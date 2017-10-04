Бышовец пожаловался Мутко на «антикварный» костюм

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В первые два дня сбора тренерский штаб национальной команды дал футболистам полноценно восстановиться от выступлений за клубы, тренировки носили облегченный характер. Но в среду все было уже всерьез, побегать пришлось по полной программе.

Избежали нагрузок только двое. Александр Головин наматывал круги вокруг поля в спокойном темпе — он продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Напомним, изначально предполагалось, что он выбыл на две недели, однако в сборной уверены — уже через несколько дней хавбек ЦСКА будет в строю.

Юрий Жирков не вышел на тренировку вовсе. Сначала все подумали, что дело в ушибе, который он получил накануне. Однако вскоре выяснилось, что у 34-летнего защитника «Зенита» подскочила температура. Но уже в четверг его ждут в общей группе.

За тренировкой наблюдали вице-премьер президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор Александр Алаев. Перед началом занятия Мутко произнес речь перед всей командой, во время разминки разговаривал с Черчесовым, а затем долго и оживленно беседовал с врачом Эдуардом Безугловым.

Был в Новогорске и еще один гость — экс-главный тренер сборной Анатолий Бышовец. Одет он был в спортивную куртку с двуглавым орлом, но старого образца. И после того, как Мутко ответил на вопросы журналистов, Бышовец в шутку пожаловался вице-премьеру: «Ношу антиквариат… На новое не тяну, в состав не попадаю».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Бышовец жалуется Мутко на старый спортивный костюм ? <a href="https://t.co/uGjazL8NOG">pic.twitter.com/uGjazL8NOG</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/915504750988288000?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Магомед ОЗДОЕВ: «Очень интенсивная тренировка. И дело не в визите Мутко»

— Сегодня был день тяжелой нагрузки, очень хорошо поработали, — сказал после занятия полузащитник «Рубина». — Думаю, тренерский штаб остался доволен. Интенсивность была высокая. И дело не в приезде Мутко (смеется). Мы всегда ему рады.

— Все удивляются прогрессу Кокорина. По тренировкам тоже видно, что он прибавил?

— Я бы не сказал. Всегда знал, что это хороший, сильный футболист. И не заметил особой разницы между нынешним Кокориным и прежним. А вообще, думаю, каждый гражданин Российской Федерации радуется за нашего игрока, который начал забивать. Это хорошо и для самого футболиста, и для сборной.

Роман НОЙШТЕДТЕР: «Все пацаны хотят проявить себя»

— Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре, — отметил защитник «Фенербахче». — Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим попозже.

— Что вообще о сопернике знаете?

— Легкая, быстрая, техничная команда. Шустрая. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в бундеслиге, сейчас в «Тоттенхэме» — это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.

— Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.

— Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Выступление за страну — это очень важно для пацанов.

— Вас впечатлил прогресс Кокорина?

— Все и так знают, что он многое умеет.

— За довольно короткое время Джикия успел стать основным защитником сборной. Как отнеслись к появлению нового конкурента?

— Чем больше хороших игроков — тем лучше. Рад за Джикию, что он так прибавил.

— Летом было много слухов об интересе к вам со стороны «Спартака». Переговоры действительно шли?

— Говорили много чего. Я знал, что интерес есть, но переговоров не было.

— У вас на лбу пластырь…

— Летом на сборах разбили. Сейчас доктор сказал, что лучше заклеить.