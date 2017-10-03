Кокорин перепутал усы с шампанским! Как тренируется сборная России
Поливалки,
форс-мажор с электричеством, гость Бышовец, приколы Габулова и слова Кокорина — всё самое интересное с тренировки в Новогорске.
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Вчера сборная России собралась в Новогорске. Дзагоев заехал поговорить с Черчесовым, но этот сбор он пропустит. Воспалился ахилл, нужно взять паузу. Головин тоже травмирован, поэтому во вторник занимается в тренажерном зале. У него ситуация лучше — через 4−5 дней должен быть в строю.
Еще до выхода сборной на тренировку соседнее поле окатывают водой с помощью поливалок. «Мужики — чуть подальше отойдите, а то обольёт», — предупреждает хранитель газона в синем бушлате. Холодный душ при температуре в 3 градуса тепла — то, что нужно промозглым осенним утром.
Старший администратор сборной Сергей Куличенко в компании помощников идёт по полю и объявляет
За Кокориным наблюдает пара источающих неземной свет глаз. Это бывший тренер сборных России и Кореи — Анатолий Бышовец. Он обнимает нынешнего наставника команды — хорошо знакомого ему Станислава Черчесова.
«Обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию во внутреннем чемпионате, — рассказал Бышовец “Чемпионату”. — Ну и повспоминали немножко. Разговаривали об игроках, кандидатах в сборную. К примеру, Кокорин. Он всегда был способным, но многое зависело от его готовности.
Теперь он
Тем временем команда на дальней стороне поля проходит беговые
На ближней стороне занимаются голкиперы. Габулов — самый громкий, да и смеётся вратарь «Арсенала» в голос. Он надевает специальные очки, которые создают визуальные трудности во время тренировки.
«Ой не могу, солнце светит», — шутит Габулов, прикрывая глаза руками. Стауче объясняет, что нужно делать. В стороне Акинфеев пытается разобраться с очками, но у него не получается. Стауче помогает — сейчас не очередь Игоря выполнять упражнение, поэтому очки можно просто надеть на шапку.
Другое упражнение на реакцию и скорость мышления. На чётный счёт нужно поймать мяч руками, на нечетный — отбить его тренеру назад головой. Первый заброс получается курьезным — Габулов отбивает мяч вертикально вверх, и он ударяется о штангу. Следующие проходят уже лучше, но Владимир требует называть число пораньше. Трудно так быстро реагировать.
Отведенные для прессы 20 минут истекают, журналисты покидают поле. Пока ждём окончания тренировки в холле здания, где живут футболисты, появляется Юрий Жирков. На его ноге лёд, видимо
«Ничего страшного, — утверждает он. — просто небольшой ушиб». Хочется верить, что эпидемия травм в «Спартаке» и ЦСКА уже достаточно повлияла на состав сборной.
Пока ждём Александра Кокорина и Георгия Джикия, в здание заходит Черчесов. Он приветствует журналистов и отдельно двух ребятишек, оказавшихся рядом.
— Здорово, двоечники — как дела?
— Мы не двоечники, — обиженно реагируют дети.
— Как же вы в футбол хотите играть, — шутит тренер. — Отличники разве играют?
— Играют, — гордо отвечают они.
— А, ну смотрите тогда, — снисходительно соглашается Черчесов. Но, судя по всему, не верит в будущее отличников.
По рассказам в школе Кокорин был троечником. Последние годы Александр и правда играл на троечку, однако этот сезон пока очевидно лучший в карьере нападающего. Правда, сам он считает иначе.
— Когда я играл на своей позиции, в принципе, было то же самое, — на полном серьёзе отвечает форвард на вопрос о своём прогрессе. — Понятно, что тогда «Динамо» не участвовало в еврокубках. Сейчас больше матчей, другая тактика, плюс «Зенит» намного сильнее «Динамо». Играть одно удовольствие.
— Какую роль сыграл в этом президент «Зенита» Сергей Фурсенко?
— У нас отличные отношения. Сергей Александрович, даже не зная меня, с самого начала сказал, что доверяет Кокорину и хочет, чтобы я играл в «Зените». О чём тут ещё можно говорить? Ничего кроме самых тёплых слов в его адрес сказать не могу.
— Учитывая вашу статистику — ждали вызова от Черчесова?
— Понятное дело, ждал. Мы футболисты для этого и работаем, чтобы выступать в престижных турнирах и попадать в сборную. Естественно хотелось вернуться, на кону престиж страны.
— Черчесов и Манчини похожи?
— Они совершенно разные. Допустим, у них разный подход к тренировкам. Итальянцы делают упор на физику — мы много бегаем, и тактику. Здесь
— Что изменилось за год вашего отсутствия в сборной?
— Переехали в другой корпус. А так всё осталось прежним: распорядок, правила, тренировки. Также как и хорошее настроение с рабочей атмосферой. Сегодня проснулись, сдали анализы, кровь. Позавтракали и пошли тренироваться. Нас поделили на две группы —
— Довольны тем, что воссоединилась ваша связка с Фёдором Смоловым?
— Если ещё выйдем на поле вместе и будем играть, то, конечно, буду доволен. В принципе мы играли уже, но не так много. Подождём официальных матчей и посмотрим, что будет.
— Не было опасений после той летней истории, что не все поняли вашу шутку?
— Если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную — одно дело. Но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать.
Кокорин ушёл восстанавливаться, оставив журналистов в недоумении. «Сторис» с Дзюбой, где они прикладывали ребро ладони к верхней губе, появилось, когда игроки находились на сборах с «Зенитом». Решаю уточнить — что именно имел ввиду Кокорин. В вотсап приходит ответ: «Я думал — вопрос про шампанское».
Надеюсь, в жизни Александра больше не будет путаницы, когда пришлось бы выбирать — на вопрос о каком «косяке» нужно ответить. Пусть лучше Кокорин забивает голы, как доказал этот сезон — он умеет. Теперь главное перенести всё это на сборную. Первая проба — 7 октября в матче с «Южной Кореей». Как думаете, получится?
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