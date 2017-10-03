Сборная России в ноябре может сыграть с аргентинцами или испанцами
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Сборная России по футболу в ноябре на стадионе «Лужники» в Москве может провести товарищеский матч с командой Аргентины или Испании, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники». Однако сборная Аргентины может не выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира и тогда в эти даты вынуждена будет проводить стыковые матчи за путевку на ЧМ-2018.
Во вторник в Москве прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, на котором обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира-2018.
Испанцы за два тура до конца занимают первое место в группе G европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, опережая на три очка итальянцев. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира. Восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре стыковые матчи за право поехать на турнир в России.
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