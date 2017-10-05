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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

Левандовский обновил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский обновил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире под эгидой УЕФА, забив 15 мячей в европейской квалификации чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Левандовский оформил хет-трик в матче группы Е с командой Армении, который прошел в Ереване. Форвард мюнхенской «Баварии» в этой игре довел число голов за национальную команду до 50.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном цикле ЧМ-2018 отличился 14 раз, столько же голов удалось забить Предрагу Миятовичу за сборную Югославии в квалификации чемпионата мира 1998 года.

Армения 1:6
Первый тайм: 1:3
Польша
5.10.2017, 19:00 Отборочный турнир: Группа E Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Артур Петросян Адам Навалка
Голы
39′ Оганес Амбарцумян  
  Камиль Грощицки 2′
  Роберт Левандовски 18′
  Роберт Левандовски 25′
  Якуб Блащиковски 58′
  Роберт Левандовски 64′
  Рафал Вольски 89′
Составы
Григор Меликсетян  
Тарон Восканян  
Оганес Амбарцумян  
Камо Оганесян  
Тигран Барсегян  
Гор Малакян  
Артак Едигарян  
Генрих Мхитарян (к)  
66′ Руслан Корян  
Эдгар Манучарян  
62′ Гегам Кадимян  
Эдгар Малакян  
73′ Саркис Адамян  
84′ Давид Маноян  
  Войчех Щенсны
  Бартош Берешински
  Камиль Глик
  Лукаш Пищек
  Гжегож Крыховяк
  Петр Зелиньски
  Якуб Блащиковски
  Роберт Левандовски (к)
  Михал Паздан 85′
  Тиагу Ционек
  Камиль Грощицки 72′
  Рафал Вольски
  Кароль Линетти 59′
  Кшиштоф Мончиньски
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 10
6 Угловые 4
16 Фолы 9
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Матей Юг (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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