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17:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Кокорин: После истории в Монако мне уже ничего не страшно

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин побывал на телеканале «Россия 24», где ответил на вопросы о трансфере Артема Дзюбы, возвращении в национальную команду и своей любви к киберспорту.

Источник: Спорт-Экспресс

ПОСЛЕ ИСТОРИИ С МОНАКО БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО

— Последний раз вы вызывались в сборную на матч с Румынией. Помните этот вызов?

— Да, конечно, помню.

— Тяжело настраиваться на контрольные матчи с Корей и Ираном?

— Настраиваться не тяжело. Сложнее все понять и быстро сыграться с теми, кто впервые приехал в сборную. В команде много новых ребят, а тех, с кем привык играть, уже нет. Все быстро меняется и за короткое время нужно привыкнуть друг к другу.

— В предыдущем составе сборной вы были одним из самых молодых, а теперь не ветеран, конечно, но достаточно опытный игрок.

— Это хорошо (улыбается). Чувствуешь, что ты еще молод, но чувствуешь, что потихоньку со временем буду приближаться к ветеранам.

— В этом составе есть футболисты, с которыми вы были не знакомы?

— Конечно. Есть новые игроки, с которыми были знакомы только заочно. Теперь уже можем лично поговорить и узнать друг друга.

— В этом году часто приходится слышать, что мы видим нового Кокорина. Вас самого это не задевает?

— Меня не то чтобы задевает это, я просто уже привык и стараюсь не обращать внимания. Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол. Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе и лучше получается их делать.

— А вообще вы на критику спокойно реагируете?

— Очень спокойно.

— В то же время неспортивные СМИ хотят обсуждать вас не в разрезе футбола, а, скорее, говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016.

— Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, тема была интересна людям и нужна стране. В принципе, после этой ситуации мне уже ничего не страшно.

ЭТОТ «ЗЕНИТ» САМЫЙ СИЛЬНЫЙ

— Перед началом сезона ходили слухи, что вы можете покинуть «Зенит». Как вы на это реагировали?

— Совершенно спокойно. У нас новое руководство, новый президент, которого я до этого не видел. Но он дал интервью и сказал, что я остаюсь в команде. Позже мы с ним увиделись, и я попросил его сказать все, как есть — в этом ничего страшного, и я не хочу узнать это от кого-то другого. Он сказал: «Поверь, это все разговоры. Мы на тебя рассчитываем и хотим, чтобы ты остался в команде». После этого уже ни на что не обращал внимания.

— Когда стала понятна ваша новая роль в атаке «Зенита»? С первых сборов?

— Нет, не сразу. Хорошо получилось, что я первый раз прошел все сборы с новым тренером и изначально понял, что он требует. То есть у меня получилось больше наиграть то, что он хотел.

— То есть ваша результативная игра в этом сезоне объясняется новой позицией?

— Нет, не новой позицией. Во-первых, сильнее команда. Предыдущая намного уступает этой. Во-вторых, я много забивал, когда играл именно впереди. Наверное, это лучшее, что у меня получается.

— То есть вы должны быть центрфорвардом?

— Не обязательно, могу сыграть под нападающим. Главное — ближе к воротам, когда я всю свою силу направляю в атаку, а не бегаю где-то и обороняюсь и забираю мячи, что у меня плохо получалось.

— Это сезон для вас самый удачный?

— По статистике — да.

— А по ощущениям?

— Наверное, тоже. Объясню почему: это и новая команда, и то, что мы собираем по 50 тысяч зрителей на каждую игру. Это нереальные эмоции.

ВО ВРЕМЯ МАТЧА МЕНЯ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ

— Ваша задача на поле меняется в зависимости от того, с кем вы играете с Дзюбой, например, или Дриусси?

— Конечно, меняются. Когда выходит Дзюба, я стараюсь играть больше под ним и подбирать мячи, потому что Артем хорошо борется. В таких ситуациях моя задача подобрать мяч и разогнать атаку.

С Дриусси мы можем выполнять одинаковые функции. Как он может оказаться последним нападающим, так и я. Вообще он скоростной футболист и хорош в подыгрыше.

— У вас получается общаться со всеми аргентинцами?

— Получается. И они этого хотят, но они плохо говорят на английском, что для нас всех удивительно. Они в основном общаются на испанском, и этот барьер немного мешает.

— Кто из них самый компанейский?

— Они все компанейские, но мы общаемся с ними жестами, потому что они не понимают даже элементарные слова на английском.

— А с Манчини как? Он держит дистанцию?

— Нет, он ведет персональные беседы. Но для него ближе итальянский, хотя он хорошо владеет английским.

— Он строгий?

— Нет, я его таким точно не назову. Скорее, он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было.

— С Луческу было сложнее?

— Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле, кричать, чтобы обидеть. У него просто манера такая — докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик — так себе… Но в целом он — хороший дядька.

— У вас были разные тренеры — и эмоциональные, и строгие, как Капелло. Вам какой тип ближе?

— Тот, кто расскажет о тактике перед игрой, и больше не трогает меня. Свои ошибки я и сам прекрасно понимаю. Для них есть теория, а во время матча лучше меня не трогать.

— Манчини проводит много тактических и теоретических занятий?

— Да, он проводит очень часто. В неделю раза два.

— Футболисты их не любят?

— Не любят в такую погоду, как сегодня. Выходим на поле, идет сильный дождь, а мы час стоим на месте и мерзнем. Только из-за этого. В остальном мы спокойно относимся к таким занятиям, потому что понимаем: это нужно. Потом во время встреч мы знаем, кто и куда должен бежать.

ДАЖЕ ПРЯМЫМ КОНКУРЕНТАМ ТЯЖЕЛО С «ЗЕНИТОМ»

— В начале сезона Манчини сказал, сколько вы с Артемом должны забить голов (в интервью «СЭ» специалист поставил для форвардов планку — 35 голов). Не удивились этому?

— Нет. Он поделил 35 мячей на двоих — по 15−17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально.

— Вы уже почти выполнили план.

— Нет, еще где-то половина осталась (улыбается).

— После матча с «Анжи» (2:2), где вы забили, Манчини сказал об усталости команды. Вы ее ощущали?

— Наверное, из-за поля. Хотя понятно, что газон было нехорошего качества и для наших соперников. Но в целом, конечно, тяжело играть после таких эмоциональных матчей (с «Реал Сосьедад» (3:1) в Лиге Европы. — Прим. «СЭ»). Плюс сказывается перелет и нехорошее поле.

— Вы опережаете «Локо» всего на два очка, но все говорят, что «Зенит» выглядит очень уверенно. Вы сами это ощущаете?

— Когда «Зенит» готов игре, и все полностью выкладываются, то мы видели, что даже прямым конкурентам тяжело с ним играть на равных.

— У вас есть четкая задача на Лигу Европы?

— Нет, просто нужно побеждать.

— В Лиге Европы?

— Да.

ДЗЮБА ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО НЕ В СБОРНОЙ

— Вернемся к вашей позиции. То есть на Евро-2016 вы тоже играли не на свой любимой позиции?

— В сборной собраны лучшие футболисты, а мест на всех не хватает. Поэтому всех хотят расставить и найти место каждому. Понятное дело, что ты хочешь играть на своем любимом месте, но в сборной нужно с пониманием относиться к этому. И тогда мы понимали, что каждому нашли место, и мы должны были выполнять свои задания. Но получилось плохо.

— Сейчас готовы снова сыграть на фланге?

— Без проблем. Главное — играть. Тем более за сборную.

— То есть вы не знаете, какую роль будете играть в матче с Кореей?

— Пока нет.

— Вы общались с Черчесовым пока отсутствовали в сборной?

— Да. Перед Кубком конфедераций обо всем поговорили. Больше, наверное, не было смысла общаться.

— Когда не получили вызов на Кубок конфедераций удивились?

— Сюрпризом для меня это не стало. Но узнал я об этом от Черчесова за неделю или дней за десять до объявления состава, поэтому постарался переключиться на свои дела, чтобы не расстраиваться.

— Вы помните, когда последний раз играли со Смоловым в паре?

— В нападении очень давно. Как-то раз нас ставили вместе, когда мы были еще совсем молодыми. А на поле вместе выходили на чемпионате Европы.

— Сейчас велика вероятность, что у нас в сборной будет пара форвардов Кокорин — Смолов.

— Я надеюсь на это.

— С Дзюбой общаетесь, находясь в сборной?

— Переписываемся. У него хорошее настроение. Он занимается своей ногой, она продолжает болеть.

— Вы говорили, что он мог уйти из «Зенита»? Он действительно собирался это сделать?

— Не знаю, рассматривал ли он такой вариант, со мной он не делился этой информацией. Но я понимаю, что он, наверное, хотел уйти, потому что желал играть. Тем более скоро чемпионат мира. Если он будет выходить на поле, как сейчас в «Зените», то речи об уходе быть не может. Он в сильной команде, и семья его живет в Петербурге, поэтому трансфер просто бессмыслен. Когда Артем не играл, то это сбило его настрой. Сам он парень уверенный, но, наверное, все-таки задумался об этом.

— Он расстроен, что его сейчас не вызвали в сборную?

— Думаю, да. Все расстраиваются. Если он продолжит играть и будет забивать, то его вызовут, потому что у нас мало хороших форвардов.

— Что вам запомнилось из матча с Корей на ЧМ-2014?

— Первая игра на чемпионате мира, волнение, жара. Конечно, запомнилось, что плохо подготовились и неудачно сыграли. Правда, в целом соперник позволял играть, где-то нас сбил этот гол, но хорошо, что сумели сравнять счет. Для первой игры этот результата был нормальным.

— Если говорить про Иран…

— Кроме Азмуна, никого не знаем.

ВОТ ПОЧЕМУ ЛЮБЛЮ КИБЕРСПОРТ

— Судя по вашему Инстаграму, вы увлекаетесь компьютерными шутерами.

— Времени мало. Поэтому единственное, чем можно себя порадовать, — компьютерными играми (улыбается).

— Какими именно?

— Сейчас вышла новая игра, называется Battleground. В мире киберспорта она уже побила все рекорды. Раньше была самой популярной Dota, но я про нее ничего не знаю. Слышал, что там были какие-то нереальные призовые. Сейчас в Battleground играют все профессиональные игроки, поэтому подключайтесь.

— А FIFA не играете?

— До этого играл в Counter-strike, не в старую версию, а в новую CS: GO. В нее интересно играть по сети с друзьями.

— На выставке «Игромир» были?

— Нет. Знаю, что в Петербурге сейчас будет проходить серьезный турнир по Counter-strike.

— Попробовать не хотите?

— Нет, потому что там соберутся профессионалы. Но если получится, схожу посмотреть.

— Давно стали увлекаться киберспортом?

— Нет. Начал, когда у нас в графике появились два матча в неделю. Много перелетов, а хочется побыть дома. А там вечером успеваю только поиграть или посмотреть фильм.

— Вы стали праздновать голы в стиле Франческо Тотти.

— Простите, не хочу об этом рассказывать, это личное (улыбается). Меня уже много кто об этом спрашивал.

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