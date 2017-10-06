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19:59 (мск), источник: ТАСС

Белорусская федерация футбола намерена пожаловаться в ФИФА на игрока Капленко и «Зенит»

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола (БФФ) пожалуется на полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко и санкт-петербургский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА) в случае, если он не явится на октябрьский сбор молодежной сборной Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе БФФ Александр Алейник.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 18-летний Капленко не прибыл на сбор белорусской «молодежки», который проходил в конце августа — начале сентября.

«Капленко во второй раз вызывается в молодежную сборную Белоруссии, и в случае его неявки на сбор — а у нас осталась игра с командой Молдавии — мы обратимся в ФИФА с просьбой применить санкции в отношении игрока и его клуба. Могу подтвердить, что сейчас его нет в расположении молодежной сборной», — сказал Алейник.

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«Мы знаем, что у него есть белорусский паспорт. А информации насчет того, что у него еще есть и российский паспорт, у нас нет», — добавил пресс-атташе БФФ.

Молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября — она встретится в Борисове с командой Молдавии.

Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года из академии «Краснодара». Полузащитник провел за основной состав «Зенита» два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.

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