Сборная России в ноябре может сыграть с аргентинцами или испанцами

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ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники». Однако сборная Аргентины может не выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира и тогда в эти даты вынуждена будет проводить стыковые матчи за путевку на ЧМ-2018.

Во вторник в Москве прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, на котором обсудили вопросы подготовки к чемпионату мира-2018.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Перед Советом по развитию физкультуры и спорта показали Президенту макеты стадионов <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A7%D0%9C2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ЧМ2018</a>. В Москве это <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Спартак</a> и главная арена турнира - <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Лужники</a>. Оба готовы. "Лужники" в ноябре могут принять матч между сборной России и, как ожидается, Аргентины или Испании.</p>— Сергей Собянин (@MosSobyanin) <a href="https://twitter.com/MosSobyanin/status/915284080085946368?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Испанцы за два тура до конца занимают первое место в группе G европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018, опережая на три очка итальянцев. Победители групп напрямую попадут на чемпионат мира. Восемь лучших команд из числа занявших вторые места сыграют в ноябре стыковые матчи за право поехать на турнир в России.