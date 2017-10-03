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3 октября 2017, 15:28 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии

Защитники сборной Испании Херард Пике и Серхио Рамос поругались на политической почве.

Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии - Фото Увеличить
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Произошло это на фоне референдума о независимости Каталонии. Об этом пишет AS.

Согласно информации источника, Рамос, выступающий за «Реал», обвинил защитника «Барселоны» в дестабилизации настроения в сборной Испании, которая готовится к матчам отборочной кампании ЧМ-2018 с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября). Ранее Херард Пике, который проголосовал за независимость Каталонии, заявил, что готов уйти из национальной команды.

Игроки сборной Испании в свою очередь хотят, чтобы Пике сам определился со своим будущим.

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