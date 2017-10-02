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2 октября 2017, 16:59 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Все игроки, кроме Головина, тренируются в составе сборной России

Все футболисты сборной России, за исключением получившего повреждение полузащитника Александра Головина, который также находится в расположении команды, приступили к тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Все футболисты сборной России за исключением получившего повреждение полузащитника Александра <span class=error>Головина</span> который также находится в расположении команды приступили к тренировке сообщает корреспондент Чемпионата Данила Игнатов. Увеличить
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Российская сборная сегодня на базе в Новогорске начала подготовительный сбор в преддверии двух товарищеских матчей.

7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Новости Сборных команд

Мутко: Ближайшие матчи сборной России по футболу очень важны

Мутко: Ближайшие матчи сборной России по футболу очень важны

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира, тем более команды Южной Кореи и Ирана являются потенциальными соперниками команды по турниру. Об этом ТАСС сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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