Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе команды
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что соскучился по сборной России и с нетерпением ждет матчей с командами Южной Кореи и Ирана. Слова спортсмена приводит
пресс-служба сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
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26-летний нападающий получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). Кокорин был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года.
«У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно
В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» во всех турнирах 18 матчей и забил 15 голов. В активе игрока 44 матчей за сборную и 12 голов.
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