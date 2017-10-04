Бышовец пожаловался Мутко на «антикварный» костюм
Помимо Виталия Мутко тренировку сборной посетил Анатолий Бышовец. А Станислав Черчесов как следует нагрузил подопечных.
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Видимо, что-то случилось...
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В первые два дня сбора тренерский штаб национальной команды дал футболистам полноценно восстановиться от выступлений за клубы, тренировки носили облегченный характер. Но в среду все было уже всерьез, побегать пришлось по полной программе.
Избежали нагрузок только двое. Александр Головин наматывал круги вокруг поля в спокойном темпе — он продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Напомним, изначально предполагалось, что он выбыл на две недели, однако в сборной уверены — уже через несколько дней хавбек ЦСКА будет в строю.
Юрий Жирков не вышел на тренировку вовсе. Сначала все подумали, что дело в ушибе, который он получил накануне. Однако вскоре выяснилось, что у 34-летнего защитника «Зенита» подскочила температура. Но уже в четверг его ждут в общей группе.
За тренировкой наблюдали
Был в Новогорске и еще один гость —
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— Сегодня был день тяжелой нагрузки, очень хорошо поработали, — сказал после занятия полузащитник «Рубина». — Думаю, тренерский штаб остался доволен. Интенсивность была высокая. И дело не в приезде Мутко (смеется). Мы всегда ему рады.
— Все удивляются прогрессу Кокорина. По тренировкам тоже видно, что он прибавил?
— Я бы не сказал. Всегда знал, что это хороший, сильный футболист. И не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. А вообще, думаю, каждый гражданин Российской Федерации радуется за нашего игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной.
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— Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре, — отметил защитник «Фенербахче». — Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим попозже.
— Что вообще о сопернике знаете?
— Легкая, быстрая, техничная команда. Шустрая. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в бундеслиге, сейчас в «Тоттенхэме» — это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.
— Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.
— Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Выступление за страну — это очень важно для пацанов.
— Вас впечатлил прогресс Кокорина?
— Все и так знают, что он многое умеет.
— За довольно короткое время Джикия успел стать основным защитником сборной. Как отнеслись к появлению нового конкурента?
— Чем больше хороших игроков — тем лучше. Рад за Джикию, что он так прибавил.
— Летом было много слухов об интересе к вам со стороны «Спартака». Переговоры действительно шли?
— Говорили много чего. Я знал, что интерес есть, но переговоров не было.
— У вас на лбу пластырь…
— Летом на сборах разбили. Сейчас доктор сказал, что лучше заклеить.
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