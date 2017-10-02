Мутко: Ближайшие матчи сборной России по футболу очень важны
МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу очень важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира, тем более команды Южной Кореи и Ирана являются потенциальными соперниками команды по турниру. Об этом ТАСС сказал
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Команда Станислава Черчесова в понедельник начала сбор на базе в Новогорске. Матч с южнокорейцами пройдет 7 октября на «ВЭБ-Арене» в Москве, с иранцами — 10 октября на «Казань-Арене».
«Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные — участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников», — сказал Мутко.
Он отметил, что РФС определится с соперниками по ноябрьским матчам после окончания отборочного турнира: «Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со
Чемпионат мира пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
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