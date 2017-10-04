Лопетеги: Пике — не проблема для сборной Испании, а решение проблем
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги выразил поддержку защитнику национальной команды и «Барселоны» Жерару Пике после оскорблений футболиста со стороны болельщиков, заявив, что он является не проблемой, а способом их решить.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресенье во время референдума о независимости Каталонии Пике заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть сборную Испании. В понедельник тренировка национальной команды была прервана, так как болельщики освистывали и оскорбляли защитника, требуя от него уйти из сборной.
«Пике не является проблемой для сборной Испании, он отличный футболист и решение проблем, — приводит слова Лопетеги ESPN со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser. — Безусловно, он будет с нами. Жерар в порядке, он спокоен. Он всегда отдается по максимуму, когда находится в составе сборной».
Тренер отметил, что такое отношение общественности к себе футболист вызывает
Во вторник испанское издание As сообщило, что Пике и защитник «Реала» Серхио Рамос, выступающие вместе за сборную Испании, поругались
Сборная Испании в ближайших матчах квалификации чемпионата мира-2018 сыграет с командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября). Испанцы после восьми матчей лидируют в группе G, опережая на три очка итальянцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter