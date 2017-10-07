Анатолий Бышовец: Игра Кокорина в обороне — пример защитникам «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

ИЗ ПЯТИЗВЕЗДНОГО КОЛХОЗА В НОВОГОРСК — ЭТО ПРЕКРАСНО

— На этой неделе вы говорили с президентом РФС Виталием Мутко об антикварной куртке, в которой появились в расположении сборной. Выдали новую после того разговора?

— Да я и не претендовал, старая вполне приличная. Просто Виталий Леонтьевич спросил про куртку — мол, красивая. Я ответил, что на новую не тяну, поскольку не попадаю в состав. Пошутили, и все. Дело в том, что живу неподалеку, договорился с Черчесовым, что могу прийти на тренировку. Не знал, что будет Мутко. Он показал новое строящееся здание базы, где команда планирует жить во время чемпионата мира. Это очень важное, намоленное место! Большое безобразие творилось, когда останавливались в пятизвездных отелях в Москве. Сейчас в Новогорске идеальные условия — поля, отличная гостиница.

— О чем еще общались с главой РФС? Вы ведь заместитель председателя тренерского совета технического комитета Союза.

— Не имею никакого отношения к РФС, не занимаю должности. Кстати, когда общались, сказал Мутко о базе: «Строительство ведь не новое для вас дело». Вспомнили время, когда я возглавил «Зенит». Привезли в Удельную — прекрасное место, березовая роща, до стадиона 20 минут езды. Отличный номер главного тренера, евроремонт! Номер-люкс. Но футболисты размещались по четыре человека в комнате, душ внизу — четыре «соска» на 20 человек. Базу отремонтировали к началу сезона, и мы работали в комфортных условиях. Но до этого команда жила в отеле.

— Чем плохи пятизвездные гостиницы?

— Это пятизвездный колхоз. Единственное, что отличает пять звезд от трех — жрицы. У них пять звезд. Шутка.

— Это очень важно.

— Иногда они даже вламываются в номера. Так вот, Новогорск, повторю — место намоленное.

— И все же еще о жрицах. Как именно они вламывались в номера?

— Да вот когда работал в Корее, привез в Москву команду. Поселились в одном отеле. И как-то уже поздно вечером ко мне вбегают помощники: «У нас проблемы!». Оказалось, проститутки забираются к ребятам в комнаты.

— Вы решили вопрос?

— Массажисты сборной охраняли покой игроков, находясь в холлах. В общем, есть такая проблема — почитайте хотя бы роман Хартли, он так и называется — «Отель».

Федор КУДРЯШОВ (слева) и Юрий ЖИРКОВ | Источник: Спорт-Экспресс

МЕНЯ СМУЩАЕТ ЦЕНТР ОБОРОНЫ

— Как отнеслись к недавней дискуссии в Кремле о восьми иностранцах в «Зените», двух гражданах России и одном вратаре в матче Лиги Европы?

— Такой состав — нормальное явление, когда мы имеем в виду работу на максимальный результат. То, что Владимир Владимирович Путин так отреагировал, говорит о главном — защите своих интересов. Я с первых дней был за лимит, благодаря этому появились Кокорин, Смолов, Миранчуки… А Кузяев — это же настоящее откровение!

— Черчесов идет верным курсом?

— Невозможно не ошибаться. Скажем, со списком кандидатов в целом можно согласиться. Но мне пока не хочется говорить об одной проблеме. И если мои опасения подтвердятся в игре с Кореей, придется вносить коррективы.

— Речь о центре обороны?

— Да. Меня смущает именно эта линия.

— Матч с «МЮ», пожалуй, дал определенность в вопросе, надо ли возвращать в сборную защитников-ветеранов армейцев. И все же — надо?

— Наступает такое время, когда ты уже чувствуешь, что занимаешь чужое место. И это поступок Игнашевича и Василия Березуцкого — принять такое решение. Вспоминаю встречу с Австрией в Москве в 1967-м: сборная СССР победила со счетом 4:3, но Лев Иванович Яшин отыграл с ошибками. Михаил Якушин, тренер, в раздевалке сказал: «Ну бывает…». На что Лев Иванович ответил, что все, он закончил. Потом легендарного вратаря взяли на ЧМ-1970, но это больше дань уважения, статус, атмосфера.

ДЕНИСОВ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ НЕЗАМЕНИМЫМ

— Вы бы вернули Дзюбу в сборную? Черчесов говорит, что стоит подумать о необходимости наличия габаритных форвардов — не считаете, что здесь речь не о качествах игрока, а о конфликте с нападающим?

— Набирается целая группа… Дзюба, Денисов, какие-то подозрения о Габулове. Но это все ерунда. Когда ты убираешь футболиста, зная, что он не умеет подчинить личные интересы командным, это правильно. Хотя и очень сложно.

— Так нужен Дзюба сборной?

— Я бы говорил о сравнении Дзюбы и Заболотного. У последнего есть основания считаться кандидатом в сборную. Но не факт, что он реализует шанс. Аванс нужно отработать.

— А Денисов?

— Впечатления от общения с ним хорошие, мы одно время жили неподалеку. Характер есть, свое понимание футбола — тоже. Семину удалось найти к нему подход, хавбек стал капитаном. У Игоря много положительных качеств. Он игрок определенного амплуа — разрушитель, но есть Глушаков, Тарасов, скоро подойдет Зобнин. Денисов не незаменимый игрок, надо учитывать и возраст, и то, что строится новая команда. Вспоминаю, когда в 1990-м я принял сборную СССР, и Горлукович, и Хидиятуллин с пониманием отнеслись к подобным факторам.

— Вы видите, как Кокорин и Смолов могут играть вместе?

— Конечно. Это рациональное решение. Все обращают внимание на голы Кокорина, а я бы сказал о том, как он действует в обороне — это пример защитникам «Спартака».

— В чем именно?

— Вот пример из матча с «Ливерпулем». Когда идет стенка, то Кокорин, находясь с соперником на фланге, играет со своим до конца. Спартаковцам в такой ситуации забили, потому что защитник остановился, не побежал за оппонентом.

— Головин может стать новым Аршавиным, быть новым лидером сборной?

— Пока не могу так сказать. Впечатления о Головине хорошие, видна перспектива. Но матч с «МЮ» показал проблему — она не в его футбольных качествах, а в менталитете. Аршавин был очень искушен. Андрей не до конца реализовал себя, но его понимание игры, интеллект выше, чем сейчас у Головина.

Анатолий БЫШОВЕЦ | Источник: Спорт-Экспресс

УВИДЕВ МЕНЯ В ФИТНЕС-ЗАЛЕ, УРГАНТ СКАЗАЛ: «ОГО!»

— Что такое корейский футбол, если одним словом?

— Работоспособность. В 90-е в Корее работал с двумя командами — олимпийской и национальной. Кстати, играли с молодежной сборной России — ею руководили Гершкович и Гаджиев. В обоих матчах мы победили — 3:0 и 1:0. Так с меня в Лужниках потребовали тысячу долларов за тренировку. Я бы дал и пять, но пошли работать в парке. И, к слову, затем обыграли раменский «Сатурн» со счетом 5:0.

— Но все же что скажете о лучших качествах корейцев?

— Самоотдача и дисциплина, уникальная физика. Техническая оснащенность не была на высоте — профессиональный футбол в Корее в то время только начинался. И мы стали приглашать лучшие клубные и сборные команды. И на ЧМ-94 Корея сделала ничью с Боливией и Испанией, уступив только Германии — действующему чемпиону мира.

— Вы сказали о физических качествах. Почему они столь высоки?

— За счет кроссов, которые повышают выносливость — их корейцы бегают в студенчестве. И конечно, сердечно-сосудистая система у них уникальная.

— Почти вся сборная состоит из легионеров. В Корее разве мало платят?

— Не думаю, что причина в деньгах. Хотя многие выступают и в Японии, где платят больше. Но у всех корейцев есть амбиции, которых нет у многих наших молодых ребят. Жизнь идет от цели к цели — сначала ты игрок клуба, потом сборной, потом хочешь победить в турнире. Но что дальше? Сыграть в лучшем чемпионате Европы? Жизнь — это бег с барьерами, корейцы это понимают.

— Корейские футболисты более работоспособные, чем россйские. В чем вообще наши могут превзойти соперника?

— У Кореи современная команда — несколько футболистов выступают в европейских клубах. Но в целом силы равны, и у меня есть оптимизм по поводу нашей сборной. Говорю о настрое — он у нас будет высоким.

— Самый страшный грех для корейского футболиста?

— Боязнь не проявить уважение к старшему. У меня жена все время вспоминает пример, когда в Корее она, будучи за рулем, увидела картину — нарушитель, пожилой человек, отчитывал гаишника.

— Агент Абрамов в интервью «СЭ» сказал, что вам 70, но вы по-прежнему готовы работать. Он прав?