Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Произошло это на фоне референдума о независимости Каталонии. Об этом пишет AS.

Согласно информации источника, Рамос, выступающий за «Реал», обвинил защитника «Барселоны» в дестабилизации настроения в сборной Испании, которая готовится к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября). Ранее Херард Пике, который проголосовал за независимость Каталонии, заявил, что готов уйти из национальной команды.

Игроки сборной Испании в свою очередь хотят, чтобы Пике сам определился со своим будущим.