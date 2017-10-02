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2 октября 2017, 13:23 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Кашшаи и Мажич рассудят игры сборной РФ по футболу с командами Южной Кореи и Ирана

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи назначена на товарищеский матч сборной России по футболу с командой Южной Кореи, сербские рефери во главе с Милорадом Мажичем будут работать на игре россиян и иранцев, сообщается на официальном сайте РФС.

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Встреча со сборной Южной Кореи пройдет 7 октября в Москве на «Арене ЦСКА», в роли ассистентов Кашшаи выступят Георги Ринг и Венцель Тот.

Игру Россия — Иран, которая состоится 10 октября на стадионе «Казань Арена», обслужит сербская бригада арбитров — лайнсменами назначены Милован Ристич и Далибор Джурджевич.

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