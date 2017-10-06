Игорь Акинфеев: Матч с Кореей на ЧМ-2014 в прошлом. Тема закрыта

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ, Павел ГУРЕВИЧ с 3-й Песчаной улицы

Команда вышла на поле в полном составе, однако почти сразу же, уже во время разминочного бега по кругу, от общей группы отделился Головин. Молодой армейский хавбек провел занятие по индивидуальной программе. Восстановиться от травмы он не успел — и в субботу точно не сыграет. Зато в строю все остальные игроки. И Станислав Черчесов, отвечая на вопросы журналистов после тренировки, выглядел удовлетворенным проделанной работой.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ:

«ВОЗМОЖНО, ГОЛОВИН НЕ ПОЛЕТИТ С НАМИ В КАЗАНЬ»

— Как прошла неделя сборов, какие впечатления и главные итоги? — спросили главного тренера.

— Начнем с того, что мы наконец-то заехали к себе на базу в Новогорске. Кстати, добирались вот сегодня до тренировки на 3-й Песчаной, и у меня появилось чувство, что игроки уже отвыкли от долгой дороги на занятие. А там — одна минута, и ты на месте. Большой плюс. Поле в хорошем состоянии, гостиница через пару месяцев будет готова, и в плане быта вообще никаких неудобств.

Что касается тренировок, мы выполнили все, что и планировали. Хотя гладко не бывает. Жирков пропустил пару занятий — сначала из-за ушиба, потом из-за температуры, но сейчас чувствует себя уже нормально. Головин работает индивидуально, мы внимательно за ним смотрим и никогда ничего не форсируем. Дзагоева, как вы помните, сразу отпустили. Мы пообщались, посмотрели и поняли, что никаких шансов сейчас нет. Если у Головина они появятся, мы все равно 100 раз подумаем, прежде чем выпустить его хотя бы на минуту. Не дай бог усугубим! Это наш принцип, от которого не собираемся отходить.

— Рассуждая о шансах Головина, вы имеете в виду и субботний матч?

— Нет, с Кореей он точно не сыграет. А дальше уже посмотрим. Если почувствуем, что и с Ираном Саша вряд ли сможет помочь, тогда не будем его с собой даже в Казань брать. Смысла в этом никакого. Хотя с нами работают и врач ЦСКА, и тренер по физподготовке. Обмен информацией с клубом идет постоянный.

Кстати, очень важный момент: травмированного футболиста, у которого остаются шансы сыграть, мы не только лечим и восстанавливаем, но и задействуем в командных мероприятиях. Тот же Головин присутствовал на собраниях и теоретических занятиях, то есть дышал тем, чем и все остальные. Это как в школе: если три урока математики пропустил, то потом кто-то догоняет, а кто-то — нет.

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— Чем отличается состояние сборной на Кубке конфедераций от сегодняшнего?

— Две вещи. Физическая готовность, думаю, на хорошем уровне. Это показывают как тренировки, так и ежедневные наблюдения. А еще месяц совместной работы перед Кубком конфедераций нам очень помог с психологической точки зрения, продвинул нас на новый ментальный уровень. И мы не хотим сейчас делать шаг назад. Нужно отталкиваться от крупного турнира и двигаться вперед. Убеждены, что нам это по плечу!

— Как в ближайших двух матчах будете распределять нагрузку между игроками? Выйдут ли два разных состава? Или каждый раз — сильнейший?

— Хороший вопрос, ведь следующая игра у нас не на четвертый день, как обычно, а на третий. Держим это в мыслях, но первый барьер — Корея. А там уже посмотрим, кто и в каком состоянии. Те же армейцы, зенитовцы и спартаковцы проводят много матчей в последнее время. Плюс не забывайте, что в субботу у нас шесть замен, будем их использовать, ведь темп игры нужно поддерживать на максимуме. Все должны быть свежи и готовы.

— Ждать ли на поле связку Кокорин — Смолов? И какую схему выберете в обороне?

— Даже сегодня наигрывали расстановку и в четыре защитника, и в три. Но с Кореей в предпочтениях — схема с тремя. А что касается нападения, вариантов много, это нормально. Вы смотрите на фамилии, а мы смотрим чуть-чуть по-другому. Другие ребята тоже растут, и не замечать этого нельзя. Вот провели прошлый сбор — и появились новые имена. Стараемся объективно ко всему подходить.

«ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ВРАТАРСКИЕ ОЧКИ В ЦСКА? У КЛУБА НЕТ ДЕНЕГ НА ТАКУЮ РОСКОШЬ…»

— Про итоги сборов Станислав Саламович все разложил по полочкам. По тренировочному процессу вообще никаких вопросов: работаем на хорошем поле в отличных условиях, — начал капитан национальной команды Игорь Акинфеев.

— Как относитесь к возросшей конкуренции со стороны Лунева, который проводит очень сильный отрезок в «Зените»?

— Вы знаете мое отношение: я никогда не комментирую коллег. Стартовый состав и выбор вратаря — всегда прерогатива тренера, а сборная — это не клуб, где можно что-то исправить на каком-то отрезке. Здесь нужно всегда быть лучшим, показывать сильнейшие качества. Я всегда говорил, что место в национальной команде никому не гарантировано. Слова — это всего лишь слова. Надо доказывать делом, что ты лучший, и все будет на своих местах.

— Хорошо, что можем подискутировать на вратарскую тему, но мы ее пока не поднимаем, — заметил следом Черчесов. — И не хотелось бы ее обсуждать внутри сборной, ведь вратари — это команда внутри команды. Здесь должна быть иерархия. А вообще я рад, что не только Лунев, но и другие голкиперы прибавляют. Одним словом, они все — охотники, и им нужно доставать Акинфеева. Хорошая ситуация, на мой взгляд. И для Игоря — тоже.

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— В прошлый раз Россия играла с Кореей на ЧМ-2014. Воспоминания о том матче не самые хорошие — как у всей страны, так и у вас лично. Вычеркнули ту неудачу, тот пропущенный гол из своей памяти? И как оцените соперника? — следующий вопрос Акинфееву.

— В отличие от многих, я не живу прошлым. Эта тема закрыта. В преддверии нового матча обсуждать все это просто глупо. А сейчас мы знаем, что сборная Кореи — быстрая команда. Смотрели записи ее встреч. Многие футболисты выступают в Европе. Российские клубы встречались с «Тоттенхэмом» и «Байером», где были их представители. Ребята примерно представляют, на что соперник способен. Мое субъективное мнение: Корея — сильная команда высокого уровня. С такими всегда сложно играть, ведь все игроки — работяги. Придется приложить усилия. Пусть это и товарищеский матч, который вряд ли стоит рядом с официальными, однако думаю, будет хорошая игра.

— В национальной команде вы тренируетесь в затемненных технологичных очках. В ЦСКА такое не практикуете?

— Они ведь очень дорогие! У ЦСКА нет денег, чтобы позволить себе такую роскошь (смеется). А вообще эти очки — для развития реакции и концентрации при ловле мяча и выполнения других вратарских элементов. Там есть четыре режима. Если включить самый последний, то уже становится реально сложно. Думаю, это ноу-хау как минимум может пойти на пользу. Эффект хороший.

— В сборной появились новые футболисты, да и вообще она серьезно обновилась за последний год. Можете оценить коллектив на правах капитана, назвать человека, который для вас стал ближайшей опорой?

— Как я могу оценивать коллектив, если я сам его часть?! Он всегда был хороший, независимо от того, старая была ли банда или приезжали новые футболисты. Всех всегда принимали отлично, каждый чувствовал себя комфортно. Людям ведь надо помогать, подбадривать, чтобы они быстрее влились.

— А еще мы стараемся, как уже говорили, выбирать игроков по принципу «как на поле, так и за его пределами», — добавил Черчесов. — Девиз и идеи с первого дня остались неизменными.