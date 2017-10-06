Мутко: Стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболу

Ранее сообщалось о том, что рассматривается возможность открыть стадион в Ростове-на-Дону, который строится к чемпионату мира 2018 года, в ноябре товарищеским матчем с участием сборной России.

«Стадион в высочайшей степени готовности. Но ввод арены — это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа — документы, лицензии, сертификаты. Ясно, что в ноябре стадион будет готов к играм, но нужно еще получить разрешение на ввод [в эксплуатацию]. К сожалению, к этим датам — 10 и 14 ноября — [ввести стадион в эксплуатацию] у нас не получится», — сказал Мутко.