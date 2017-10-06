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22:33 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА может сократить количество пауз на игры сборных, увеличив их продолжительность

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность сокращения количества пауз в национальных чемпионатах на матчи сборных, увеличив при этом их продолжительность, сообщает Би-би-си.

В настоящее время в календаре, который сверстан до 2024 года, существуют четыре паузы в год для матчей сборных, каждая продолжительностью по две недели. Следующие две паузы в национальных чемпионатах пройдут в ноябре и марте. При этом отмечается, что ФИФА может внести корректировки в календарь, если в этом будут заинтересованы клубы, лиги и вещательные компании.

Сообщается, что на данный момент представители ФИФА проводят консультации с целью найти баланс между клубами и сборными.

Ранее главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и возглавляющий лондонский «Арсенал» Арсен Венгер раскритиковали календарь, так как октябрьский перерыв на игры сборных негативно сказался на их клубах.

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