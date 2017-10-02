Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России
Все футболисты сборной России, за исключением получившего повреждение полузащитника Александра Головина, который также находится в расположении команды, приступили к тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter