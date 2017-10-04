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В воскресенье во время референдума о независимости Каталонии Пике заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть сборную Испании. В понедельник тренировка национальной команды была прервана, так как болельщики освистывали и оскорбляли защитника, требуя от него уйти из сборной.

«Пике не является проблемой для сборной Испании, он отличный футболист и решение проблем, — приводит слова Лопетеги ESPN со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser. — Безусловно, он будет с нами. Жерар в порядке, он спокоен. Он всегда отдается по максимуму, когда находится в составе сборной».

Тренер отметил, что такое отношение общественности к себе футболист вызывает из-за собственных политических взглядов. «Но он очень предан и всегда нас приятно удивляет», — подчеркнул Лопетеги.

Во вторник испанское издание As сообщило, что Пике и защитник «Реала» Серхио Рамос, выступающие вместе за сборную Испании, поругались из-за прошедшего референдума о независимости Каталонии.

Сборная Испании в ближайших матчах квалификации чемпионата мира-2018 сыграет с командами Албании (6 октября) и Израиля (9 октября). Испанцы после восьми матчей лидируют в группе G, опережая на три очка итальянцев.