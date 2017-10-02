Гвардиола исключил возможность возглавить сборную Англии

«Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист», — цитирует Гвардиолу The Independent.

Ранее Гвардиола признался, что хотел бы поработать с испанской национальной командой.