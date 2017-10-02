Кашшаи и Мажич рассудят игры сборной РФ по футболу с командами Южной Кореи и Ирана
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи назначена на товарищеский матч сборной России по футболу с командой Южной Кореи, сербские рефери во главе с Милорадом Мажичем будут работать на игре россиян и иранцев, сообщается на официальном сайте РФС.
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Встреча со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на «Арене ЦСКА», в роли ассистентов Кашшаи выступят Георги Ринг и Венцель Тот.
Игру Россия — Иран, которая состоится 10 октября на стадионе «Казань Арена», обслужит сербская бригада арбитров — лайнсменами назначены Милован Ристич и Далибор Джурджевич.
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