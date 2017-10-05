Серхио Рамос: У нас с Пике очень хорошие отношения
Защитник сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против Албании отметил, что у него хорошие отношения с партнером по линии обороны Жераром Пике.
Защитник сборной Испании Серхио Рамос в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против Албании отметил, что у него хорошие отношения с партнером по линии обороны Жераром Пике.
— У нас с Пике очень хорошие отношения, несмотря на наши характеры, склад ума и образ мышления, — цитирует Рамоса AS. — У нас разные родители, и мы можем думать, что хотим, хотя мы в одной лодке и плывем в одном направлении.
Мы не можем запретить фанатам выражать свои эмоции. Мы вообще не можем заставить
Напомним, Пике неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. Футболист заявлял, что он готов уйти из сборной Испании
Пике и Рамос поругались