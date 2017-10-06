Акинфеев заявил, что не вспоминает об ошибке в матче с южнокорейцами на ЧМ-2014

Россияне на чемпионате мира в Бразилии сыграли вничью (1:1) с командой Южной Кореи в матче первого тура группового этапа. На 68-й минуте встречи команда Южной Кореи открыла счет дальним ударом, мяч в ворота залетел в результате ошибки Акинфеева. В дальнейшем россияне проиграли бельгийцам (0:1) и сыграли вничью с алжирцами (1:1), что не позволило им выйти в плей-офф.

«Я прошлым не живу. Тема закрыта. Отвечать на этот вопрос глупо», — сказал Акинфеев.

Вратарь назвал сборную Южной Кореи быстрой командой. «Многие футболисты соперника играют в европейских чемпионатах. Это команда достаточно хорошего уровня, они работяги, надо втройне прикладывать усилия, чтобы победить. Конечно, товарищеский матч не стоит на уровне официальных, но, поверьте, игра будет боевая», — отметил он.