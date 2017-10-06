Син Тхэ Ен: Россия — футбольная держава. А Кокорин — ее лидер

Источник: AFP 2017

— Вратарь — Ким Сын Гю. Защитники — Ким Чу Ен, Чан Хен Су, Квон Кюн Вон…

Корейский журналист медленно и монотонно диктовал мне фамилии игроков, которые в субботу, скорее всего, выйдут в стартовом составе против сборной России.

… В центре поля Ким Ен Гвон, Ли Чхон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль…

Звучало как гипноз.

… В атаке Квон Чхан Хун, Хван Ви Чо на острие. И да, Сон Хын Мин!

Наконец, он закончил. Раньше, чем я успел заснуть. И мы вместе отправились из пресс-центра армейского стадиона на поле, где корейцы уже начали тренировку. Смотрелась она довольно ярко, потому как даже во время выполнения обычной разминки тренеры азиатской сборной вели себя ОЧЕНЬ эмоционально: кричали, подбадривали каждого из футболистов, когда те прыгали через препятствия. Напоминало армейскую подготовку.

Это соответствовало тону пресс-конференции, которая прошла чуть раньше. Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ен говорил о предстоящем матче с Россией так, словно его команду ждет не товарищеский матч, а более чем официальный.

Причины понятны: Корея хоть и пробилась на чемпионат мира напрямую, но сделала это натужно. В частности, в двух последних матчах добилась нулевых ничьих с Ираном и Узбекистаном. При этом игра сборной смотрелась бледновато и трусовато. А потому отношение болельщиков к Син Тхэ Ену, мягко говоря, не идеальное. И недавно прошли слухи, что на пост главного тренера может вернуться… Гус Хиддинк. Он ведь и для корейцев волшебник, а не только для нас. Прежде чем вывести Россию в ½ финала Euro-2008, голландец довел азиатскую команду до полуфинала домашнего чемпионата мира-2002.

— Мы уже выполнили свою главную задачу — попали на чемпионат мира, который пройдет как раз здесь, в России. И в плане подготовки к турниру завтрашний матч очень важен, — сказал Син Тхэ Ен. — Мы надеемся показать свой лучший футбол.

— Что скажете о сопернике? Рейтинг у России — так себе, — подметил корейский корреспондент.

— Российская команда — более чем достойный соперник. Как по мне, Россия — одна из ведущих футбольных держав! Рейтинг у нее не очень, потому что она давно не проводила официальных встреч. Но я смотрел Кубок конфедераций — эта команда в порядке.

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— Снова будете играть вторым номером? — продолжали давить на тренера журналисты, намекая на те самые нулевые ничьи с иранцами и узбеками.

— О нашей тактике на завтрашний матч много говорить не буду — сами все увидите. Хочется показать яркий футбол в атаке, но оборона у россиян достаточно сильная. Так что легко не будет.

— Как забивать-то собираетесь? — не унималась корейская пресса.

— Мы много над этим работаем. Уделяем тактике огромное внимание. Но в Москве сейчас сильные дожди, климат для непривычный. Это может добавить нам проблем, я немного нервничаю. К тому же в такую погоду велик риск простудиться — постараемся сберечь здоровье ребят.

— А кого из россиян выделите?

— Кокорин! Очень сильный игрок.

— Не отвлекает ли от футбола сложная политическая обстановка в вашем регионе и напряженные отношения с КНДР? — спросили напоследок представители российского телеканала, для которого спорт — не главный профиль.

— Вообще никак не отвлекают. Мы профессионалы и делаем свое дело.