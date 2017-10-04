Жирков пропускает тренировку сборной России
Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков пропускает тренировку национальной команды, которая готовится к товарищескому матчу против сборной Южной Кореи.
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Накануне 34-летний футболист получил небольшой ушиб и досрочно покинул занятие. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Отметим, что по индивидуальной программе работает полузащитник ЦСКА Александр Головин.
Сборная России сыграет против Южной Кореи 7 октября. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
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