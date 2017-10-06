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21:12 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболу

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Стадион «Ростов-Арена» вряд ли будет введен в эксплуатацию к ноябрьским матчам сборной России по футболу. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось о том, что рассматривается возможность открыть стадион в Ростове-на-Дону, который строится к чемпионату мира 2018 года, в ноябре товарищеским матчем с участием сборной России.

«Стадион в высочайшей степени готовности. Но ввод арены — это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа — документы, лицензии, сертификаты. Ясно, что в ноябре стадион будет готов к играм, но нужно еще получить разрешение на ввод [в эксплуатацию]. К сожалению, к этим датам — 10 и 14 ноября — [ввести стадион в эксплуатацию] у нас не получится», — сказал Мутко.

Вместимость «Ростов-Арены» составит 45 тысяч зрителей.

Помимо Ростова-на-Дону, матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

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