Син Тхэ Ен: Россия — футбольная держава. А Кокорин — ее лидер
Сборная Кореи воспринимает матч с Россией как важную битву.
Сборная Кореи воспринимает матч с Россией как важную битву.
— Вратарь — Ким Сын Гю. Защитники — Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кюн Вон…
Корейский журналист медленно и монотонно диктовал мне фамилии игроков, которые в субботу, скорее всего, выйдут в стартовом составе против сборной России.
… В центре поля Ким Ен Гвон, Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль…
Звучало как гипноз.
… В атаке Квон Чхан Хун, Хван Ви Чо на острие. И да, Сон Хын Мин!
Наконец, он закончил. Раньше, чем я успел заснуть. И мы вместе отправились из
Это соответствовало тону
Причины понятны: Корея хоть и пробилась на чемпионат мира напрямую, но сделала это натужно. В частности, в двух последних матчах добилась нулевых ничьих с Ираном и Узбекистаном. При этом игра сборной смотрелась бледновато и трусовато. А потому отношение болельщиков к Син Тхэ Ену, мягко говоря, не идеальное. И недавно прошли слухи, что на пост главного тренера может вернуться… Гус Хиддинк. Он ведь и для корейцев волшебник, а не только для нас. Прежде чем вывести Россию в ½ финала Euro-2008, голландец довел азиатскую команду до полуфинала домашнего чемпионата мира-2002.
— Мы уже выполнили свою главную задачу — попали на чемпионат мира, который пройдет как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен, — сказал Син Тхэ Ен. — Мы надеемся показать свой лучший футбол.
— Что скажете о сопернике? Рейтинг у России — так себе, — подметил корейский корреспондент.
— Российская команда — более чем достойный соперник. Как по мне, Россия — одна из ведущих футбольных держав! Рейтинг у нее не очень, потому что она давно не проводила официальных встреч. Но я смотрел Кубок конфедераций — эта команда в порядке.
— Снова будете играть вторым номером? — продолжали давить на тренера журналисты, намекая на те самые нулевые ничьи с иранцами и узбеками.
— О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду — сами все увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет.
— Как
— Мы много над этим работаем. Уделяем тактике огромное внимание. Но в Москве сейчас сильные дожди, климат для непривычный. Это может добавить нам проблем, я немного нервничаю. К тому же в такую погоду велик риск простудиться — постараемся сберечь здоровье ребят.
— А кого из россиян выделите?
— Кокорин! Очень сильный игрок.
— Не отвлекает ли от футбола сложная политическая обстановка в вашем регионе и напряженные отношения с КНДР? — спросили напоследок представители российского телеканала, для которого спорт — не главный профиль.
— Вообще никак не отвлекают. Мы профессионалы и делаем свое дело.
Филипп ПАПЕНКОВ
с «Вэб Арены».