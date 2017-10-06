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18:00 (мск), источник: Советский спорт

Корея всегда открывала счет, Россия никогда не проигрывала

«Советский спорт» отмечает 10 интересных фактов перед товарищеским матчем Россия — Корея.

Источник: РИА "Новости"

1

Российская сборная дважды встречалась с корейцами, причем оба матча состоялись в течение четырех последних лет. Корея в каждом из них открывала счет, но ни разу не выиграла: в ноябре 2013 года в Дубае россияне добились волевой победы (2:1), а на ЧМ-2014 стартовый поединок в группе завершился вничью (1:1).

2

В течение четырех дней наша сборная проведет две игры с азиатскими соперниками — Кореей и Ираном. С представителями этой части света (не считая Казахстан) российская команда встречалась 9 раз и имеет отрицательный баланс — 3 победы против 4 поражений (мячи 13−13).

3

Лишь однажды сборная России сыграла с представителем Азии дома: 29 мая 1996 года она на столичном стадионе «Динамо» обыграла сборную ОАЭ со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте забил Игорь Симутенков.

4

Тот матч оказался и единственным против азиатов, в котором наша команда сыграла «на ноль». В следующих пяти играх, проведенных уже в XXI веке, россияне неизменно пропускали по одному мячу. А в последнем в гостях с Катаром в ноябре прошлого года, открыв счет, затем позволила сопернику отличиться дважды (1:2).

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5

В 4 матчах сборной России из 9 против представителей Азии счет был открыт в стартовые 6 минут. В 1996 году с Катаром это сделал Сергей Кирьяков (в итоге — 5:2), в прошлом году с тем же соперником — Александр Самедов (поражение 1:2). Еще дважды россияне первыми пропускали: в 2011 году от того же Катара (1:1) и в 2013-м от Кореи (2:1).

6

Два игрока из нынешнего состава сборной России уже забивали корейцам. 19 ноября 2013 года соперники открыли счет на 6-й минуте, но уже на 12-й Федор Смолов восстановил равенство. А на 60-й победу россиянам принес Дмитрий Тарасов. Тот гол остается единственным для полузащитника «Локомотива» в составе национальной команды.

7

Лучшими бомбардирами сборной Станислава Черчесова являются Смолов и Самедов, забившие по 3 мяча. При этом удары форварда «Краснодара» принесли команде две победы — дома над Ганой (1:0) и в гостях над Венгрией (3:0). А вот спартаковец отличался исключительно… в проигрышных встречах — с Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Мексикой (1:2 на своем поле). Причем в двух последних Самедов открывал счет, однако затем россияне пропускали по два мяча.

8

Сборная России под руководством Станислава Черчесова трижды играла в Москве. И с каждым разом все хуже: победа над Ганой на «Локомотиве» (1:0), ничья с Чили на «ВЭБ Арене» (1:1) и поражение от Португалии на «Открытие Арене» (0:1).

Футбол
Товарищеские матчи 2017
7.10.2017, 17:00
Россия
-Южная Корея-

9

Наша команда проиграла два последних официальных матча — на Кубке Конфедераций Португалии (0:1) и Мексике (1:2). При Черчесове у россиян ни разу не было трех подряд встреч без побед. После поражений от Коста-Рики (3:4) и Катара (1:2) она обыграла дома Румынию (1:0), а после проигрыша Кот-д’Ивуару (0:2) и ничьей с Бельгией (3:3) — в гостях Венгрию (3:0).

10

Сборная Кореи в последний раз добилась гостевой победы 5 июня прошлого года, когда в Праге обыграла команду Чехии (2:1). С тех пор она дважды завершила нулевыми ничьими матчи на нейтральных полях (с Сирией и ОАЭ), а на выезде потерпела три поражения подряд в отборочном турнире ЧМ-2018 (0:1 от Ирана и Китая, 2:3 от Катара) и только в последней игре сыграла вничью в Ташкенте с Узбекистаном (0:0). Тем не менее, корейцы заняли в своей группе 2-е место, завоевав путевку в финальный турнир мирового первенства в России.

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