Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
перерыв
Грузия0
Уэльс0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
Македония
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Лихтенштейн
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Исландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Украина
Все события
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Син Тхэ Ен: Россия — футбольная держава. А Кокорин — ее лидер

Сборная Кореи воспринимает матч с Россией как важную битву.

Источник: AFP 2017

— Вратарь — Ким Сын Гю. Защитники — Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кюн Вон…

Корейский журналист медленно и монотонно диктовал мне фамилии игроков, которые в субботу, скорее всего, выйдут в стартовом составе против сборной России.

… В центре поля Ким Ен Гвон, Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль…

Звучало как гипноз.

… В атаке Квон Чхан Хун, Хван Ви Чо на острие. И да, Сон Хын Мин!

Наконец, он закончил. Раньше, чем я успел заснуть. И мы вместе отправились из пресс-центра армейского стадиона на поле, где корейцы уже начали тренировку. Смотрелась она довольно ярко, потому как даже во время выполнения обычной разминки тренеры азиатской сборной вели себя ОЧЕНЬ эмоционально: кричали, подбадривали каждого из футболистов, когда те прыгали через препятствия. Напоминало армейскую подготовку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это соответствовало тону пресс-конференции, которая прошла чуть раньше. Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен говорил о предстоящем матче с Россией так, словно его команду ждет не товарищеский матч, а более чем официальный.

Причины понятны: Корея хоть и пробилась на чемпионат мира напрямую, но сделала это натужно. В частности, в двух последних матчах добилась нулевых ничьих с Ираном и Узбекистаном. При этом игра сборной смотрелась бледновато и трусовато. А потому отношение болельщиков к Син Тхэ Ену, мягко говоря, не идеальное. И недавно прошли слухи, что на пост главного тренера может вернуться… Гус Хиддинк. Он ведь и для корейцев волшебник, а не только для нас. Прежде чем вывести Россию в ½ финала Euro-2008, голландец довел азиатскую команду до полуфинала домашнего чемпионата мира-2002.

— Мы уже выполнили свою главную задачу — попали на чемпионат мира, который пройдет как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен, — сказал Син Тхэ Ен. — Мы надеемся показать свой лучший футбол.

— Что скажете о сопернике? Рейтинг у России — так себе, — подметил корейский корреспондент.

— Российская команда — более чем достойный соперник. Как по мне, Россия — одна из ведущих футбольных держав! Рейтинг у нее не очень, потому что она давно не проводила официальных встреч. Но я смотрел Кубок конфедераций — эта команда в порядке.

Читайте также
Александр Кокорин: После истории в Монако мне уже ничего не страшно

— Снова будете играть вторым номером? — продолжали давить на тренера журналисты, намекая на те самые нулевые ничьи с иранцами и узбеками.

— О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду — сами все увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет.

— Как забивать-то собираетесь? — не унималась корейская пресса.

— Мы много над этим работаем. Уделяем тактике огромное внимание. Но в Москве сейчас сильные дожди, климат для непривычный. Это может добавить нам проблем, я немного нервничаю. К тому же в такую погоду велик риск простудиться — постараемся сберечь здоровье ребят.

— А кого из россиян выделите?

— Кокорин! Очень сильный игрок.

— Не отвлекает ли от футбола сложная политическая обстановка в вашем регионе и напряженные отношения с КНДР? — спросили напоследок представители российского телеканала, для которого спорт — не главный профиль.

— Вообще никак не отвлекают. Мы профессионалы и делаем свое дело.

Во время загрузки произошла ошибка.

Филипп ПАПЕНКОВ
с «Вэб Арены».

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России
Игорь Акинфеев: Матч с Кореей на ЧМ-2014 в прошлом. Тема закрыта
Восемь российских бойцов вышли в финал чемпионата мира по ММА
Россия - Южная Корея: 10 фактов о противостоянии
Сборная России (U-21) возглавила группу в отборе Евро
«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера
«Ливерпуль» намерен возобновить переговоры о покупке Промеса
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь