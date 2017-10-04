Жирков пропускает тренировку сборной России

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Накануне 34-летний футболист получил небольшой ушиб и досрочно покинул занятие. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Отметим, что по индивидуальной программе работает полузащитник ЦСКА Александр Головин.

Сборная России сыграет против Южной Кореи 7 октября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Похоже нет Жиркова <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/SOy3yhDKZp">pic.twitter.com/SOy3yhDKZp</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915496145828433920?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.