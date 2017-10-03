Кокорин перепутал усы с шампанским! Как тренируется сборная России

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Вчера сборная России собралась в Новогорске. Дзагоев заехал поговорить с Черчесовым, но этот сбор он пропустит. Воспалился ахилл, нужно взять паузу. Головин тоже травмирован, поэтому во вторник занимается в тренажерном зале. У него ситуация лучше — через 4−5 дней должен быть в строю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Все на тренировке, кроме Головина - он в тренажерном зале <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/h2ovAM4QOG">pic.twitter.com/h2ovAM4QOG</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915131112078417920?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Еще до выхода сборной на тренировку соседнее поле окатывают водой с помощью поливалок. «Мужики — чуть подальше отойдите, а то обольёт», — предупреждает хранитель газона в синем бушлате. Холодный душ при температуре в 3 градуса тепла — то, что нужно промозглым осенним утром.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Рядом с полем сборной опасно <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/f8buJeZGuE">pic.twitter.com/f8buJeZGuE</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915128391929618432?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Старший администратор сборной Сергей Куличенко в компании помощников идёт по полю и объявляет кому-то по телефону: «На поле нет электричества». Через пару минут работники возвращаются — в руках катушки. Может, имело смысл подключить Кокорина к динамо-машине? Судя по результативности, он может выдать достаточно энергии, чтобы отопить половину полей, которые уложил Мутко по стране.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На поле нет электричества. Тащят катушки для динамо-машины <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/JrXgp0fxJK">pic.twitter.com/JrXgp0fxJK</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915129976818749440?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За Кокориным наблюдает пара источающих неземной свет глаз. Это бывший тренер сборных России и Кореи — Анатолий Бышовец. Он обнимает нынешнего наставника команды — хорошо знакомого ему Станислава Черчесова.

«Обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию во внутреннем чемпионате, — рассказал Бышовец “Чемпионату”. — Ну и повспоминали немножко. Разговаривали об игроках, кандидатах в сборную. К примеру, Кокорин. Он всегда был способным, но многое зависело от его готовности.



Теперь он наконец-то дорос или даже перерос себя. Падение в глазах болельщиков и тренеров сыграло свою роль. У Александра хватило разума перестроиться, поэтому сегодня мы видим игрока, отвечающего требованиям сборной. Кокорин стал лидером», — подчеркнул «Светоч».



Тем временем команда на дальней стороне поля проходит беговые бип-тесты, играет в квадраты и выполняет упражнения на удержание мяча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Упражнение на удержание мяча <a href="https://t.co/lj7fMUIVNF">pic.twitter.com/lj7fMUIVNF</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/915142957325541377?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На ближней стороне занимаются голкиперы. Габулов — самый громкий, да и смеётся вратарь «Арсенала» в голос. Он надевает специальные очки, которые создают визуальные трудности во время тренировки.



«Ой не могу, солнце светит», — шутит Габулов, прикрывая глаза руками. Стауче объясняет, что нужно делать. В стороне Акинфеев пытается разобраться с очками, но у него не получается. Стауче помогает — сейчас не очередь Игоря выполнять упражнение, поэтому очки можно просто надеть на шапку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Ой не могу солнце светит». Габулов и Акинфеев в очках <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/10iHaOF1TS">pic.twitter.com/10iHaOF1TS</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915133714648174592?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Другое упражнение на реакцию и скорость мышления. На чётный счёт нужно поймать мяч руками, на нечетный — отбить его тренеру назад головой. Первый заброс получается курьезным — Габулов отбивает мяч вертикально вверх, и он ударяется о штангу. Следующие проходят уже лучше, но Владимир требует называть число пораньше. Трудно так быстро реагировать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Габулов король! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/RCFguXCiJf">pic.twitter.com/RCFguXCiJf</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915135481662394370?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Отведенные для прессы 20 минут истекают, журналисты покидают поле. Пока ждём окончания тренировки в холле здания, где живут футболисты, появляется Юрий Жирков. На его ноге лёд, видимо что-то случилось. Спустя 10 минут встречаю врача сборной Эдуарда Безуглова.



«Ничего страшного, — утверждает он. — просто небольшой ушиб». Хочется верить, что эпидемия травм в «Спартаке» и ЦСКА уже достаточно повлияла на состав сборной.

Пока ждём Александра Кокорина и Георгия Джикия, в здание заходит Черчесов. Он приветствует журналистов и отдельно двух ребятишек, оказавшихся рядом.

— Здорово, двоечники — как дела?

— Мы не двоечники, — обиженно реагируют дети.

— Как же вы в футбол хотите играть, — шутит тренер. — Отличники разве играют?

— Играют, — гордо отвечают они.

— А, ну смотрите тогда, — снисходительно соглашается Черчесов. Но, судя по всему, не верит в будущее отличников.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Здорово двоечники! Не двоечники? Как же в футбол собрались играть? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#сборнаяроссии</a> <a href="https://t.co/EWf5b0tGg8">pic.twitter.com/EWf5b0tGg8</a></p>— Ваня Карпов (@OnooQ) <a href="https://twitter.com/OnooQ/status/915151084372537344?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По рассказам в школе Кокорин был троечником. Последние годы Александр и правда играл на троечку, однако этот сезон пока очевидно лучший в карьере нападающего. Правда, сам он считает иначе.

— Когда я играл на своей позиции, в принципе, было то же самое, — на полном серьёзе отвечает форвард на вопрос о своём прогрессе. — Понятно, что тогда «Динамо» не участвовало в еврокубках. Сейчас больше матчей, другая тактика, плюс «Зенит» намного сильнее «Динамо». Играть одно удовольствие.

— Какую роль сыграл в этом президент «Зенита» Сергей Фурсенко?

— У нас отличные отношения. Сергей Александрович, даже не зная меня, с самого начала сказал, что доверяет Кокорину и хочет, чтобы я играл в «Зените». О чём тут ещё можно говорить? Ничего кроме самых тёплых слов в его адрес сказать не могу.

— Учитывая вашу статистику — ждали вызова от Черчесова?

— Понятное дело, ждал. Мы футболисты для этого и работаем, чтобы выступать в престижных турнирах и попадать в сборную. Естественно хотелось вернуться, на кону престиж страны.

— Черчесов и Манчини похожи?

— Они совершенно разные. Допустим, у них разный подход к тренировкам. Итальянцы делают упор на физику — мы много бегаем, и тактику. Здесь по-другому. Станислав Саламович знает ребят и модель игры, которую хочет привить сборной. Мы как раз работаем чтобы понять — чего он от нас хочет.

— Что изменилось за год вашего отсутствия в сборной?

— Переехали в другой корпус. А так всё осталось прежним: распорядок, правила, тренировки. Также как и хорошее настроение с рабочей атмосферой. Сегодня проснулись, сдали анализы, кровь. Позавтракали и пошли тренироваться. Нас поделили на две группы — кто-то играл недавно, поэтому они восстанавливаются. А остальные потихоньку приходят в общую форму.

— Довольны тем, что воссоединилась ваша связка с Фёдором Смоловым?

— Если ещё выйдем на поле вместе и будем играть, то, конечно, буду доволен. В принципе мы играли уже, но не так много. Подождём официальных матчей и посмотрим, что будет.

— Не было опасений после той летней истории, что не все поняли вашу шутку?

— Если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную — одно дело. Но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать.

Кокорин ушёл восстанавливаться, оставив журналистов в недоумении. «Сторис» с Дзюбой, где они прикладывали ребро ладони к верхней губе, появилось, когда игроки находились на сборах с «Зенитом». Решаю уточнить — что именно имел ввиду Кокорин. В вотсап приходит ответ: «Я думал — вопрос про шампанское».

Надеюсь, в жизни Александра больше не будет путаницы, когда пришлось бы выбирать — на вопрос о каком «косяке» нужно ответить. Пусть лучше Кокорин забивает голы, как доказал этот сезон — он умеет. Теперь главное перенести всё это на сборную. Первая проба — 7 октября в матче с «Южной Кореей». Как думаете, получится?