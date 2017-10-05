Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Левандовский обновил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Левандовский оформил
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном цикле ЧМ-2018 отличился 14 раз, столько же голов удалось забить Предрагу Миятовичу за сборную Югославии в квалификации чемпионата мира 1998 года.
|Артур Петросян
|Адам Навалка
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|10
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Матей Юг (Словения)