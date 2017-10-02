Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России

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Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.



10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.