ФИФА может сократить количество пауз на игры сборных, увеличив их продолжительность

В настоящее время в календаре, который сверстан до 2024 года, существуют четыре паузы в год для матчей сборных, каждая продолжительностью по две недели. Следующие две паузы в национальных чемпионатах пройдут в ноябре и марте. При этом отмечается, что ФИФА может внести корректировки в календарь, если в этом будут заинтересованы клубы, лиги и вещательные компании.