Гвардиола исключил возможность возглавить сборную Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что не собирается тренировать сборную Англии, выразив мнение, что на этой должности должен стоять местный специалист. В настоящее время английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт.
«Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист», — цитирует Гвардиолу The Independent.
Ранее Гвардиола признался, что хотел бы поработать с испанской национальной командой.
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