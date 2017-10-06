ФИФА может сократить количество пауз на игры сборных, увеличив их продолжительность
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
В настоящее время в календаре, который сверстан до 2024 года, существуют четыре паузы в год для матчей сборных, каждая продолжительностью по две недели. Следующие две паузы в национальных чемпионатах пройдут в ноябре и марте. При этом отмечается, что ФИФА может внести корректировки в календарь, если в этом будут заинтересованы клубы, лиги и вещательные компании.
Сообщается, что на данный момент представители ФИФА проводят консультации с целью найти баланс между клубами и сборными.
Ранее главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и возглавляющий лондонский «Арсенал» Арсен Венгер раскритиковали календарь, так как октябрьский перерыв на игры сборных негативно сказался на их клубах.