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2 октября 2017, 18:12 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Черчесов — о Головине: Врач ЦСКА переборщил, ему хватит 4−5 дней

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность в том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин сумеет восстановиться в течение нескольких дней от травмы голеностопа.

Ранее «СЭ» сообщал, что хавбек продолжит восстановление в расположении национальной команды.

— Насчет Головина врач ЦСКА переборщил, — сказал Черчесов. — Ему хватит четырех — пяти дней. Если Головин подойдет к игре и ничего не будет, то мы будем на него рассчитывать. Если не успеет, то не успеет. В любом случае он остается здесь. Здесь и наш врач, и врач ЦСКА. Подлечим Александра здесь.

До этого врач армейцев Шагабутдин Керимов сообщил, что футболист потребуется около двух недель, чтобы восстановиться. По его словам, игрок должен был вернуться в расположение ЦСКА.

Напомним, что Головин получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). Также в этой встрече травмировались Василий Березуцкий и Понтус Вернблум. Перед игрой было объявлено о повреждении еще одного хавбека армейцев Алана Дзагоева.

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