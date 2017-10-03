Президент Федерации футбола Испании: Пике останется в сборной

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Ранее футболист в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у Пике произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста «Барселоны».

— Пике не покинет расположение сборной, если не получит травмы, — цитирует AS Ларреа. — В сборной нет напряженной атмосферы. Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше.