Мутко: Ближайшие матчи сборной России по футболу очень важны

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Команда Станислава Черчесова в понедельник начала сбор на базе в Новогорске. Матч с южнокорейцами пройдет 7 октября на «ВЭБ-Арене» в Москве, с иранцами — 10 октября на «Казань-Арене».

«Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные — участник чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников», — сказал Мутко.

Он отметил, что РФС определится с соперниками по ноябрьским матчам после окончания отборочного турнира: «Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато — борьба закончилась только в одной отборочной группе».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.