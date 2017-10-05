Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Эксперты назвали 6 губернаторов с высокими шансами на отставку
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Северная Ирландия0
Германия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Сан-Марино0
Норвегия0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Черногория0
Дания0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Румыния0
Казахстан0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Англия0
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Мальта0
Литва0
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Шотландия0
Словакия0
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
19:00
Ирак2
Кения1
Футбол. Сборные
17:45
Иран2
Того0
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Дана Борисова в Таиланде носит платье за 200 рублей
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
22:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серхио Рамос: У нас с Пике очень хорошие отношения

Защитник сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против Албании отметил, что у него хорошие отношения с партнером по линии обороны Жераром Пике.

Источник: Reuters

— У нас с Пике очень хорошие отношения, несмотря на наши характеры, склад ума и образ мышления, — цитирует Рамоса AS. — У нас разные родители, и мы можем думать, что хотим, хотя мы в одной лодке и плывем в одном направлении.

Мы не можем запретить фанатам выражать свои эмоции. Мы вообще не можем заставить кого-то что-то делать. Однако нужно думать о команде — о национальной команде, о ее атмосфере, чтобы зрители наслаждались. Как итог, каждый старается делать то, что может.

Напомним, Пике неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. Футболист заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). На днях болельщики сорвали тренировку сборной Испании, освистав Пике. Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали его покинуть национальную команду.

Пике и Рамос поругались из-за ситуации с референдумом Каталонии. Игрок «Реала» обвинил футболиста «Барселоны» в дестабилизации настроений в национальной команде.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков
УНИКС разгромил «Зенит» в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ
Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»
Хет-трик Левандовского помог сборной Польши разгромить Армению
Хоккеист «СЮ» дисквалифицирован на 4 игры после матча со СКА
Форвард сборной Англии U21 Абрахам может стать игроком сборной Нигерии
Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь