Президент Федерации футбола Испании: Пике останется в сборной
Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа высказал поддержку защитнику сборной Жерару Пике. По его словам, игрок не покинет расположение национальной команды.
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Ранее футболист в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у Пике произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста «Барселоны».
— Пике не покинет расположение сборной, если не получит травмы, — цитирует AS Ларреа. — В сборной нет напряженной атмосферы. Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше.
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