Белорусская федерация футбола намерена пожаловаться в ФИФА на игрока Капленко и «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Ранее 18-летний Капленко не прибыл на сбор белорусской «молодежки», который проходил в конце августа — начале сентября.

«Капленко во второй раз вызывается в молодежную сборную Белоруссии, и в случае его неявки на сбор — а у нас осталась игра с командой Молдавии — мы обратимся в ФИФА с просьбой применить санкции в отношении игрока и его клуба. Могу подтвердить, что сейчас его нет в расположении молодежной сборной», — сказал Алейник.

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«Мы знаем, что у него есть белорусский паспорт. А информации насчет того, что у него еще есть и российский паспорт, у нас нет», — добавил пресс-атташе БФФ.

Молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября — она встретится в Борисове с командой Молдавии.