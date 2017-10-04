К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как быстро летит время. Вроде бы Кокорин и Смолов никакие еще не ветераны, а с момента их первого появления на поле в составе одной команды прошло уже восемь с половиной лет. Внушительный срок…

Дело было в середине апреля 2009 года в «Лужниках» (Россия получила право провести ЧМ-2018 только в декабре 2010-го). «Динамо» Андрея Кобелева, ставшее по итогам предыдущего сезона бронзовым призером чемпионата, катком прошлось по «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России — 3:0.

Победа бело-голубых получилась настолько убедительной, что сразу после матча красно-белые уволили Микаэля Лаудрупа (одновременно дав старт тренерской карьере Валерия Карпина, который до этого был «только» генеральным директором).

Конечно, Кокорин и Смолов были в том «Динамо» не на первых ролях. Тем вечером главными героями стали Кержаков, вернувшийся из «Севильи», и мудрый Хохлов. Кокорин все 90 минут скорее просто не мешал партнерам (например, умело перепрыгнул через мяч, когда забивал Кержаков). А Смолов, появившийся на поле за шесть минут до финального свистка, лишь поставил точку ударом в дальний угол.

Федор СМОЛОВ (слева) и Александр КОКОРИН. Спорт-Экспресс

Но уже тогда об этих парнях говорили как о будущем российского футбола. Не исключая, что оно станет светлым. Однако в последнее долго не верилось. То над Смоловым потешались все кому не лень, когда он не мог отличиться больше года. То Кокорин давал новые поводы для обсуждения своей личной жизни.

Примечательно, что по молодости этот дуэт воспринимали чуть ли не как братский, альтернативный комбаровскому. Только вот эффективно взаимодействовать у форвардов не особо получалось. Статистика говорящая: за годы совместных выступлений за «Динамо» Кокорин забил с передачи Смолова лишь однажды. Смолов с передачи Кокорина не забивал никогда. В сборной тоже по нулям.

Да и в целом, находясь на поле одновременно в составе бело-голубых или сборной, нападающие забили семь голов. За без малого 40 матчей. Скромные цифры. Само собой, этому есть логическое объяснение — если Кокорин со Смоловым и играли вместе, но пару чистых форвардов не составляли никогда — то один действовал в оттяжке, то другой на фланге, то оба по краям.

При этом важно отметить, что если поначалу дуэт считался очень дружным, то в дальнейшем, как принято считать в футбольных кругах, между давними партнерами пробежала черная кошка.

Символично, что в последний раз Смолов и Кокорин играли вместе… в матче против Уэльса на Евро-2016. Тот вечер — одна из самых черных страниц в истории российского футбола. И снова счет 3:0, и снова расставание с главным тренером — все как после «Спартака» в 2009-м, только с точностью до наоборот. Круг замкнулся.

Печальный, надо признать, круг. Почти до самого чемпионата Европы во Франции ни у Александра, ни у Федора не было значимых побед. Лишь перед турниром первый выиграл с «Зенитом» Кубок России, а второй стал лучшим бомбардиром премьер-лиги в составе «Краснодара». Согласитесь, так себе коллекция для «светлого будущего».

Но за год с лишним, что прошел после фиаско «тулузеров», многое изменилось. Занимательно: пути Кокорина и Смолова все это время не пересекались, но на сегодняшний день сошлись в общей точке под названием «основа сборной России».

Смолов продолжал забивать за «Краснодар», но травмы регулярно выбивали его из обоймы национальной команды. А Кокорина туда при Станиславе Черчесове не вызывали в принципе — форвард банально не давал для этого поводов.

Этим летом ходили слухи, что «Зенит» и «Краснодар» могут нападающими обменяться. Не сложилось. Очевидно, что к счастью.

Сегодня Смолов, наконец, здоров. А Кокорин не просто дал повод, а не оставил Черчесову шансов, за пару месяцев установив личный рекорд по голам за сезон.

При этом Дзюба, считавшийся до этого форвардом № 1, ушел в тень. Да и в принципе тренерский штаб сборной не скрывает, что при игре в три центральных защитника в атаке предполагается наличие двух форвардов. И желательно, чтобы оба были легкие и подвижные. «Нужен ли нам вообще будет большой фактурный нападающий или он не понадобится?» — задавался недавно вопросом Черчесов. Риторическим, но одновременно адресованным как раз Дзюбе.

Вот и получается, что на сегодня пара Кокорин — Смолов вне конкуренции. Оба забивают, оба раздают. Оба действуют именно на острие (а это их любимая позиция), и оба на позитиве. Случилось все это очень вовремя. Все-таки Кубок конфедераций был отдельной историей. А вот предстоящие матчи с Кореей и Ираном — это, по сути, первая реальная проверка сборной на пути к чемпионату мира.

Остается только пожелать, чтобы за оставшиеся месяцы оба форварда не сбавляли обороты и избегали травм. А главное, чтобы тема черной кошки не мешала им на поле. Иначе красивой музыки в исполнении этого дуэта мы так и не услышим.

КОКОРИН + СМОЛОВ = 46 МАТЧЕЙ, 13 ГОЛОВ, 4 ПЕРЕДАЧИ

Федор Смолов и Александр Кокорин находились на поле, выступая за одну команду на высшем уровне, 1779 минут в 46 матчах. За это время они в сумме забили 13 мячей и отметились четырьмя результативными передачами. Совместно поучаствовать в голевой комбинации им удалось только однажды — 1 сентября 2013 года в начале второго тайма матча с «Ростовом» вышедший на замену Кокорин сравнял счет с передачи Смолова.