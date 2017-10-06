Белорусская федерация футбола намерена пожаловаться в ФИФА на игрока Капленко и «Зенит»
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола (БФФ) пожалуется на полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко и
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола (БФФ) пожалуется на полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко и
Ранее 18-летний Капленко не прибыл на сбор белорусской «молодежки», который проходил в конце августа — начале сентября.
«Капленко во второй раз вызывается в молодежную сборную Белоруссии, и в случае его неявки на сбор — а у нас осталась игра с командой Молдавии — мы обратимся в ФИФА с просьбой применить санкции в отношении игрока и его клуба. Могу подтвердить, что сейчас его нет в расположении молодежной сборной», — сказал Алейник.
«Мы знаем, что у него есть белорусский паспорт. А информации насчет того, что у него еще есть и российский паспорт, у нас нет», — добавил
Молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября — она встретится в Борисове с командой Молдавии.
Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года из академии «Краснодара». Полузащитник провел за основной состав «Зенита» два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.