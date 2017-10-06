3−5−2 или 3−4−3? Два варианта сборной России

Источник: Советский спорт

ТАКОЙ БЫ ВЫБОР ГОД НАЗАД

Гораздо легче сделать прогноз касательно атакующей и защитной линий. В первом случае вероятно появление на поле Александра Кокорина и Федора Смолова, из тройки защитников фаворитами на попадание в стартовый состав видятся Георгий Джикия, Виктор Васин и Федор Кудряшов.

Когда Станислав Черчесов только возглавил сборную, журналистам хотелось определенности — конкретики в схеме, в выборе игроков. Прошел год, и если основной модуль уже вырисовывается, то персоналии нет. Но, позвольте, с чего бы? Если бы у России было много футболистов, выступающих на стабильно высоком уровне, то не было бы провалов на ЧМ-2014 и Евро-2016. Но регулярно сводящих с ума игроков у нас нет. И средняя линия показательна. Алексей Миранчук лишь в этом году стал исправно забивать и асситировать партнерам, его брат Антон только нынче начал попадать в состав, Далер Кузяев показал свои атакующие способности только после перехода в «Зенит».

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Интересно, какую бы схему выбрал Черчесов, будь у него большой выбор креативных полузащитников год назад? Ведь еще есть Ерохин, а также сейчас травмированные Дзагоев, Головин, Зобнин. В схему 3−5−2 можно вместить лишь двух таких хавбеков — без опорника играть авантюрно. Схема 3−4−3, которую сборная России использовала в матче с Португалией на Кубке Конфедераций, больше мест творцам тоже не дает — у так играющих команд в центре обычно располагаются два бульдога, выгрызающие все. Например, у «Локо» это Тарасов и Денисов. У «Челси» в прошлом сезоне — Канте и Матич. В креативной группе получается три игрока — один нападающий и два изобретателя под ним. Чтобы усилить атаку, иногда Юрия Семин переходит на схему 4−2−3−1 — она позволяет выпустить одновременно сразу трех креативных игроков средней линии! Использую ее, в прошлые выходные «Локо» обыграл «Динамо» — 3:0.

Судя по всему, Станислав Черчесов пока остановился на варианте с тремя центральными защитниками. Иначе объяснить вызов сразу шести игроков данного амплуа невозможно.

ФАКТОР МИРАНЧУКА

Сборная России использует вариант схемы 3−5−2, в котором нет места плеймейкеру, — есть один и опорник и два центральных полузащитника, играющих от своих ворот до чужих. Так «Ювентус» Антонио Конте, который плеймейкеров терпеть не может, выиграл три чемпионата Италии. В этой схеме очень сложно представить Алексея Миранчука — его атакующие умения преобладают над оборонительными, что рискованно для центрального полузащитника. Не поэтому ли в матче с «Динамо» Черчесов использовал его в роли второго нападающего? Но тогда в сборной не было ни Смолова, ни Кокорина. Как выиграть у них конкуренцию?

Нельзя исключать, что в отсутствие Зобнина, Дзагоева и Головина Черчесов вновь попробует схему 3−4−3, как против Португалии на Кубке Конфедераций. Это один из лучших вариантов уместить на поле Миранчука, Кокорина и Смолова — Федор на острие, Александр и Алексей под ним. В таком случае на роль двух опорников в сборной сразу четыре кандидата — Кузяев, Тарасов, Ерохин, Оздоев. Да, Кузяев раскрыл в себе атакующий потенциал, но обороняется он по-прежнему очень хорошо, никогда не выключаясь из игры. Вызов Оздоева на возможность схемы 3−4−3 намекает — она является основной у «Рубина», где в центре поля напарником Оздоева является М’Вила. Оба хавбека входят в тройку лучших в своей команде по количеству сыгранных минут — значит, ключевые игроки.

Миранчук является одним из самых изобретательных игроков чемпионата России. По два раза за матч он сам бьет по воротам и столько же раз выводит на удар партнеров, совершает 1,3 обводки и зарабатывает 1.8 штрафных. Если захотеть сделать его ключевой фигурой, то ему бы идеально подошла схема 3−4−1−2, где он бы расположился под Смоловым и Кокориным. Так играл ЦСКА Валерия Газзаева, когда взял Кубок УЕФА: под Вагнером и Оличем творил Карвалью. Но в случае сборной России это маловероятно. Во-первых, так в премьер-лиге сейчас никто не играет (в ФНЛ такая схема есть в арсенале курского «Авангарда»). Во-вторых, на роль плеймейкера в нынешнем составе подходит лишь Миранчук. Головин и Дзагоев привыкли действовать из глубины. Зачем ставить себя в зависимость от одного футболиста? При выборе 3−4−3 ее нет — на краю атаки также может сыграть Полоз. А еще Жирков и Самедов.