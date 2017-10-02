Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/31197034/
2 октября 2017, 18:24 | Футбол: Сборные | ТАСС

Кокорин соскучился по сборной России и с нетерпением ждет игр в составе команды

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что соскучился по сборной России и с нетерпением ждет матчей с командами Южной Кореи и Ирана. Слова спортсмена приводит пресс-служба сборной России.

МОСКВА 2 октября. /ТАСС/. Футболист петербургского Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> сообщил что соскучился по сборной России и с нетерпением ждет матчей с командами Южной Кореи и Ирана. Слова спортсмена приводит <nobr>пресс-служба</nobr> сборной России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

26-летний нападающий получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября). Кокорин был вызван в сборную впервые с ноября 2016 года.

«У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России, буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю, может, какие-то новые правила мне еще дорасскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло, в клубе — одно, в сборной — другое. С нетерпением жду игр за национальную команду», — сказал Кокорин.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» во всех турнирах 18 матчей и забил 15 голов. В активе игрока 44 матчей за сборную и 12 голов.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости

Мутко рассчитывает на торжество разума в ситуации с испанским футболом

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года

"Барселона" примет участие в забастовке в Каталонии во вторник

Третьяк: правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре