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— У сборной наконец серьезные соперники. Готовы?

— Ну я бы не сказал, что «Динамо» несерьезный соперник. Клуб премьер-лиги все-таки. Пока Иран и Корею не разбирали, конкретных мыслей по соперниках нет. Это команды, которые уже отобрались на ЧМ-2018. А значит, хорошие соперники.

— В каком состоянии приехали в сборную?

— В хорошем. И моральном и физическом. Все отлично, все здорово.

— После недели, когда играли с «Ливерпулем» (1:1) и «Уралом» (2:0), вообще остались силы и эмоции?

— Как уже сказал, состояние хорошее. Сборная — это смена обстановки, она порой не помешает. Все отлично.

— Не смущает, что спартаковцев в сборной не так много в этот раз?

— Когда больше, конечно здорово, но сейчас тоже хорошо. Не скажу, что испытываю стеснение или скованность. Все в порядке.

— Южная Корея сопоставима со сборной России? Или может эта команда сильнее или слабее нашей?

— Я думаю, игра покажет. Говорить можно много, и разбирать раскладывать. А решится все на поле.

— Многие корейцы играют в АПЛ, бундеслиге и чемпионате Японии.

— Это говорит о хорошем подборе игроков, о силе сборной. У нас тоже есть люди, которые выступают в Германии и Турции. В этом нет ничего необычного.

— Массимо Каррера после матча с «Уралом» сказал, что вы набираете прежние кондиции.

— Не хотел бы комментировать клубные дела. Сейчас давайте только о сборной. Клуб есть клуб, это осталось за порогом базы. Сейчас другая обстановка, другие игры, другой настрой.

— Голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал о прибытии в расположение национальной команды.

— После ничьей с «Анжи» (2:2) состояние конечно не очень, но этот отрезок закончился, и сегодня последний день с плохим настроением. Во вторник будет иначе.

— Станислав Черчесов сказал, что Акинфеев — номер один. Каково это слышать остальным вратарям?

— Я даже не знаю. Если Станислав Саламович так считает… Наше задача тренироваться и готовиться. Но я думаю, что люди, которые без амбиций тренируются и играют в футбол — это ненадолго.

— На ЧМ-2014 Акинфеев пропустил от Кореи обидный гол. Игорь вспоминает тот матч?

— Ну это надо Игорю задавать этот вопрос. Увиделись с ним первый раз этим утром. Помню тот матч, смотрел его по телевизору. Бывает всякое и великие вратари ошибаются. Ну, а что Корея может не может — поставили бы на игру, а там уже задача не пропустить была.

— Когда вы пришли в «Зенит», вам сказали, что вы медленный. В сборной вам ничего такого не говорят?

— В клубе того тренера, к сожалению, убрали, сейчас другой, специфика поменялась. Правда, задача вратарей от этого не поменялась — ловить мячи и не пропускать их в ворота. Подготовка в клубе и сборной в принципе одна и та же.

— Вы были на прошлом сборе, когда был экспериментальный состав. Сейчас состав основной. Чувствуете разницу?

— Времени прошло пока мало, мы только в понедельник собрались. Не могу ответить на этот вопрос.

— Кормят тут хорошо? Что предпочитаете?

— Да что вижу, то и ем. Ну что нравится имею в виду. Понимаю, что столовая одна и никто ни под кого конкретно не готовит, поэтому приходиться подстраиваться под эти условия. В целом добротно.

— После поля в Каспийске газон на базе хорошего качества?

— Да вообще! Как будто на «Олд Траффорд» вышел.