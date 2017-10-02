Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе команды

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26-летний нападающий получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). Кокорин был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года.

«У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю, может, какие-то новые правила мне еще дорасскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло, в клубе — одно, в сборной — другое. С нетерпением жду игр за национальную команду», — сказал Кокорин.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» во всех турнирах 18 матчей и забил 15 голов. В активе игрока 44 матчей за сборную и 12 голов.