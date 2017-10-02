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2 октября 2017, 15:04 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Гвардиола исключил возможность возглавить сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что не собирается тренировать сборную Англии, выразив мнение, что на этой должности должен стоять местный специалист. В настоящее время английскую команду возглавляет Гарет Саутгейт.

«Нет, исключено. Я считаю, что сборную Англии должен тренировать английский специалист. Точно так же сборную Бразилии должен тренировать бразильский специалист», — цитирует Гвардиолу The Independent.

Ранее Гвардиола признался, что хотел бы поработать с испанской национальной командой.

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