ЧМ-2018: финальный кастинг

Источник: Спорт-Экспресс

В ноябре сборной России обещают могучих соперников — Аргентину или Испанию, а может — и ту, и другую. И хотя после ничьей с Перу у аргентинцев проблемы, и даже выход в стыковые матчи теперь под вопросом, шансов остается немало — в том числе и на прямое попадание на ЧМ-2018. Это сейчас Месси и Ко за бортом, но если они в последнем туре победят немотивированный Эквадор, а Перу с Колумбией, например, сыграют вничью, или Чили на выезде уступит Бразилии, тогда альбиселесте спокойно проходят на чемпионат мира, а в ноябре мы проводим с ними товарищеский матч.

Но Испания сама по себе — тоже серьезно. Это будет событие куда более яркое, чем встречи с Кореей и Ираном. Думаю, даже с билетами возникнут сложности — народ любит громкие вывески и на самом деле имеет на них право — в стране в следующем году чемпионат мира, пора это почувствовать.

Пожалуй, к ноябрьским матчам сборная подойдет уже в итоговой, готовой комплектации. Тогда же придет осознание, что ЧМ-2018 наступает. Что бесконечная рутина, какой сейчас в большинстве случаев выглядят товарищеские игры, уходит, и наступает праздник. В этот момент из просто команды сборная превратится в национальную идею — со всеми вытекающими последствиями.

Корея и Иран — последняя возможность провести действительно «контрольные матчи». В том смысле, какой вкладывает в это понятие Станислав Черчесов. Пока еще не началась всеобщая истерия, пока не отправлены бригады федеральных телеканалов снимать документальные эпопеи про тренера и игроков, пока не даны напутствия от маститых политиков — надо пользоваться моментом и проводить важную, где-то черновую, но чисто футбольную работу.

Потом не дадут. Перед чемпионатом мира будет поздно наигрывать сочетания и пробовать футболистов на разных позициях, на первый план выйдут физическая и моральная подготовка. Все остальное необходимо делать сейчас, в спокойной обстановке, пока есть время и сборная интересна только болельщикам и профессиональному сообществу.

Со многими вещами Черчесов определился на Кубке конфедераций. Тогда, наверное, и родилась новая команда — о чем, кстати, говорят многие из участников турнира. Был сколочен костяк. Но — не больше.

Из 11 человек, которые вышли в стартовом составе против Мексики в заключительной встрече в группе на КК, двоих, например, сейчас вообще нет в составе — Глушакова (из-за травмы) и Бухарова. Вряд ли с корейцами сыграет Жирков, точно не будет Головина, возможно, на скамейке запасных начнет Самедов. Итого по разным причинам появится пять новых человек, половина состава.

Константин РАУШ | Источник: Спорт-Экспресс

Если верить тому, что происходило на тренировках, слева в основе появится Рауш, опорную зону должен укрепить Тарасов, справа второй матч за сборную проведет Мариу Фернандес, а вторым нападающим в паре со Смоловым будет Кокорин — то, чего сейчас все ждут.

Неизменной выглядит пока только тройка центральных защитников — Джикия, Васин, Кудряшов, но и в ней, не исключено, возможны изменения — так уверенно в последнее время смотрится Кутепов и так неубедителен «Рубин», за который выступает Кудряшов.

Матчи с Кореей и Ираном как раз и помогут Черчесову разобраться, нужны ли изменения на этой и других позициях.

Дадут понять и другое: жизнь без Дзагоева — это все-таки временно или уже постоянно? Судя по словам Черчесова, сказанным перед началом сбора, ситуация, пусть она и объективная, начинает тренера напрягать. «Дзагоев знает, как нам дальше быть. Он уже столько сборов пропустил. Ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами».

Теоретически ответ на вопрос «с Дзагоевым или без Дзагоева?» очевиден — лучше, конечно, с ним. Но практически может получиться так, что Алану уже просто не найдется места. Во-первых, скоро вернется Головин. Во-вторых, все крепче позиции Алексея Миранчука. Нет причин не ставить Ерохина — универсального солдата, какие нравятся всякому тренеру. А еще эти матчи — отличный шанс для Кузяева, уверенно играющего за «Зенит». Возможно, он и не выйдет сразу в старте, но на поле точно появится. Так чье место должен занять Дзагоев? И должен ли?

То же самое можно сказать и про Дзюбу. Весной казалось, что это форвард номер один, а сейчас его нет и в резерве сборной. Черчесов предпочитает Заболотного — человека, который успешно прошел первый этап кастинга на ЧМ в полуофициальном матче с «Динамо», а потом закрепил впечатление голом «Спартаку» в чемпионате.

Фактически наступает финальный этап отбора, последний шанс для более или менее серьезных кадровых маневров. Именно сейчас доукомплектовывают костяк, сколоченный летом. Начиная с ноября, когда наступит время больших матчей, команда должна быть собрана. Далее — только точечные изменения.