Станислав Черчесов: Экспериментов в сборной не было. И сейчас не будет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о начале сбора национальной команды в Новогорске.
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«ДЗАГОЕВУ НУЖНО СЕРЬЕЗНО ОТНЕСТИСЬ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ».
— В каком состоянии игроки приехали в сборную?
— Состояние хорошее, во вторник сделаем маленький необременительный тестик, после которого о состоянии ребят будем знать больше.
— Как обстоят дела с Дзагоевым и Головиным — травмированными игроками?
— Мы с Аланом поговорили, он понимает, что ему нужно серьезно отнестись к своему здоровью. Чемпионат мира не за горами, а мы и раньше не могли его привлечь к играм за сборную, и сейчас он готовиться не может. Врач ЦСКА сказал, что ему нужно четыре недели на восстановление. Мы же считаем, что побольше — 6−8 недель. Ахилл — это серьезна травма, у нас уже был прецедент с Широковым. Нужно вылечить такую травму раз и навсегда, иначе долечиваться потом все равно придется еще полгода.
Головину врач армейцев дал 14 дней на выздоровление. Тут мы считаем иначе, он переборщил, ему 4−5 дней хватит. Если к игре он подойдет в нормальном состоянии, мы будем на него рассчитывать. В каком виде — это уже другое дело. Александр остается здесь, в расположении сборной. Здесь мы его подлечим и посмотрим, на что он способен.
— Вместо Дзагоева и Головина если что
— Нет.
— С учетом постоянным травм Дзагоева, держите в голове запасной план на чемпионат мира?
— Эту травму нужно залечить. Это не ушиб
«НА БАЗЕ В НОВОГОРСКЕ Я 151-Й РАЗ».
— Чего нам ждать от Южной Кореи?
— Не хотелось бы про соперников разговаривать. Мы сами готовимся, собираем информацию о соперниках. Вы сами знаете, что я больше люблю о своей команде разговаривать.
— Ждать ли в этих матчах экспериментов?
— Их у нас никогда не было, кстати. Поэтому и сейчас их не будет. Есть 23 полевых футболиста и три вратаря, которые в равной степени готовятся к предстоящим встречам. Смотрим, кто в какой степени готовности подходит к играм. Нагрузки у всех в клубах разные: одни играют через два дня на третий,
А о соперниках… Если возвращаться к Головину, то его участие в матче с Кореей было бы более правильным, что ли. Потому что в этом игре нужны футболисты быстрые и верткие, потому что соперник такой же. Вот посмотрим, получится его подготовить или нет. Главное — его настрой.
— Живете не первый раз на этой базе, а поле увидели впервые. Как вам?
— Ну на этой базе я с 15-ти лет, я здесь уже, знаете ли, 151-й раз. Поле новое, два месяца назад появилось. Раньше ничего не было, а теперь одно поле готово, второе — уже зеленеет. Тут надо отдать должное Минспорта и его представителям, которые все быстро привели тут в чувства.
Футбол — это спорт, а спорт должен быть на базе. И ребята чувствуют, что уже не надо
— Самедов в матче против «Урала» (2:0) потерял сознание. В каком он состоянии сейчас?
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Мы дали ему лишний день на восстановление, мы в этом вопросе четко подходим. Во вторник мы его еще раз проверим. У нас есть время, чтобы привести его в порядок. Но это если есть
— Вратарская линия — самая стабильная в сборной?
— У нас потихонечку круг сужается, и мы реальную селекционную работу на ваших глазах провели. Думаю, что стабильность во всех линиях формируется. Есть вратари, которые моментами проявляют себя и которые постоянно играют. Мы не на словах, а на деле за всеми следим и стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло.
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