита».

2) Получили травмы Глушаков и Головин. Молодой армейский хавбек (вероятно, сильнейший российский футболист сегодня) имеет шансы подойти к матчу с Ираном, но пока вынужден взять паузу. Исходя из функционала, его может заменить наиболее близкий по стилю игры, объему работы и подвижности хавбек — Алексей Миранчук. Ерохин отлично выглядит в «Зените» и тоже достоин выхода с первых минут. А вот на место третьего хавбека, действующего чуть глубже, могут претендовать как Тарасов, так и Кузяев, ставший одним из открытий сезона. В обоих случаях в центре родятся связки — либо петербуржская, либо локомотивская.

3) Жирков мало играет в Санкт-Петербурге при Манчини, к тому же имел проблемы со здоровьем на неделе: сначала получил ушиб, затем подскочила температура. В таких обстоятельствах появление с первых минут Рауша, здорово проявившего себя против «Динамо», будет выглядеть оправданно и логично.

4) Главное и самое приятно-интригующее событие в составе — возвращение Кокорина и воссоединение его связки с бывшим партнером по «Динамо» Смоловым. Черчесов на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, призвал не смотреть только на громкие имена, поскольку выбор у него большой. Но все-таки очень хочется увидеть именно эту пару двух нападающих.

В последний раз Александр и Федор вместе играли в футболках национальной команды на Euro-2016 во Франции, когда входили в знаменитое трио КоСмоДзю. Ничего хорошего из той затеи Слуцкого, увы, не вышло: Дзюба в одиночестве боролся у чужой штрафной, а Кокорин и Смолов вхолостую бегали на флангах, теряя силы еще на своей половине поля. Будем надеяться, что хотя бы связка КоСмо порадует нас чем-нибудь действительно космическим, тем более в схеме 3−5−2 есть место для каждого из них. И мешать они при правильном взаимодействии друг другу не будут. Наоборот — дополнять и помогать.

И ведь оба сейчас находятся в очень хорошей форме (Кокорин — так и вовсе в блестящей). Так что надежды на атакующее веселье очень даже оправданы.

Ориентировочные составы | Источник: Спорт-Экспресс
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