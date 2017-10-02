Ранее «СЭ» сообщал, что хавбек продолжит восстановление в расположении национальной команды.

— Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, — сказал Черчесов. — Ему хватит четырех — пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь.

До этого врач армейцев Шагабутдин Керимов сообщил, что футболист потребуется около двух недель, чтобы восстановиться. По его словам, игрок должен был вернуться в расположение ЦСКА.

Напомним, что Головин получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). Также в этой встрече травмировались Василий Березуцкий и Понтус Вернблум. Перед игрой было объявлено о повреждении еще одного хавбека армейцев Алана Дзагоева.