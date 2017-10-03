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3 октября 2017, 22:48 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная России в ноябре может сыграть с аргентинцами или испанцами

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Сборная России по футболу в ноябре на стадионе «Лужники» в Москве может провести товарищеский матч с командой Аргентины или Испании, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сборная России по футболу в ноябре на стадионе <span class=error>Лужники</span> в Москве может провести товарищеский матч с командой Аргентины или Испании заявил мэр Москвы Сергей <span class=error>Собянин</span>. Увеличить
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ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники». Однако сборная Аргентины может не выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира и тогда в эти даты вынуждена будет проводить стыковые матчи за путевку на ЧМ-2018.

Во вторник в Москве прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, на котором обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира-2018.

Испанцы за два тура до конца занимают первое место в группе G европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, опережая на три очка итальянцев. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира. Восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре стыковые матчи за право поехать на турнир в России.

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