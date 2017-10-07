Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
В Крыму массово изымают землю
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Австрия3
Сербия2
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Ирландия2
Молдавия0
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Италия1
Македония1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Лихтенштейн0
Израиль1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Испания3
Албания0
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Хорватия1
Финляндия1
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Турция0
Исландия3
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Косово0
Украина2
Футбол. Чемпионат мира
6.10
Грузия0
Уэльс1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Химки
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
81-летняя звезда «Девчат» показала Сети фигуру в купальнике – СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
01:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЧМ-2018: финальный кастинг

Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном, которая пройдет во вторник, 10 октября. Эти встречи — хороший шанс вспомнить все лучшее, что достигнуто летом, и усилиться там, где есть проблемы.

Источник: Спорт-Экспресс

В ноябре сборной России обещают могучих соперников — Аргентину или Испанию, а может — и ту, и другую. И хотя после ничьей с Перу у аргентинцев проблемы, и даже выход в стыковые матчи теперь под вопросом, шансов остается немало — в том числе и на прямое попадание на ЧМ-2018. Это сейчас Месси и Ко за бортом, но если они в последнем туре победят немотивированный Эквадор, а Перу с Колумбией, например, сыграют вничью, или Чили на выезде уступит Бразилии, тогда альбиселесте спокойно проходят на чемпионат мира, а в ноябре мы проводим с ними товарищеский матч.

Но Испания сама по себе — тоже серьезно. Это будет событие куда более яркое, чем встречи с Кореей и Ираном. Думаю, даже с билетами возникнут сложности — народ любит громкие вывески и на самом деле имеет на них право — в стране в следующем году чемпионат мира, пора это почувствовать.

Пожалуй, к ноябрьским матчам сборная подойдет уже в итоговой, готовой комплектации. Тогда же придет осознание, что ЧМ-2018 наступает. Что бесконечная рутина, какой сейчас в большинстве случаев выглядят товарищеские игры, уходит, и наступает праздник. В этот момент из просто команды сборная превратится в национальную идею — со всеми вытекающими последствиями.

Читайте также
Анатолий Бышовец: Игра Кокорина в обороне — пример защитникам «Спартака»

Корея и Иран — последняя возможность провести действительно «контрольные матчи». В том смысле, какой вкладывает в это понятие Станислав Черчесов. Пока еще не началась всеобщая истерия, пока не отправлены бригады федеральных телеканалов снимать документальные эпопеи про тренера и игроков, пока не даны напутствия от маститых политиков — надо пользоваться моментом и проводить важную, где-то черновую, но чисто футбольную работу.

Потом не дадут. Перед чемпионатом мира будет поздно наигрывать сочетания и пробовать футболистов на разных позициях, на первый план выйдут физическая и моральная подготовка. Все остальное необходимо делать сейчас, в спокойной обстановке, пока есть время и сборная интересна только болельщикам и профессиональному сообществу.

Со многими вещами Черчесов определился на Кубке конфедераций. Тогда, наверное, и родилась новая команда — о чем, кстати, говорят многие из участников турнира. Был сколочен костяк. Но — не больше.

Из 11 человек, которые вышли в стартовом составе против Мексики в заключительной встрече в группе на КК, двоих, например, сейчас вообще нет в составе — Глушакова (из-за травмы) и Бухарова. Вряд ли с корейцами сыграет Жирков, точно не будет Головина, возможно, на скамейке запасных начнет Самедов. Итого по разным причинам появится пять новых человек, половина состава.

Константин РАУШ | Источник: Спорт-Экспресс

Если верить тому, что происходило на тренировках, слева в основе появится Рауш, опорную зону должен укрепить Тарасов, справа второй матч за сборную проведет Мариу Фернандес, а вторым нападающим в паре со Смоловым будет Кокорин — то, чего сейчас все ждут.

Неизменной выглядит пока только тройка центральных защитников — Джикия, Васин, Кудряшов, но и в ней, не исключено, возможны изменения — так уверенно в последнее время смотрится Кутепов и так неубедителен «Рубин», за который выступает Кудряшов.

Матчи с Кореей и Ираном как раз и помогут Черчесову разобраться, нужны ли изменения на этой и других позициях.

Дадут понять и другое: жизнь без Дзагоева — это все-таки временно или уже постоянно? Судя по словам Черчесова, сказанным перед началом сбора, ситуация, пусть она и объективная, начинает тренера напрягать. «Дзагоев знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами».

Читайте также
Смолов и Кокорин — шанс на веселье!

Теоретически ответ на вопрос «с Дзагоевым или без Дзагоева?» очевиден — лучше, конечно, с ним. Но практически может получиться так, что Алану уже просто не найдется места. Во-первых, скоро вернется Головин. Во-вторых, все крепче позиции Алексея Миранчука. Нет причин не ставить Ерохина — универсального солдата, какие нравятся всякому тренеру. А еще эти матчи — отличный шанс для Кузяева, уверенно играющего за «Зенит». Возможно, он и не выйдет сразу в старте, но на поле точно появится. Так чье место должен занять Дзагоев? И должен ли?

То же самое можно сказать и про Дзюбу. Весной казалось, что это форвард номер один, а сейчас его нет и в резерве сборной. Черчесов предпочитает Заболотного — человека, который успешно прошел первый этап кастинга на ЧМ в полуофициальном матче с «Динамо», а потом закрепил впечатление голом «Спартаку» в чемпионате.

Фактически наступает финальный этап отбора, последний шанс для более или менее серьезных кадровых маневров. Именно сейчас доукомплектовывают костяк, сколоченный летом. Начиная с ноября, когда наступит время больших матчей, команда должна быть собрана. Далее — только точечные изменения.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии
Сборная Украины победила Косово, сохранив шансы выйти на ЧМ-2018
Белорусская федерация футбола намерена подать жалобу на «Зенит»
Италия упустила победу над Македонией в отборочном матче ЧМ
Роман Широков исключен из комитета профессионального футбола РФС
Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, проиграв Австрии
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь